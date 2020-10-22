Yerken bir kez daha düşüneceksiniz... Çikolatanın karanlık perde arkası ortaya çıktı!

Dünya çapında tahmini olarak 1,5 milyon çocuk kakao üretiminde çalışıyor ve bunların yarısı yalnızca bu iki Batı Afrika ülkesinde bulunuyor. Tehlikeli işler, diğer zararlı faaliyetlerin yanı sıra keskin aletlerin kullanılmasını, geceleri çalışmayı ve zirai kimyasal ürünlere maruz kalmayı içeriyor. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından desteklenen rapor, çikolata endüstrisinde çalışan çocukların genel oranının son on yılda yüzde 14 arttığını belirtti. Bununla birlikte, çikolata üretiminde aynı dönemde küresel olarak yüzde 62’lik bir artış eşlik etti.