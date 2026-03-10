Savunma sanayiinde tarihi hamle! Tüm dünya “Türkler bunu nasıl başardı” diye soruyor

Öte yandan Türkiye, Sahra Altı Afrika bölgesinde de dikkat çekici bir konum elde etti. Rapora göre Türkiye, bölgeye yapılan silah transferlerinde yüzde 11’lik pay ile üçüncü büyük tedarikçi oldu. Bu durum, Türk savunma sanayiinin yalnızca geleneksel pazarlarda değil, yeni gelişen bölgelerde de etkinliğini artırdığını gösteriyor.