Yıllar önce söylemişti, bugün bir bir gerçekleşiyor: İşte Erbakan’ın kan donduran “İsrail” öngörüsü
Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran hattında savaş rüzgarları eserken, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın yıllar önce yaptığı stratejik uyarılar yeniden gündeme bomba gibi düştü. Erbakan’ın "Yahudi ile hudut olacaksınız, asıl hedef Türkiye'dir" sözleri, bugünkü sıcak çatışmalarla olan benzerliğiyle izleyenleri hayrete düşürüyor. Bölgedeki kaosun Türkiye’nin toprak bütünlüğüne yönelik bir Sevr hazırlığı olduğunu savunan o tarihi konuşma, paylaşım rekorları kırıyor.