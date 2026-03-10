  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pişkin Trump’a İran’da 168 çocuğun hayatını kaybettiği görüntü soruldu! Cevabı olaydan daha skandal Yıllar önce söylemişti, bugün bir bir gerçekleşiyor: İşte Erbakan’ın kan donduran “İsrail” öngörüsü Saatler içerisinde omayacak şey oldu: SİHA tesisleri vuruldu, hava savunma sistemleri kör edildi Tam 10 bin simülasyon yapıldı: İşte yapay zekanın Galatasaray-Liverpool tur tahmini Türk F-16’ları akıllarını aldı! Haddini aşan Rumlar, aldıkları cevapla sus-pus oldu Arap ülkeleri Türkiye'den 'Çelik Kubbe' satın alacaktı! 'Dost' dediğimiz ülke bizden önce davrandı Trump konuştu, altın yükselişe geçti! “Şerefsizler pişman olacaklar” demişti! Aliyev’den herkesi ters köşe yapan “İran” hamlesi Savaş çıkartacak rezerv Türkiye'de bulundu: 694 milyon tonluk büyük keşif Türkiye'ye doğru ateşlenen balistik füze BAE'yi çıldırttı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Yıllar önce söylemişti, bugün bir bir gerçekleşiyor: İşte Erbakan’ın kan donduran "İsrail" öngörüsü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yıllar önce söylemişti, bugün bir bir gerçekleşiyor: İşte Erbakan’ın kan donduran “İsrail” öngörüsü

Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran hattında savaş rüzgarları eserken, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın yıllar önce yaptığı stratejik uyarılar yeniden gündeme bomba gibi düştü. Erbakan’ın "Yahudi ile hudut olacaksınız, asıl hedef Türkiye'dir" sözleri, bugünkü sıcak çatışmalarla olan benzerliğiyle izleyenleri hayrete düşürüyor. Bölgedeki kaosun Türkiye’nin toprak bütünlüğüne yönelik bir Sevr hazırlığı olduğunu savunan o tarihi konuşma, paylaşım rekorları kırıyor.

1
#1
Foto - Yıllar önce söylemişti, bugün bir bir gerçekleşiyor: İşte Erbakan’ın kan donduran "İsrail" öngörüsü

Orta Doğu'da tırmanan İsrail, İran ve ABD gerilimi sürerken, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın yıllar önce yaptığı stratejik uyarılar yeniden kamuoyunun dikkatini çekti. Erbakan'ın dile getirdiği, bölgedeki çatışmaların İslam alemini istikrarsızlaştıracağı ve asıl hedefin Türkiye'nin toprak bütünlüğü olduğu yönündeki sözleri, güncel gelişmelerle benzerliği nedeniyle sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

#2
Foto - Yıllar önce söylemişti, bugün bir bir gerçekleşiyor: İşte Erbakan’ın kan donduran "İsrail" öngörüsü

Söz konusu konuşmasında Erbakan, İsrail'in komşu ülkelerle yaşadığı gerilimlerin nihai amacının Türkiye'ye hücum etmek olduğunu vurgularken şunları söylediği görüldü: "Gelecek bütün hududumuz boyunca, Suriye ve Irak hududumuz baştan sona kadar, şimdi artık İsrail'le olacak. Yahudi ile hudut olacaksın. O Yahudi de İran'la savaşacak. Ve sana diyecek ki sen de benimle beraber ol. Bunlara kalsa bunlar onlarla beraber olur.

#3
Foto - Yıllar önce söylemişti, bugün bir bir gerçekleşiyor: İşte Erbakan’ın kan donduran "İsrail" öngörüsü

İran'la savaşmaya da kalkarlar. Böylece İslam alemini darmadağın ederler. İnsanlığı mahvederler. Öyle olmasa dahi arkadan hedef Türkiye'dir. Türkiye'ye hücum edecekler. Türkiye'ye Sevr'i uygulayacaklar. Ermenileri getirecekler, Pontus'u getirecekler.

#4
Foto - Yıllar önce söylemişti, bugün bir bir gerçekleşiyor: İşte Erbakan’ın kan donduran "İsrail" öngörüsü

Ne yapacakları belli. Zaten onların hazırlıklarını şimdiden yapıyorlar. Adım adım. Bütün bunların hepsi, bu arkadan gelecek olan olayların hepsi bizim milli menfaatlerimize aykırı. 1400 yıllık Osmanlı-Selçuklu dönemimizin tarihine aykırı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi
Dünya

Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Saldırılarda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu..
İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"
Dünya

İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, küresel güçlerin ateşkes çağrılarına yanıt verdi. Garibabadi, herhangi bir anlaşma için İr..
Mamdani'ye bombalı saldırıda şok detay: Bombacı Türk çıktı
Gündem

Mamdani'ye bombalı saldırıda şok detay: Bombacı Türk çıktı

New York’un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'ye bombalı saldırımı girişiminde ortaya çıkan yeni bilgiler Türkiye’yi de olaya dahil etti..
Bu kez İran değil! Terör devleti İsrail'i İHA'larla vurdular
Dünya

Bu kez İran değil! Terör devleti İsrail'i İHA'larla vurdular

Hizbullah'a ait İHA'lar ve füzeler, terör devleti İsrail'in Lübnan sınırındaki yerleşim bölgesi Kiryat Şmona'da görüntülendi.
Avrupa’nın kalbinde Sinagog’a bomba
Gündem

Avrupa’nın kalbinde Sinagog’a bomba

Belçika, sabaha karşı bombalı saldırıyla sarsıldı. Liège kentinde bulunan bir sinagogun önünde meydana gelen patlama bütün Avrupa’yı alarma ..
ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar!
Gündem

ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar!

Siyonist İsrail ve hamisi ABD'nin bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları devam ederken, Washington'ın sinsi savaş taktikleri de bir bir ifşa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23