2023-11-27 13:39:27 Yeniden Refah’tan flaş “yerel seçim” çıkışı! O hamleyi yaptılar
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, milli görüş belediyeciliğini Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarla buluşturma gayretinde olduklarını söyledi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Malatya İl Divan Kurulu toplantısının ardından konteynerde faaliyet gösteren basın mensuplarını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Kılıç, yerel seçimlerde partilerinden aday olacaklara başarılar diledi.