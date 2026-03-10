Yıllar önce söylemişti, bugün bir bir gerçekleşiyor: İşte Erbakan’ın kan donduran “İsrail” öngörüsü

Söz konusu konuşmasında Erbakan, İsrail'in komşu ülkelerle yaşadığı gerilimlerin nihai amacının Türkiye'ye hücum etmek olduğunu vurgularken şunları söylediği görüldü: "Gelecek bütün hududumuz boyunca, Suriye ve Irak hududumuz baştan sona kadar, şimdi artık İsrail'le olacak. Yahudi ile hudut olacaksın. O Yahudi de İran'la savaşacak. Ve sana diyecek ki sen de benimle beraber ol. Bunlara kalsa bunlar onlarla beraber olur.