AB’nin hamlesi Türkiye için altın fırsata mı dönüşüyor? Tedarik zinciri yeniden kuruluyor!

Saim Aşçı, bu fırsatın kalıcı kazanıma dönüşmesi için sektörün kendisini yeni dönemin gerekliliklerine göre yeniden konumlandırması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Türkiye’nin bu yeni dönemde kendisini yalnızca uygun maliyetli üretici olarak anlatması artık yeterli değil. Bizim, yakın coğrafyada konumlanan; kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli üretim yapabilen bir çözüm ortağı olduğumuzu çok daha güçlü biçimde ortaya koymamız gerekiyor. Artık mesele Avrupa’ya ürün satmak değil, Avrupa’nın tedarik sisteminin ayrılmaz bir parçası olabilmek.” Aşçı, önümüzdeki dönemde sürdürülebilir üretim, karbon ayak izi yönetimi, dijital izlenebilirlik ve yüksek katma değerli ürün geliştirme başlıklarının belirleyici olacağını da ifade etti. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yeni regülasyonlarla birlikte tedarikçilerin yalnızca fiyat ve kaliteyle değil, şeffaflık ve çevresel uyum kriterleriyle de değerlendirildiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: