  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Yerli uçan arabada flaş gelişme! 2026’da sahiplerine teslim edilecek

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yerli uçan arabada flaş gelişme! 2026’da sahiplerine teslim edilecek

Yerli uçan araba AirCar'dan müjdeli haber geldi. AirCar'ın tek kişilik versiyonunun satışının 2026'nın ilk aylarında başlayacağı belirtildi.

#1
Foto - Yerli uçan arabada flaş gelişme! 2026’da sahiplerine teslim edilecek

Yerli uçan araba AirCar'ın tek kişilik versiyonunun satışı 2026'nın ilk aylarında başlayacak ve 25 adetinin teslimatı aynı yıl içerisinde gerçekleştirilecek. AirCar Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eray Altunbozar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek ve iki kişilik olmak üzere iki araç üzerinde çalıştıklarını söyledi. Tek kişilik araçlarının testlerinin tamamlandığını belirten Altunbozar, bu aracın çift kişiliğe göre üretiminin daha kolay ve uygun bütçeli olduğunu kaydetti. Altunbozar, 2026'da tek kişilik 25 uçan arabanın teslimatını yapmayı planladıklarını dile getirerek, satışının 2026'nın başında başlayacağını ifade etti.

#2
Foto - Yerli uçan arabada flaş gelişme! 2026’da sahiplerine teslim edilecek

Tek kişilik uçan arabanın 115 kilogram ağırlığında olduğunu anlatan Altunbozar, batarya seçeneğine göre 40 kilometreye kadar uçuş yapabildiğini bildirdi. Altunbozar, aracın ortalama 60 kilometre hızla 30-40 dakika arası uçabildiğine dikkati çekerek, "Çoğunlukla insanlar bu sınıftaki araçları eğlence ve eğitim amaçlı kullanıyor. Yarım saatte şarj olabiliyor. Tek kişilik versiyonda bataryalar modüler olduğu için değiştirerek kullanılabiliyor." diye konuştu. Tek kişilik uçan arabanın iki kişiliğe geçişi de hızlandıracağını vurgulayan Altunbozar, şunları kaydetti: "İki kişilik aracın 2027'de teslim edilecek 100 adetinin ön satışına çıktık ve reklam yapmamamıza rağmen satış bir hafta içinde 100 adete ulaştı. Beklediğimizin üzerinde bir taleple karşılaştık. Havacılıkta bir haftada 100 adet satılan bir hava aracı yok, bu talep bir dünya rekoru."

#3
Foto - Yerli uçan arabada flaş gelişme! 2026’da sahiplerine teslim edilecek

Altunbozar, 2028'de teslimatı yapılacak 300 adet iki kişilik aracın ön satışının da başladığını belirterek, ön satışların üretim planlaması açısından önem taşıdığını ifade etti. Ön satışa gösterilen ilginin insanların bu araçları ne kadar beklediğini gösterdiğine işaret eden Altunbozar, "Ön siparişlerin çoğu Türkiye'den geldi. Türkiye'den web sitemize giren her 100 kişiden biri ön sipariş vermiş. Böyle bir araç için yüzde 1 büyük bir metrik. Türkiye'nin yanı sıra İrlanda, Katar, Almanya, ABD'den de siparişler aldık. " diye konuştu. Altunbozar, ABD'de iki kişilik uçakların çok yaygın olduğunu dile getirerek, insanların bu uçakları araba alır gibi aldığını ve kullandığını söyledi.

#4
Foto - Yerli uçan arabada flaş gelişme! 2026’da sahiplerine teslim edilecek

ABD'de yapılan regülasyon değişikliğiyle iki kişilik tüm uçakların hafif spor uçağı kategorisine alındığına dikkati çeken Altunbozar, "Bu araçlar Türkiye'de de hafif uçak sınıfına giriyor. İnsanlar bireysel olarak bu uçakları alıp uçurabilir. 80 kilometre menzili bulunan iki kişilik AirCar, 130 kilometre/saat maksimum uçuş hızına ulaşabilecek. Yüzde 100 elektrikli olan AirCar'ın 250 kilogram taşıma kapasitesi bulunuyor." dedi. Eray Altunbozar, iki kişilik uçağı alan kişilerin öncelikle hafif spor uçağı pilotaj eğitimi alması gerektiğini vurgulayarak, "45 saat yer, 30 saat uçuş eğitimini alan birisi uçakları uçurabiliyor. Bu eğitimi Türkiye'de veren kurumlar da var. Bu eğitim kuleyle nasıl konuşulacağından uçağın kullanımına kadar her şeyi kapsıyor." ifadesini kullandı.

