Yeryüzündeki doğa harikası: Nemrut Krateri'nde iki mevsim bir arada
Bitlis’in Tatvan ilçesinde yer alan ve dünyanın en büyük ikinci krater gölü olan Nemrut, karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmalarının ardından yeni sezona kapılarını açtı. Devasa kar tünellerini aşarak kalderaya ulaşan ziyaretçiler, bir yanda metrelerce karı diğer yanda ise baharın yeşil tonlarını aynı anda görme fırsatı yakaladı. Muhteşem doğa harikasının havadan çekilen kontrast görüntüleri, izleyenlere adeta bir görsel şölen sundu.