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Yerken bir kez daha düşüneceksiniz... Çikolatanın karanlık perde arkası ortaya çıktı!

2020-10-22 07:43:04
Yerken bir kez daha düşüneceksiniz... Çikolatanın karanlık perde arkası ortaya çıktı!

Dünya çapında tahmini olarak 1,5 milyon çocuk kakao üretiminde çalışıyor ve bunların yarısı yalnızca bu iki Batı Afrika ülkesinde bulunuyor. Tehlikeli işler, diğer zararlı faaliyetlerin yanı sıra keskin aletlerin kullanılmasını, geceleri çalışmayı ve zirai kimyasal ürünlere maruz kalmayı içeriyor. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından desteklenen rapor, çikolata endüstrisinde çalışan çocukların genel oranının son on yılda yüzde 14 arttığını belirtti. Bununla birlikte, çikolata üretiminde aynı dönemde küresel olarak yüzde 62’lik bir artış eşlik etti.

#1
Foto - Dünya çapında tahmini olarak 1,5 milyon çocuk kakao üretiminde çalışıyor ve bunların yarısı yalnızca bu iki Batı Afrika ülkesinde bulunuyor. Tehlikeli işler, diğer zararlı faaliyetlerin yanı sıra keskin aletlerin kullanılmasını, geceleri çalışmayı ve zirai kimyasal ürünlere maruz kalmayı içeriyor. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından desteklenen rapor, çikolata endüstrisinde çalışan çocukların genel oranının son on yılda yüzde 14 arttığını belirtti. Bununla birlikte, çikolata üretiminde aynı dönemde küresel olarak yüzde 62’lik bir artış eşlik etti.

Dünya çapında tahmini olarak 1,5 milyon çocuk kakao üretiminde çalışıyor ve bunların yarısı yalnızca bu iki Batı Afrika ülkesinde bulunuyor. Tehlikeli işler, diğer zararlı faaliyetlerin yanı sıra keskin aletlerin kullanılmasını, geceleri çalışmayı ve zirai kimyasal ürünlere maruz kalmayı içeriyor. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından desteklenen rapor, çikolata endüstrisinde çalışan çocukların genel oranının son on yılda yüzde 14 arttığını belirtti. Bununla birlikte, çikolata üretiminde aynı dönemde küresel olarak yüzde 62’lik bir artış eşlik etti.

#2
Foto - Yeni bir araştırmaya göre, dünyanın önde gelen çikolata üreticilerinin istihdam suistimallerini ortadan kaldırma taahhüdünden yaklaşık 20 yıl sonra, tehlikeli çocuk işçiliği çikolata üretiminin her aşamasında hüküm sürmeye devam ediyor. Ntv’nin haberine göre, ABD’de yer alan Chicago Üniversitesi tarafından yayımlanan raporda, dünyanın en büyük kakao üreticileri olan Gana ve Fildişi Sahili’nin kakao yetiştiren bölgelerinde yaşayan beş ile 17 yaş arasındaki tüm çocukların yüzde 43’nün tehlikeli işlerde çalıştığını ortaya koydu.

Yeni bir araştırmaya göre, dünyanın önde gelen çikolata üreticilerinin istihdam suistimallerini ortadan kaldırma taahhüdünden yaklaşık 20 yıl sonra, tehlikeli çocuk işçiliği çikolata üretiminin her aşamasında hüküm sürmeye devam ediyor. Ntv’nin haberine göre, ABD’de yer alan Chicago Üniversitesi tarafından yayımlanan raporda, dünyanın en büyük kakao üreticileri olan Gana ve Fildişi Sahili’nin kakao yetiştiren bölgelerinde yaşayan beş ile 17 yaş arasındaki tüm çocukların yüzde 43’nün tehlikeli işlerde çalıştığını ortaya koydu.

#3
Foto - 2001 yılında Nestlé, Mars ve Hershey gibi büyük markalar çocuk işçiliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan sektörler arası bir anlaşma imzalamıştı. Söz konusu firmalar, 2005, 2008 ve 2010 yıllarında taahhütlerini yerine getirmek için son tarihlerini kaçırmalarına rağmen, yasadışı uygulamayı sona erdirmenin en büyük endişeleri olmaya devam ettiği konusunda ısrar ediyor. Ancak uluslararası üreticilerin çocukların çalıştığını bilerek kazanç sağladığını belirten bir dava şu anda ABD yüksek mahkemesinde görülüyor.

2001 yılında Nestlé, Mars ve Hershey gibi büyük markalar çocuk işçiliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan sektörler arası bir anlaşma imzalamıştı. Söz konusu firmalar, 2005, 2008 ve 2010 yıllarında taahhütlerini yerine getirmek için son tarihlerini kaçırmalarına rağmen, yasadışı uygulamayı sona erdirmenin en büyük endişeleri olmaya devam ettiği konusunda ısrar ediyor. Ancak uluslararası üreticilerin çocukların çalıştığını bilerek kazanç sağladığını belirten bir dava şu anda ABD yüksek mahkemesinde görülüyor.

#4
Foto - ABD’li işçi hakları kuruluşu Corporate Accountability Lab’ın kurucusu Charity Ryerson, çikolata endüstrisinin “akıllara durgunluk veren ikiyüzlülük” nedeniyle suçlu olduğu belirterek, “Dilerlerse yarın çocuk işçiliğine son verebilirler” açıklamasını yaptı. Öte yandan, kakao alıcıları ise sorunun karmaşık olduğunu ve kolayca çözülmediğini savunarak iddiaları açıkça reddediyor. Şirketler, kakao çiftliklerinin sahibi olmadıklarını ve üretim çiftliklerini belirlemenin ve denetlemenin çoğu zaman mümkün olmadığını öne sürerek çocuk işçiliğinin kendileriyle ilgili bir durum olmadığını belirtiyor

ABD’li işçi hakları kuruluşu Corporate Accountability Lab’ın kurucusu Charity Ryerson, çikolata endüstrisinin “akıllara durgunluk veren ikiyüzlülük” nedeniyle suçlu olduğu belirterek, “Dilerlerse yarın çocuk işçiliğine son verebilirler” açıklamasını yaptı. Öte yandan, kakao alıcıları ise sorunun karmaşık olduğunu ve kolayca çözülmediğini savunarak iddiaları açıkça reddediyor. Şirketler, kakao çiftliklerinin sahibi olmadıklarını ve üretim çiftliklerini belirlemenin ve denetlemenin çoğu zaman mümkün olmadığını öne sürerek çocuk işçiliğinin kendileriyle ilgili bir durum olmadığını belirtiyor

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