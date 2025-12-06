Mısır, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasına destek çağrısı yapıyor: İsrail'in iddiaları

.UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddialarıBM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.Ajans, bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarıyla eş zamanlı olarak UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatırken, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan Ajansın, 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla kapatılması gerektiğini savunuyor.