2023-10-06 13:37:03 Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum
Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimizin maçlarının ardından ülke puanında yükselişimiz devam etti.
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Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimizin maçlarının ardından ülke puanında yükselişimiz devam etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Galatasaray deplasmanda İngiliz devi Manchester United'ı 3-2 mağlup etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe de deplasmanda Slovakya ekibi Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş ise sahasında İsviçre takımı Lugano'yu konuk etti. Siyah-beyazlılar 2-0 öne geçtiği maçtan 3-2'lük mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sonuçların ardından UEFA Ülke Puanı'nda son durum şu şekilde:
16) ÇEKYA - 26.550 PUAN
15) NORVEÇ - 26.875 PUAN
14) DANİMARKA - 27.200 PUAN
13) SIRBİSTAN - 27.775 PUAN
12) İSVİÇRE - 30.575 PUAN
11) AVUSTURYA - 30.800 PUAN
10) İSKOÇYA - 32.250 PUAN
9) TÜRKİYE - 34.850 PUAN
8) BELÇİKA - 40.400 PUAN
7) PORTEKİZ - 49.316 PUAN
6) FRANSA - 54-831 PUAN
5) HOLLANDA - 56.500 PUAN
4) ALMANYA - 71.909 PUAN
3) İTALYA - 74.426 PUAN
2) İSPANYA - 78.489 PUAN
1) İNGİLTERE - 91.553 PUAN
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