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Medya
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Yer yerinden oynayacak! İşte Başkan Erdoğan'ın hedefi! "Yeni Kızıl Elmamız" bu

2023-10-10 12:20:46
Yer yerinden oynayacak! İşte Başkan Erdoğan'ın hedefi! "Yeni Kızıl Elmamız" bu

Star yazarı Yakup Köse, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi ile ilgili izlenimlerini köşesine taşıdı. Başkan Tayyip Erdoğan'ın kongredeki sözlerini "yeni Kızıl Elmamız" olarak nitelendiren Köse, yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Yer yerinden oynayacak! İşte Başkan Erdoğan'ın hedefi! "Yeni Kızıl Elmamız" bu

"AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni gerçekleştirdi. Cumartesi günü Ankara'da yapılan kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden AK Parti'nin genel başkanlığına seçildi. Kongrenin yapıldığı Ankara Spor Salonu'nda bir kez daha gördüm ki, Başkan Erdoğan teşkilatını diri tutmayı başarıyor. Sürekli başarı veyahut sürekli mağlubiyetin olduğu yerde kanıksama ve pörsüme olur. Bir hal çöküşün habercisidir. Sürekli seçim kazanan Erdoğan daha seçimi kazandığı anda teşkilatının önüne yeni bir hedef koyup başarının kanıksanmasına mâni oluyor.

#2
Foto - Yer yerinden oynayacak! İşte Başkan Erdoğan'ın hedefi! "Yeni Kızıl Elmamız" bu

Salonda heyecan zirve noktasındaydı. Gençlerin coşkulu tezâhüratları salonu inletiyordu. CHP'de olduğu gibi kavga gürültü yoktu. Gayet medeni bir şekilde AK Parti kongre sürecini bitirdi. Başkan Erdoğan teşkilatlarını diri tutacak Türkiye sevdasını şu sözlerle anlattı: "Bu sevda, hayatımızın gayesi olan davamızı yüceltme sevdasıdır. Bu sevda, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme sevdasıdır. Bu sevda, Türkiye binyılına yürüyüş sevdasıdır. Bu sevda, şehitleri ve gazileriyle ecdadın emanetine sahip çıkma sevdasıdır. Bu sevda, yok sayıldıkça daha çok var olanların sevdasıdır. Bu sevda, kutsalları, ülkesi ve milleti için gözünü kırpmadan canını ortaya koyanların sevdasıdır. Bu sevda, ak saçlı ninelerimizin, aksakallı dedelerimizin, gözleri umutla parlayan kadınlarımızın, erkeklerimizin, gençlerimizin sevdasıdır. Bu sevda, daha doğmamış bebeklerin, gelecek kuşakların sevdasıdır. Bu sevda, her gün yeni bir umutla uyanan mazlumların, mağdurların sevdasıdır."

#3
Foto - Yer yerinden oynayacak! İşte Başkan Erdoğan'ın hedefi! "Yeni Kızıl Elmamız" bu

Bu sevdanın Türkiye'nin şu anki sınırlarına mahsus olmadığını da ifade eden Erdoğan pergelinin bir ucunun neleri hedeflediğini de anlattı: "Gönül coğrafyamızı kucaklayan bu sevda, Lefkoşa'dan Karabağ'a, Saraybosna'dan Sarı Irmak'a, Medine'den Semerkant'a, Kudüs'ten Kazan'a, Alp Dağları'ndan Altay Dağları'na, Adriyatik'ten Afrika'nın ortalarına kadar, gerisinde binlerce yıllık tarih, kültür, medeniyet kardeşliği ve kader ortaklığı olan necip bir milletin sevdasıdır."

#4
Foto - Yer yerinden oynayacak! İşte Başkan Erdoğan'ın hedefi! "Yeni Kızıl Elmamız" bu

Başkan Erdoğan'ın mezkûr sözlerini yeni Kızıl Elmamız olarak anlamakta mahzur yoktur! Türkiye'nin dünya çapında yapmış olduğu hamleler de bu sevda doğrultusundadır. Başkan Erdoğan teşkilâtlarına yakın vadede hedef olarak 2024 yerel seçimlerini koydu. Partililere şehirleri CHP'nin elinden kurtarmanın boyunlarına borç olduğunun ikâzını yaptı: "CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur.

#5
Foto - Yer yerinden oynayacak! İşte Başkan Erdoğan'ın hedefi! "Yeni Kızıl Elmamız" bu

Cumhur İttifakı olarak, başta İstanbul, Ankara olmak üzere bu illerimizle birlikte deprem bölgesinin 11 vilayetini de kucaklayacak şekilde büyük oranda büyükşehirlerimizi masaya tam manasıyla yatırıp gece gündüz demeden, yoğun bir çalışmayla durmak yok, yola devam diyeceğiz. CHP karanlığının karabasan misali çöktüğü tüm vilayetlerimiz, buralarda yaşayan vatandaşlarımız sabırsızlıkla 31 Mart'ı bekliyor. '31 Mart gelsin de biz bunlardan kurtulalım' diyorlar. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı, 31 Mart'ta tekrarlayarak yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız." Başkan Erdoğan ve teşkilatı diri ve bir olarak hedeflerine yürüyorlar."

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