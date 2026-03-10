Savunma sanayiinde tarihi hamle! Tüm dünya “Türkler bunu nasıl başardı” diye soruyor
Uluslararası savunma sanayii raporu SIPRI, Türk savunma sanayiinin küresel pazardaki muazzam yükselişini resmen belgeledi. 2021-2025 döneminde silah ihracatını yüzde 122 artıran Türkiye, dünyanın en büyük 11. silah tedarikçisi konumuna yükselerek küresel payını ikiye katladı. Kendi ihtiyacını yerli sistemlerle karşılayan Türkiye’nin ithalatta gerilemesi ise savunmada tam bağımsızlık yolundaki en büyük kanıt oldu.