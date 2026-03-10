  • İSTANBUL
Savunma sanayiinde tarihi hamle! Tüm dünya “Türkler bunu nasıl başardı” diye soruyor

Uluslararası savunma sanayii raporu SIPRI, Türk savunma sanayiinin küresel pazardaki muazzam yükselişini resmen belgeledi. 2021-2025 döneminde silah ihracatını yüzde 122 artıran Türkiye, dünyanın en büyük 11. silah tedarikçisi konumuna yükselerek küresel payını ikiye katladı. Kendi ihtiyacını yerli sistemlerle karşılayan Türkiye’nin ithalatta gerilemesi ise savunmada tam bağımsızlık yolundaki en büyük kanıt oldu.

Türk savunma sanayiinin son yıllarda yakaladığı hızlı büyüme, uluslararası verilerle de teyit edildi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) Mart 2026’da yayımladığı rapor, Türkiye’nin küresel savunma ihracatındaki yükselişini ortaya koydu.

Rapora göre Türkiye, 2021-2025 döneminde dünyanın en büyük 11. silah ihracatçısı konumuna yükseldi. Bir önceki beş yıllık dönem olan 2016-2020 ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin silah ihracat hacmi yüzde 122 oranında artış gösterdi. Bu dikkat çekici büyüme, Türkiye’nin küresel silah pazarındaki payının da iki katına çıkmasını sağladı. Böylece Türkiye’nin küresel pazardaki payı yüzde 0,9’dan yüzde 1,8’e yükseldi.

SIPRI verileri, Türkiye’nin savunma ihracatının geniş bir coğrafyaya yayıldığını da gösteriyor. Türk savunma ürünlerinin en büyük alıcısı yüzde 16’lık pay ile Pakistan olurken, Ukrayna yüzde 12 ile ikinci sırada yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri ise yüzde 8,4’lük pay ile Türkiye’nin en önemli üçüncü müşterisi olarak öne çıktı.

Öte yandan Türkiye, Sahra Altı Afrika bölgesinde de dikkat çekici bir konum elde etti. Rapora göre Türkiye, bölgeye yapılan silah transferlerinde yüzde 11’lik pay ile üçüncü büyük tedarikçi oldu. Bu durum, Türk savunma sanayiinin yalnızca geleneksel pazarlarda değil, yeni gelişen bölgelerde de etkinliğini artırdığını gösteriyor.

İhracattaki güçlü artışa karşın, Türkiye’nin silah ithalatında gerileme yaşandı. 2021-2025 döneminde Türkiye’nin silah ithalatı yüzde 9,7 oranında azaldı. Daha önce dünyanın en büyük silah alıcıları arasında üst sıralarda yer alan Türkiye, bu dönemde küresel ithalat sıralamasında 24. sıraya geriledi.

Türkiye’nin mevcut silah ithalatında ise Avrupa ülkeleri başı çekiyor. SIPRI verilerine göre ithalatın yüzde 31’i Almanya’dan, yüzde 29’u İspanya’dan ve yüzde 19’u İtalya’dan gerçekleştirildi. İthalat hacmindeki bu düşüş, yerli ve milli savunma sistemlerinin artan kullanımına ve dışa bağımlılığın azalmasına işaret ediyor.

