  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Mısır, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasına destek çağrısı yapıyor: İsrail'in iddiaları

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mısır, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasına destek çağrısı yapıyor: İsrail'in iddiaları

Mısır, UNRWA'nın görev süresinin 3 yıl uzatılmasını memnuniyetle karşıladı ve destekledi.

#1
Foto - Mısır, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasına destek çağrısı yapıyor: İsrail'in iddiaları

Mısır, BM'nin Filistinli Mülteciler İçin Yardım Ajansı UNRWA'nın görev süresinin 3 yıl daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladı ve ajansın insani rolünü desteklediğini belirtti. Mısır'daki uluslararası topluma Filistinli mültecilerin haklarının korunmasına yönelik sürdürülebilir finansman çağrısı yaptı.

#2
Foto - Mısır, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasına destek çağrısı yapıyor: İsrail'in iddiaları

Mısır, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) görev süresinin 3 yıl daha uzatılmasını memnuniyetle karşılayarak, ajansın "asil insani" rolünü desteklediğini vurguladı.Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasını memnuniyetle karşıladığı belirtilerek, bunun, uluslararası toplumun Filistinli mülteci sorununa ve bu soruna adil ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar Filistinlilerin onurlu bir şekilde yaşama hakkına olan bağlılığını yansıttığı ifade edildi.

#3
Foto - Mısır, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasına destek çağrısı yapıyor: İsrail'in iddiaları

Açıklamada, Mısır'ın UNRWA'ya ve onun asil insani rolünü tam desteklediği belirtilerek, UNRWA'nın milyonlarca Filistinli mülteciye temel hizmetlerin ana sağlayıcısı olması nedeniyle rolünün önemli, vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz olmaya devam ettiği vurgulandı.UNRWA'nın varlığının, mülteci sorununun özüyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma, bu ivmeyi sürdürmeleri ve kurumun hayati hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için sürdürülebilir finansman çabalarını güçlendirmeleri, böylece Filistinli mültecilerin haklarının korunmasına katkıda bulunmaları çağrısı yapıldı.BM Genel Kurulu, dün UNRWA'nın görev süresini 3 yıl daha uzatmıştı

#4
Foto - Mısır, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasına destek çağrısı yapıyor: İsrail'in iddiaları

.UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddialarıBM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.Ajans, bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarıyla eş zamanlı olarak UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatırken, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan Ajansın, 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla kapatılması gerektiğini savunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kısasta hayat vardır! 13 yaşındaki çocuk, ailesini öldüren 3 kişiyi stadyumun ortasında idam etti
Dünya

Kısasta hayat vardır! 13 yaşındaki çocuk, ailesini öldüren 3 kişiyi stadyumun ortasında idam etti

Afganistan İslam Emirliği'nin Host vilayetinde 13 yaşındaki bir çocuk, ailesini öldürmekten mahkum edilen üç kişiyi stadyumun ortasında infa..
Ambulans helikopterde Gökbey damgası
Sağlık

Ambulans helikopterde Gökbey damgası

SBB'nin aldığı 100 ambulans sağlık filosuna teslim töreninde katılan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu "Buradan ülkemiz adına gurur ve..
Sabancı'da Cuma vakti ders olmasın
Gündem

Sabancı'da Cuma vakti ders olmasın

Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye özgürlükler noktasında önemli mesafe kat ederken, Sabancı Üniversitesi’nde patlak veren uygulama huzur..
Batı Yaka’da kan donduran bilanço! İsrail saldırıyı bitirdiğini duyurdu
Gündem

Batı Yaka’da kan donduran bilanço! İsrail saldırıyı bitirdiğini duyurdu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Yaka’nın kuzeyinde günlerdir sürdürdüğü kanlı baskın ve saldırılarının sona erdiğini açıkladı. Yapılan r..
Mahkemeden 105 sanık için flaş tutukluluk kararı çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi
Gündem

Mahkemeden 105 sanık için flaş tutukluluk kararı çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü üzerinden yolsuzlu..
Kadın avukattan evli erkeklerle zina yapan kadınlara sert tepki: 50 boşanma davasının 49’u sizin yüzünüzden!
Gündem

Kadın avukattan evli erkeklerle zina yapan kadınlara sert tepki: 50 boşanma davasının 49’u sizin yüzünüzden!

Sosyal medyada evli erkeklerle gönül ilişkisi adı altında zina yaparak evliliklerin bitmesine neden olan kadınlara seslenen bir boşanma avuk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23