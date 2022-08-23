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Sağlık
25
Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

2022-08-23 21:04:12
Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Besleyici bir besin olan zeytin, antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Peki, yeşil ve siyah zeytin arasındaki fark nedir?

#1
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Zeytin yüzyıllardır yetiştirilmektedir. Zeytinler sadece tek başına yemek için değil, aynı zamanda yağ elde etmek için yetiştiriliyorlar.

#2
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Peki siyah zeytin ile yeşil zeytin arasındaki fark nedir?

#3
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Gastronomik olarak yeşil zeytin genellikle sarımsak ve kurutulmuş domates ile kürlenme ve daha sonra doldurulma eğilimindedir.

#4
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Siyah zeytinler ise doğal halleriyle kullanılır. Peki, yeşil ve siyah zeytin arasında gerçekten büyük bir besin farkı var mı?

#5
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Lezzet ve besin değerleri Siyah zeytin ile yeşil zeytin arasındaki temel fark hasata bağlıdır.

#6
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Yeşil zeytinler tamamen olgunlaşmadan hasat edilir, bu da onlara daha sıkı et ve daha güçlü bir lezzet verir.

#7
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Siyah zeytinler, ağaçlarda tamamen olgunlaştığında hasat edilir, bu yüzden rengi çok farklıdır.

#8
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Hem yeşil hem de siyah zeytinlerin güvenle tüketilmesi için önce işlenmesi gerekir.

#9
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Bu nedenle, besin düzeyinde olgun ve olgunlaşmamış zeytinler arasında gerçekten bir fark yoktur, ancak yeşil ve siyah zeytin arasında sadece bir tat değişikliği vardır.

#10
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Ayrıca, her iki tür de antioksidanlar ve iltihap önleyici besinlerle doludur ve bağırsaklar için harika bir sağlıklı bakteri kaynağıdır.

#11
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Besinsel olarak siyah zeytin protein açısından daha zengindir ve daha fazla miktarda oleik asit ve linoleik asit içerir.

#12
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Ancak siyah zeytin yeşil zeytine göre daha az lif içerir.

#13
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Zeytinler iyi miktarda lif, potasyum ve hepsinden önemlisi E vitamini gibi vitaminler ve beta karoten, lutein ve zeaksantin gibi önemli antioksidanlar sağlar.

#14
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Ayrıca zeytinde hidroksitirozol adı verilen güçlü bir antioksidan ve antitümör etkisi olan bir madde vardır.

#15
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Zeytinde bulunan E vitamini antioksidan etki gösterir, bu nedenle serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasara karşı korur. E vitamini cildin yüzeysel katmanlarında birikir ve cildi UV ışınlarından, kirlilikten ve dumandan korur. Koroner kalp hastalığının başlamasını önler ve kısırlığa karşı savaşır. Zeytinde 100 gramda 1,99 mg E vitamini bulunur.

#16
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Zeytinlerde bulunan beta karoten miktarı 288 mcg'dir. Beta karoten, cilt ve göz sağlını koruyan ve hücre büyümesi ve farklılaşması süreçlerine katılan A vitamininin öncüsü olan bir antioksidandır. Beta karoten, bitkilerin turuncu renginden sorumlu bir bitki pigmentidir.

#17
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Zeytinde bulunan lutein ve zeaksantin, retinanın içinde bulunan ve antioksidan etkileri sayesinde radyasyonların neden olduğu hasara karşı güçlü bir koruma sağkayan 2 karotenoiddir.

#18
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Zeytinde bulunan hidroksitirozol, güçlü bir antioksidan ve antitümör özelliklere sahip bir polifenoldür. Zeytin ağacının yapraklarında ve zeytinyağında çok bulunur. Zeytinin sağlığa yararları Zeytin ve zeytinyağı Akdeniz diyetinin temelini oluşturur ve tüketimi sağlık açısından sayısız fayda sağlar. Özellikle antioksidanların ve iyi yağların varlığı, kalp ve damar sağlığını destekler ve serbest radikallerin neden olduğu hasarı azaltır.

#19
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Antioksidan ve antikanser özellikleri Zeytin, E vitamini, beta karoten, hidroksitirosol, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Tüm bu antioksidanlar vücudu serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korur ve hücresel yaşlanmaya ve kanserli hücrelerin oluşumuna karşı mücadele ederler. Ayrıca araştırmalar, zeytin tüketiminin vücutta doğal olarak bulunan bir antioksidan olan glutatyon seviyelerini artırdığını gösteriyor. Ayrıca çalışmalar, zeytinde bulunan hidroksitirozolün kolon kanseri hücrelerinin çoğalmasını önleyebileceğini gösteriyor.

#20
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Bağırsak hareketliliğini düzenler Zeytinler, tokluk hissini uyaran ve bağırsak hareketliliğini destekleyen, ayrıca atık ve toksinlerin atılmasına yardımcı olan lifler açısından zengindir. Ek olarak, lifler yağların ve şekerlerin emilimini azaltır. Kötü kolesterolü düşürür Zeytin, sağlıklı bir diyetle birlikte tüketilirse, özellikle kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Araştırmalar, 2 haftalık bir süre boyunca zeytinyağı alımının LDL kolesterol düzeylerinde yüzde 16'lık bir düşüş sağladığını göstermektedir. Bu, zeytin ve zeytinyağı tüketiminin kalp ve damar hastalıklarına karşı koruduğu anlamına gelir.

#21
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Göz sağlığını korur Zeytin, görme için gerekli A vitamininin öncüsü olan beta karoten içeriği ve retinada bulunan iki antioksidan olan lutein ve zeaksantin sayesinde gözleri ve görme fonksiyonunu korur. Tansiyonu düşürür Araştırmalar, zeytin özütünün tansiyon değerlerini düşürebildiğini gösteriyor. Bu aktivite, oleik asit gibi tekli doymamış yağ asitlerinin mevcudiyetine bağlıdır.

#22
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Şeker hastaları için uygundur Zeytinlerin glisemik indeksi düşüktür, bu nedenle şeker hastaları tarafından makul miktarlarda tüketilebilirler. Ek olarak lif varlığı, öğünün glisemik seviyelerinin azaltılmasına yardımcı olur. Günde kaç zeytin yenir? Diyette çok fazla kalori almamak için 7-8 zeytin dozunun aşılmaması önerilir.

#23
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Zeytinler mutfakta son derece çok yönlülüğe sahiptir. Salatalara eklenebilir veya sosları tatlandırmak için kullanılabilirler.

#24
Foto - Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Zeytinler et ve balıkları baharatlamak için kullanılabilir, pizzaya eklenebilir veya köftelere lezzet vermek için doğranmış veya ekmeğe sürülecek formda kullanılabilirler.

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