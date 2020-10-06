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Yılanların bastığı evde yeni gelişme!

2020-10-06 10:42:54
Yılanların bastığı evde yeni gelişme!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde evlerini yılan basması sonucu evlerini terk eden aile ile ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor.

#1
Foto - Yüksekova'ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başladığı mayıs ayından itibaren evlerinde görülen yılanlar yüzünden korku dolu günler yaşamaya başladı.

Yüksekova'ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başladığı mayıs ayından itibaren evlerinde görülen yılanlar yüzünden korku dolu günler yaşamaya başladı.

#2
Foto - Geçen yıl Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalanan, bu nedenle de yürüyemeyen Davut Ataş ve ailesi, boyları 1 metreyi aşan yılanlar yüzünden 5 Mayıs'ta ise evlerini terk etmek zorunda kaldı, köydeki ağabeyinin evine yerleşti.

Geçen yıl Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalanan, bu nedenle de yürüyemeyen Davut Ataş ve ailesi, boyları 1 metreyi aşan yılanlar yüzünden 5 Mayıs'ta ise evlerini terk etmek zorunda kaldı, köydeki ağabeyinin evine yerleşti.

#3
Foto - Havaların yeniden soğumaya başlaması nedeniyle yaklaşık 2 hafta önce tekrar kendi evlerine dönen ailenin sıkıntıları bitmedi.

Havaların yeniden soğumaya başlaması nedeniyle yaklaşık 2 hafta önce tekrar kendi evlerine dönen ailenin sıkıntıları bitmedi.

#4
Foto - Yaşadıkları korku nedeniyle aile, evin giriş bölümü ve bir tarafı da camekanlı olan hole yerleşti.

Yaşadıkları korku nedeniyle aile, evin giriş bölümü ve bir tarafı da camekanlı olan hole yerleşti.

#5
Foto - Yakınları ve köylüler, Ataş ailesi için yeni bir ev yapmaya karar verdi. Temeli atılan evin de havalar soğumadan bitirilmesi hedefleniyor.

Yakınları ve köylüler, Ataş ailesi için yeni bir ev yapmaya karar verdi. Temeli atılan evin de havalar soğumadan bitirilmesi hedefleniyor.

#6
Foto - Davut Ataş’ın ağabeyi Sabri Ataş,

Davut Ataş’ın ağabeyi Sabri Ataş, "Evin temelini atmaya başladık. Köylüler beraber 3 gündür el birliğiyle getirdiğimiz taşlarla temelini yapıyoruz. Önümüz kış ve zaman daraldı.

#7
Foto - Malzememiz eksik. İmkanlarımız kısıtlı, kardeşim ailesi ile birlikte zor günler yaşayınca ev yapmaya karar verdik. Yetkililerden ve hayırseverlerden de yardım bekliyoruz

Malzememiz eksik. İmkanlarımız kısıtlı, kardeşim ailesi ile birlikte zor günler yaşayınca ev yapmaya karar verdik. Yetkililerden ve hayırseverlerden de yardım bekliyoruz" dedi.

#8
Foto - Ailenin büyük oğlu 12 yaşındaki Hasan Yusuf Ataş da yılanlar nedeniyle 5 ay önce evi terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Yusuf Ataş, “Evimiz yılanlarla dolu içinde yaşamaya korkuyoruz. Amcalarım ve konuşlarımızın yardımıyla temelini attık ben de onlara yardım etmeye çalışıyorum yetkililerden bize yardım etmelerini ve yılanlardan kurtulmak istiyoruz

Ailenin büyük oğlu 12 yaşındaki Hasan Yusuf Ataş da yılanlar nedeniyle 5 ay önce evi terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Yusuf Ataş, “Evimiz yılanlarla dolu içinde yaşamaya korkuyoruz. Amcalarım ve konuşlarımızın yardımıyla temelini attık ben de onlara yardım etmeye çalışıyorum yetkililerden bize yardım etmelerini ve yılanlardan kurtulmak istiyoruz" dedi.

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