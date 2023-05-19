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Hayat-Aktüel
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Yeşil Bursa Rallisi yerli otomobil Togg ile start aldı

2023-05-19 23:46:15
Yeşil Bursa Rallisi yerli otomobil Togg ile start aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından bu yıl 47. düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi'nin başlangıcını yerli otomobil Togg ile yaptı.

#1
Foto - Yeşil Bursa Rallisi yerli otomobil Togg ile start aldı

Bursa’da bu yıl 47.’si düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın startı ile başladı. Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki başlangıç noktasına Kapadokya renkli Togg ile gelen Varank, Bursa’nın otomotiv kenti olduğuna dikkat çekerek Türkiye’de kişi başına otomobilin en fazla düştüğü şehir olduğunu söyledi.

#2
Foto - Yeşil Bursa Rallisi yerli otomobil Togg ile start aldı

Dünyada en çok dokunulan otomobilin kendi aracı olduğunu söyleyen Varank, “Bursa otomotivin başkenti, kişi başına otomobilin en fazla düştüğü şehir, bu şehir için otomobil ne kadar önemli bunu biliyoruz. Bu manada 47.’sini düzenlediğimiz Yeşil Bursa Rallisi de bu yarışmalar için Türkiye’de otomobil sporları için çok önemli bir etkinlik. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak sizlerin huzuruna çıkmak da bizim için mutluluk verici. Türkiye’nin otomobili bir gurur projesi. Sokakta, caddede otomobilimizi kim görse beğeniyor. Aynı zamanda vuruklar var, bu vurukların sebebi vatandaşımız gelip ‘Maket değilmiş, gerçekmiş’ diyor. Bu göçükler öyle oldu. Ama biz Togg ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girdik. Rallide yarışamasak da bir birinciliğimiz var. Dünyanın en fazla ellenen arabası benim aracım oldu. Türkiye’nin otomobilini Bursa’da tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Bütün yarışmacılarımıza başarılar diliyoruz. Otomotiv başkenti Bursa daha böyle nice otomobil sporlarıyla sadece Türkiye’nin gündemine gelmesin, dünyanın gündemine gelsin” şeklinde konuştu.

#3
Foto - Yeşil Bursa Rallisi yerli otomobil Togg ile start aldı

Takımların günlerdir yarışa hazırlandığını kaydeden Atış Motosport Direktörü Burak Başlık, “Bakanımızın da katılımıyla 47. Yeşil Bursa Rallisi’nin startını aldık. Bugün gün içinde hazırlıklarımızı yaptık. Araçlarımızı yarışa hazırladık, teknik kontrole soktuk ve artık yarın etaplarda koşulacak olan mücadeleyi bekliyoruz. Havada bir yağmur ihtimali var. Bu, bizi biraz düşündürüyor. Yarın sabah araçlarda hangi lastiği kullanacağımıza karar vereceğiz.

#4
Foto - Yeşil Bursa Rallisi yerli otomobil Togg ile start aldı

Bu sene takım olarak katıldık. Ben bireysel olarak birkaç defa bu yarışa katılmıştım. Takım olarak katıldığımız ilk Yeşil Bursa Rallisi, ayrı bir heyecanı var bizim için. Bu sezona tırmanma şampiyonası ile başladık.

#5
Foto - Yeşil Bursa Rallisi yerli otomobil Togg ile start aldı

Bu da ilk rallimiz, kendi evimizde gerçekleşecek. Bize ayrıca motivasyon veriyor. Yarın artık söz biraz da pilotlara düşecek. Biz serviste üzerimize düşeni yapıyoruz. Pilotlarımız da ellerinden geleni yapacaklar. Herkes için öncelikle çok keyifli olmasını diliyorum. Kazasız belasız mekanik arıza yaşamadan herkesin finiş gördüğü bir yarış olmasını ümit ediyoruz” dedi.

#6
Foto - Yeşil Bursa Rallisi yerli otomobil Togg ile start aldı

#7
Foto - Yeşil Bursa Rallisi yerli otomobil Togg ile start aldı

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