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Spor
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Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

2023-10-06 13:37:03
Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimizin maçlarının ardından ülke puanında yükselişimiz devam etti.

#1
Foto - Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Galatasaray deplasmanda İngiliz devi Manchester United'ı 3-2 mağlup etti.

#2
Foto - Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe de deplasmanda Slovakya ekibi Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti.

#3
Foto - Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş ise sahasında İsviçre takımı Lugano'yu konuk etti. Siyah-beyazlılar 2-0 öne geçtiği maçtan 3-2'lük mağlubiyetle ayrıldı.

#4
Foto - Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

Bu sonuçların ardından UEFA Ülke Puanı'nda son durum şu şekilde:

#5
Foto - Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

16) ÇEKYA - 26.550 PUAN

#6
Foto - Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

15) NORVEÇ - 26.875 PUAN

#7
Foto - Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

14) DANİMARKA - 27.200 PUAN

#8
Foto - Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

13) SIRBİSTAN - 27.775 PUAN

#9
Foto - Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

12) İSVİÇRE - 30.575 PUAN

#10
Foto - Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

11) AVUSTURYA - 30.800 PUAN

#11
Foto - Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

10) İSKOÇYA - 32.250 PUAN

#12
Foto - Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

9) TÜRKİYE - 34.850 PUAN

#13
Foto - Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

8) BELÇİKA - 40.400 PUAN

#14
Foto - Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

7) PORTEKİZ - 49.316 PUAN

#15
Foto - Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

6) FRANSA - 54-831 PUAN

#16
Foto - Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

5) HOLLANDA - 56.500 PUAN

#17
Foto - Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

4) ALMANYA - 71.909 PUAN

#18
Foto - Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

3) İTALYA - 74.426 PUAN

#19
Foto - Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

2) İSPANYA - 78.489 PUAN

#20
Foto - Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

1) İNGİLTERE - 91.553 PUAN

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