Yeşil Bursa Rallisi yerli otomobil Togg ile start aldı

Dünyada en çok dokunulan otomobilin kendi aracı olduğunu söyleyen Varank, “Bursa otomotivin başkenti, kişi başına otomobilin en fazla düştüğü şehir, bu şehir için otomobil ne kadar önemli bunu biliyoruz. Bu manada 47.’sini düzenlediğimiz Yeşil Bursa Rallisi de bu yarışmalar için Türkiye’de otomobil sporları için çok önemli bir etkinlik. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak sizlerin huzuruna çıkmak da bizim için mutluluk verici. Türkiye’nin otomobili bir gurur projesi. Sokakta, caddede otomobilimizi kim görse beğeniyor. Aynı zamanda vuruklar var, bu vurukların sebebi vatandaşımız gelip ‘Maket değilmiş, gerçekmiş’ diyor. Bu göçükler öyle oldu. Ama biz Togg ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girdik. Rallide yarışamasak da bir birinciliğimiz var. Dünyanın en fazla ellenen arabası benim aracım oldu. Türkiye’nin otomobilini Bursa’da tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Bütün yarışmacılarımıza başarılar diliyoruz. Otomotiv başkenti Bursa daha böyle nice otomobil sporlarıyla sadece Türkiye’nin gündemine gelmesin, dünyanın gündemine gelsin” şeklinde konuştu.