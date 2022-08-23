Yeşil zeytin mi, Siyah zeytin mi ? Sağlıklı olan hangisi

Antioksidan ve antikanser özellikleri Zeytin, E vitamini, beta karoten, hidroksitirosol, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Tüm bu antioksidanlar vücudu serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korur ve hücresel yaşlanmaya ve kanserli hücrelerin oluşumuna karşı mücadele ederler. Ayrıca araştırmalar, zeytin tüketiminin vücutta doğal olarak bulunan bir antioksidan olan glutatyon seviyelerini artırdığını gösteriyor. Ayrıca çalışmalar, zeytinde bulunan hidroksitirozolün kolon kanseri hücrelerinin çoğalmasını önleyebileceğini gösteriyor.