AB’nin hamlesi Türkiye için altın fırsata mı dönüşüyor? Tedarik zinciri yeniden kuruluyor!
Onur Yılmaz

AB’nin tedarik zincirini çeşitlendirme hamlesi otomotiv yan sanayinde yeni fırsatlar oluştururken, Türkiye’nin bu süreçte mühendislik gücü, hızlı teslimat kabiliyeti ve Avrupa ile güçlü entegrasyonuyla öne çıkması gerektiğini vurgulayan Saim Aşçı, doğru stratejiyle ülkenin bu dönüşümü önemli bir avantaja çevirebileceğini ifade etti.

Avrupa Birliği’nin Çin’e olan bağımlılığı azaltmaya yönelik tedarik zinciri çeşitlendirme hamleleri, otomotiv yan sanayinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Hindistan ve Kuzey Afrika ülkeleri yeni üretim merkezleri olarak öne çıkarken, İTO 52. Komite Başkanı ve Motor Aşin CEO’su Saim Aşçı, Türkiye’nin bu tabloda yalnızca maliyet avantajıyla değil; kalite, hız, mühendislik gücü ve mevzuata uyum kabiliyetiyle öne çıkması gerektiğini vurguladı.

Son dönemde AB’nin hız kazanan tedarik zinciri çeşitlendirme politikaları, küresel otomotiv ekosisteminde dengeleri yeniden şekillendiriyor. Çin’e olan bağımlılığı azaltmayı hedefleyen bu yaklaşım; Hindistan, Fas, Tunus ve Mısır gibi alternatif üretim merkezlerini daha görünür hale getirirken, Türkiye açısından da stratejik bir eşik oluşturuyor. Türkiye’nin ihracatının yaklaşık yüzde 41’inin Avrupa Birliği ülkelerine yapılması ve AB’nin Türkiye’nin en büyük ticaret ortaklarından biri olması, bu dönüşümün Türk otomotiv sektörü açısından önemini daha da artırıyor.

Yeni dönemde Avrupa’nın önceliği yalnızca düşük maliyetli üretim değil. Tedarik güvenliği, sürdürülebilirlik, hızlı teslimat, karbon yönetimi ve mevzuata uyum, üretim tercihlerini belirleyen temel unsurlar haline geliyor. Bu nedenle küresel rekabet, klasik “ucuz üretim” yaklaşımının ötesine geçmiş durumda. Kuzey Afrika ülkeleri coğrafi yakınlık ve maliyet avantajlarıyla öne çıkarken, Hindistan ölçek ekonomisi ve büyüyen sanayi kapasitesiyle dikkat çekiyor. Fas, Tunus ve Mısır’ın Avrupa ile ticari entegrasyonunun güçlenmesi ise otomotiv tedarik zincirindeki rekabeti daha da yoğunlaştırıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İTO 52. Komite Başkanı ve Motor Aşin CEO’su Saim Aşçı, Avrupa’daki yeniden yapılanmanın Türkiye için otomatik bir avantaj oluşturmayacağını ancak doğru stratejilerle önemli bir sıçrama fırsatı sunabileceğini belirterek şunları söyledi: “Avrupa’nın tedarik zincirinde yaşanan yeniden yapılanma, Türkiye için sıradan bir dış ticaret gelişmesi değil; sanayimizin konumunu yeniden tanımlayabileceği stratejik bir kırılma noktasıdır. Bugün Avrupa artık sadece en ucuz üreticiyi aramıyor. Güvenilir, hızlı, sürdürülebilir ve teknik yeterliliği yüksek çözüm ortaklarıyla çalışmak istiyor. Türkiye, sahip olduğu üretim disiplini, mühendislik altyapısı ve Avrupa ile kurduğu güçlü ticari bağ sayesinde bu denklemde çok önemli bir yerde duruyor.”

Türkiye’nin otomotiv yedek parça ve satış sonrası ekosistemi; hızlı teslimat gerektiren, teknik doğruluğun kritik olduğu ve sürdürülebilir hizmet beklentisinin öne çıktığı alanlarda güçlü bir rekabet avantajı sunuyor. Sektör temsilcilerine göre Türkiye’nin asıl gücü yalnızca üretim kapasitesi değil, aynı zamanda Avrupa pazarının ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verebilme esnekliği. Bu durum, Türk şirketlerine yalnızca ihracat artışı değil, Avrupa’nın tedarik sisteminde daha kalıcı ve stratejik roller üstlenme fırsatı da sağlıyor.

Saim Aşçı, bu fırsatın kalıcı kazanıma dönüşmesi için sektörün kendisini yeni dönemin gerekliliklerine göre yeniden konumlandırması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Türkiye’nin bu yeni dönemde kendisini yalnızca uygun maliyetli üretici olarak anlatması artık yeterli değil. Bizim, yakın coğrafyada konumlanan; kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli üretim yapabilen bir çözüm ortağı olduğumuzu çok daha güçlü biçimde ortaya koymamız gerekiyor. Artık mesele Avrupa’ya ürün satmak değil, Avrupa’nın tedarik sisteminin ayrılmaz bir parçası olabilmek.” Aşçı, önümüzdeki dönemde sürdürülebilir üretim, karbon ayak izi yönetimi, dijital izlenebilirlik ve yüksek katma değerli ürün geliştirme başlıklarının belirleyici olacağını da ifade etti. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yeni regülasyonlarla birlikte tedarikçilerin yalnızca fiyat ve kaliteyle değil, şeffaflık ve çevresel uyum kriterleriyle de değerlendirildiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Rekabet artık sadece üretim hattında yaşanmıyor; veri yönetiminde, mevzuata uyumda, karbon performansında ve tedarik sürekliliğinde yaşanıyor. Bu dönüşümü erken okuyan şirketler, önümüzdeki dönemde sadece daha fazla ihracat yapmayacak; küresel değer zincirinde daha üst bir konuma çıkacak. Türkiye’nin önünde güçlü bir fırsat penceresi var, ancak bu pencerenin kalıcı avantaja dönüşmesi için sektör olarak hızla aksiyon almamız gerekiyor.” Avrupa’daki tedarik dönüşümünün, Türk otomotiv sektörü açısından yalnızca yeni rakiplerin ortaya çıktığı bir dönem olmadığı; aynı zamanda üretim gücü, lojistik avantaj ve mühendislik kapasitesinin stratejik bir değer olarak yeniden öne çıkabileceği bir süreç olduğu değerlendiriliyor. Sektör temsilcileri, Türkiye’nin doğru pozisyon alması halinde Avrupa’nın yakın, güvenilir ve yüksek standartlı tedarik merkezi olma iddiasını güçlendirebileceğini ifade ediyor.

