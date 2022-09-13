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Yer: Adana! Korkunç olay

2022-09-13 11:20:45
Yer: Adana! Korkunç olay

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

#1
Foto - Yer: Adana! Korkunç olay

Akkapı Mahallesi'nden geçen sulama kanalında ceset olduğunu görenler durumu polise bildirdi.

#2
Foto - Yer: Adana! Korkunç olay

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Foto - Yer: Adana! Korkunç olay

Ekiplerce kanaldan çıkartılan kısmen çürümüş olan ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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