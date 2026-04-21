Yerin 6 bin metre altında devasa rezerve ulaşıldı: Tarihi keşif dünyaya ilan edildi

Uzmanlar, Japonya'nın başarısını mümkün kılan iki ek unsura dikkat çekiyor. Birincisi stratejik rezerv politikası: Hükümetin oluşturduğu stoklar, olası bir tedarik kesintisinde sanayiin anında durmasını önleyen tampon bölge işlevi görüyor. Bu seçenek kulağa yalın gelse de uzun vadeli vizyon ve sermaye gerektiriyor; pek çok ülke böyle bir adım atmaya ne istekli ne de hazır. İkinci unsur ise Japon ekonomisinin yapısal özelliği: Japonya, nadir toprak elementlerini ithal eden bir ülke olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu elementleri yüksek katma değerli bileşenlere dönüştüren ileri bir oyuncu konumunda. Bu teknolojik birikim, "daha azıyla daha fazlasını yapmayı" mümkün kılıyor ve bağımlılığı azaltmada tedarik zinciri dönüşümü kadar belirleyici bir etken oluyor.