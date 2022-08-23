Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Bağırsak hareketliliğini düzenler Zeytinler, tokluk hissini uyaran ve bağırsak hareketliliğini destekleyen, ayrıca atık ve toksinlerin atılmasına yardımcı olan lifler açısından zengindir. Ek olarak, lifler yağların ve şekerlerin emilimini azaltır. Kötü kolesterolü düşürür Zeytin, sağlıklı bir diyetle birlikte tüketilirse, özellikle kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Araştırmalar, 2 haftalık bir süre boyunca zeytinyağı alımının LDL kolesterol düzeylerinde yüzde 16'lık bir düşüş sağladığını göstermektedir. Bu, zeytin ve zeytinyağı tüketiminin kalp ve damar hastalıklarına karşı koruduğu anlamına gelir.