Mısır, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasına destek çağrısı yapıyor: İsrail'in iddiaları

Açıklamada, Mısır'ın UNRWA'ya ve onun asil insani rolünü tam desteklediği belirtilerek, UNRWA'nın milyonlarca Filistinli mülteciye temel hizmetlerin ana sağlayıcısı olması nedeniyle rolünün önemli, vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz olmaya devam ettiği vurgulandı.UNRWA'nın varlığının, mülteci sorununun özüyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma, bu ivmeyi sürdürmeleri ve kurumun hayati hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için sürdürülebilir finansman çabalarını güçlendirmeleri, böylece Filistinli mültecilerin haklarının korunmasına katkıda bulunmaları çağrısı yapıldı.BM Genel Kurulu, dün UNRWA'nın görev süresini 3 yıl daha uzatmıştı