Yer yerinden oynayacak! İşte Başkan Erdoğan'ın hedefi! "Yeni Kızıl Elmamız" bu

Salonda heyecan zirve noktasındaydı. Gençlerin coşkulu tezâhüratları salonu inletiyordu. CHP'de olduğu gibi kavga gürültü yoktu. Gayet medeni bir şekilde AK Parti kongre sürecini bitirdi. Başkan Erdoğan teşkilatlarını diri tutacak Türkiye sevdasını şu sözlerle anlattı: "Bu sevda, hayatımızın gayesi olan davamızı yüceltme sevdasıdır. Bu sevda, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme sevdasıdır. Bu sevda, Türkiye binyılına yürüyüş sevdasıdır. Bu sevda, şehitleri ve gazileriyle ecdadın emanetine sahip çıkma sevdasıdır. Bu sevda, yok sayıldıkça daha çok var olanların sevdasıdır. Bu sevda, kutsalları, ülkesi ve milleti için gözünü kırpmadan canını ortaya koyanların sevdasıdır. Bu sevda, ak saçlı ninelerimizin, aksakallı dedelerimizin, gözleri umutla parlayan kadınlarımızın, erkeklerimizin, gençlerimizin sevdasıdır. Bu sevda, daha doğmamış bebeklerin, gelecek kuşakların sevdasıdır. Bu sevda, her gün yeni bir umutla uyanan mazlumların, mağdurların sevdasıdır."