Yeryüzündeki doğa harikası: Nemrut Krateri'nde iki mevsim bir arada
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yer alan ve dünyanın en büyük ikinci krater gölü olan Nemrut, karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmalarının ardından yeni sezona kapılarını açtı. Devasa kar tünellerini aşarak kalderaya ulaşan ziyaretçiler, bir yanda metrelerce karı diğer yanda ise baharın yeşil tonlarını aynı anda görme fırsatı yakaladı. Muhteşem doğa harikasının havadan çekilen kontrast görüntüleri, izleyenlere adeta bir görsel şölen sundu.

#1
Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük ikinci krater gölü olma özelliğini taşıyan Nemrut Krater Gölü, havadan görüntülendi. Dört mevsim ayrı güzellikler sunan doğa harikası Nemrut’un yaz ve kış manzaralarının bir arada görüldüğü kareler, izleyenlere görsel şölen sundu.

#2
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nemrut Kalderası’nda, kış aylarında metrelerce yüksekliğe ulaşan kar nedeniyle kapanan yolun açılmasıyla birlikte yeni sezon başladı. Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma açılan yolda, yer yer 10 metreyi bulan kar tünelleri oluştu.

#3
Devasa kar duvarlarının arasından geçerek Nemrut Krater Gölü’ne ulaşan vatandaşlar, eşsiz manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Bir yanda karla kaplı alanlar, diğer yanda baharın yeşil tonlarıyla bütünleşen kaldera, ziyaretçilere aynı anda iki mevsimi yaşama fırsatı sundu.

#4
Görüntülerde, Nemrut Kalderası’nın büyüleyici doğası ve kar tünelleri arasında ilerleyen araçların oluşturduğu kontrast dikkat çekti. Bölgeye gelen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekerek bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirdi. Doğal güzelliğiyle yılın her döneminde ilgi odağı olan Nemrut Krater Gölü, yolun açılmasıyla birlikte şimdiden yoğun ziyaretçi ağırlamaya başladı.