#5
Foto - Yerli uçan arabada flaş gelişme! 2026’da sahiplerine teslim edilecek

Altunbozar, uçan arabanın havalimanının yanı sıra helikopter pistlerinden veya uygun bir evin bahçesinden dahi kalkıp inebileceğini anlatarak, bazı belediyelerle bu araçların inip kalkabilecekleri yerlerin oluşturulması için görüşme halinde olduklarını söyledi. AirCar'ın normal bir helikoptere göre 3,5-4 kat gürültüsüz çalıştığına değinen Altunbozar, sessizliğiyle şehir içinde kullanım için uygun olduğunu bildirdi. Altunbozar, iki kişilik versiyonda 2027'nin son çeyreğinde 100'ünü teslim etmeyi planladıklarını belirterek, tüm güvenlik testlerinin yapıldığını, testlerin sağlıklı bir şekilde yapılmaması durumunda aracın uçamayacağını dile getirdi. Standartları ve havacılık regülasyonlarını takip ettiklerini anlatan Altunbozar, uçuş testlerinde bizzat kendisinin pilot olarak yer aldığını söyledi.

#6
Foto - Yerli uçan arabada flaş gelişme! 2026’da sahiplerine teslim edilecek

Altunbozar, 15 dakikada yüzde 0'dan yüzde 80'e gelen pillerin olduğunu ve kendilerinin de uçan araçta bu pilleri kullandığını belirterek, "Aracı özellikle 400 volt yaptık, bu nedenle elektrikli araçların şarj olduğu yerde bu araçlar da şarj olabilir." dedi. AirCar'ın her yerinde kameraların yer aldığını aktaran Altunbozar, aracın otonom özelliklerinin olduğunu ancak havacılıkta yüzde 100 otonomiye henüz yeşil ışık yakılmadığını ifade etti.

#7
Foto - Yerli uçan arabada flaş gelişme! 2026’da sahiplerine teslim edilecek

Aracın kullanımının zor olmadığını anlatan Altunbozar, yükseklik korkusu olmayan ve otomobil kullanan birisinin eğitim sonrası AirCar'ı rahatlıkla kullanabileceğini ifade etti. Altunbozar, aracın motorunu yerli olarak yaptıklarını bazı prototiplerde de yabancı motorları kullandıklarına değinerek, tek kişilik araçla yurt içi ve yurt dışında farklı yerlerde uçuş gerçekleştireceklerini ve insanlara uçuş deneyimi sunacakları bir kampanya yürüteceklerini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Nefsimi ayaklar altına aldım" diyen Davutoğlu'na olay cevap! "Başka çıkar yolu kalmadı"
Gündem

"Nefsimi ayaklar altına aldım" diyen Davutoğlu'na olay cevap! "Başka çıkar yolu kalmadı"

Gazeteci Ahmet Hakan, "Nefsimi ayaklar altına aldım" diyen Ahmet Davutoğlu’na “Yani olay, nefsin ayaklar altına alınmasından başka çıkar yol..
İsrail için kabus! ABD'den Türkiye kararı
Dünya

İsrail için kabus! ABD'den Türkiye kararı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'ye girecek uluslararası güçte Türkiye'nin de yer almasını istediği ifade edildi.

Dışarıda "Sıvamaya başlayınca" yeniden tutuklandı. Sıvacı Adem Savcıyı kandıramadı
Gündem

Dışarıda “Sıvamaya başlayınca” yeniden tutuklandı. Sıvacı Adem Savcıyı kandıramadı

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bı..
Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…
Gündem

Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…

Antalya’daki Kurşunlu Şelalesi’nin büyüleyici doğası içinde, 1980’li yıllarda cuntacı Kenan Evren için yaptırıldığı bilinen iki katlı özel k..
Her şey bir gecede oldu! Akşam yatıp, sabah "Anayasa değiştirmek" ten bugüne!
Gündem

Her şey bir gecede oldu! Akşam yatıp, sabah “Anayasa değiştirmek” ten bugüne!

Cumhuriyet’in 102’nci yılına girilen bu günlerde Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, “dün yapılanla bugün yapılamayanın” çarpıcı çelişkisini kale..
Erdoğan’dan Alman şansölyeye Gazze ayarı: Siz Almanya olarak zulmü görmüyor musunuz?
Gündem

Erdoğan’dan Alman şansölyeye Gazze ayarı: Siz Almanya olarak zulmü görmüyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘İsrail’in yanındayız’ diyen Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e cevabı hemen yapıştırdı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23