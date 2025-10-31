Yerli uçan arabada flaş gelişme! 2026’da sahiplerine teslim edilecek

Altunbozar, 2028'de teslimatı yapılacak 300 adet iki kişilik aracın ön satışının da başladığını belirterek, ön satışların üretim planlaması açısından önem taşıdığını ifade etti. Ön satışa gösterilen ilginin insanların bu araçları ne kadar beklediğini gösterdiğine işaret eden Altunbozar, "Ön siparişlerin çoğu Türkiye'den geldi. Türkiye'den web sitemize giren her 100 kişiden biri ön sipariş vermiş. Böyle bir araç için yüzde 1 büyük bir metrik. Türkiye'nin yanı sıra İrlanda, Katar, Almanya, ABD'den de siparişler aldık. " diye konuştu. Altunbozar, ABD'de iki kişilik uçakların çok yaygın olduğunu dile getirerek, insanların bu uçakları araba alır gibi aldığını ve kullandığını söyledi.