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Spor
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Yer yerinden oynayacak: Jesus yine ortaya çıktı: Galatasaray’ın tekerine taş koyacak: Detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

2023-12-31 14:55:25
Yer yerinden oynayacak: Jesus yine ortaya çıktı: Galatasaray’ın tekerine taş koyacak: Detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

Sezonun ilk yarısını averajla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin arkasında tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip 14 Ocak'ta başlayacak olan transfer dönemi için vites yükseltti. Ancak Cimbom'un istediği yıldız oyuncu için tanıdık bir isim devreye girdi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, tecrübeli futbolcuyu takımında görmek istiyor.

#1
Foto - Yer yerinden oynayacak: Jesus yine ortaya çıktı: Galatasaray’ın tekerine taş koyacak: Detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.

#2
Foto - Yer yerinden oynayacak: Jesus yine ortaya çıktı: Galatasaray’ın tekerine taş koyacak: Detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

Sarı-kırmızılı ekip Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 2. sırada tamamladı.

#3
Foto - Yer yerinden oynayacak: Jesus yine ortaya çıktı: Galatasaray’ın tekerine taş koyacak: Detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin averajla gerisinde kendine yer buldu.

#4
Foto - Yer yerinden oynayacak: Jesus yine ortaya çıktı: Galatasaray’ın tekerine taş koyacak: Detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

Sezonun ikinci yarısı ise 5 Ocak'ta başlayacak.

#5
Foto - Yer yerinden oynayacak: Jesus yine ortaya çıktı: Galatasaray’ın tekerine taş koyacak: Detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

Aslan 19. haftada Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.

#6
Foto - Yer yerinden oynayacak: Jesus yine ortaya çıktı: Galatasaray’ın tekerine taş koyacak: Detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

Mücadele RAMS Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

#7
Foto - Yer yerinden oynayacak: Jesus yine ortaya çıktı: Galatasaray’ın tekerine taş koyacak: Detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

Avrupa'da da yoluna devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, iki kulvarda da şampiyonluk hedefledi.

#8
Foto - Yer yerinden oynayacak: Jesus yine ortaya çıktı: Galatasaray’ın tekerine taş koyacak: Detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

Buruk, sezon sonunda Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde zafere odaklanmış durumda.

#9
Foto - Yer yerinden oynayacak: Jesus yine ortaya çıktı: Galatasaray’ın tekerine taş koyacak: Detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

Diğer yandan Cimbom'da transfer harekatı devam ediyor.

#10
Foto - Yer yerinden oynayacak: Jesus yine ortaya çıktı: Galatasaray’ın tekerine taş koyacak: Detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon bazı isimlerden beklenen katkıyı alamadı.

#11
Foto - Yer yerinden oynayacak: Jesus yine ortaya çıktı: Galatasaray’ın tekerine taş koyacak: Detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

Aslan transfer döneminde bu bölgelere takviye yapmayı planlıyor. ASpor'a göre; Yönetim, Okan Buruk'dan transfer raporunu aldı.

#12
Foto - Yer yerinden oynayacak: Jesus yine ortaya çıktı: Galatasaray’ın tekerine taş koyacak: Detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

Sol bekte Angelino'dan beklenen verimi alamayan sarı-kırmızılılar rotayı İtalya'ya çevirmişti.

#13
Foto - Yer yerinden oynayacak: Jesus yine ortaya çıktı: Galatasaray’ın tekerine taş koyacak: Detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

Kurmaylar, Roma forması giyen Leonardo Spinazzola için temaslarını sürdürüyordu. Ancak 30 yaşındaki oyuncu için tanıdık bir isim devreye girdi.

#14
Foto - Yer yerinden oynayacak: Jesus yine ortaya çıktı: Galatasaray’ın tekerine taş koyacak: Detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

İtalyan basınının haberine göre Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu takımında görmek istiyor.

#15
Foto - Yer yerinden oynayacak: Jesus yine ortaya çıktı: Galatasaray’ın tekerine taş koyacak: Detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

Al-Hilal, transferde Galatasaray'a rakip oldu. Ayrıca İtalyan ekibinin oyuncuyu devre arasında takımdan göndermesi bekleniyor.

#16
Foto - Yer yerinden oynayacak: Jesus yine ortaya çıktı: Galatasaray’ın tekerine taş koyacak: Detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Spinazzola'nın bonservis değeri ise 7.5 milyon Euro olarak biliniyor.

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