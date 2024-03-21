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Yeniden Refahlı isim bombayı bıraktı: Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar alabilir, alırsa şaşırmam

2024-03-21 18:25:43
Yeniden Refahlı isim bombayı bıraktı: Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar alabilir, alırsa şaşırmam

Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, partisinin son dakikada karar değiştirebileceğini öne sürdü.

#1
Foto - Yeniden Refahlı isim bombayı bıraktı: Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar alabilir, alırsa şaşırmam

İstanbul'da seçimlerinde sonucu belirleyebilecek parti olarak görülen Yeniden Refah Partisi'nin adayı son dakika çekebileceği yönünde iddialar ortaya atılıyor.

#2
Foto - Yeniden Refahlı isim bombayı bıraktı: Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar alabilir, alırsa şaşırmam

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili ve Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz seçime sayılı günler kala kritik açıklamalar yaptı.

#3
Foto - Yeniden Refahlı isim bombayı bıraktı: Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar alabilir, alırsa şaşırmam

Akyüz, AA Spor Sohbetleri'nde federasyonun sportif gelişmelerini ve seçim atmosferini değerlendirdi. Geçen yıl başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Akyüz, Türkiye'deki federasyonlar içinde uluslararası alanda en çok madalya kazanan ikinci federasyon olduklarını ifade etti.

#4
Foto - Yeniden Refahlı isim bombayı bıraktı: Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar alabilir, alırsa şaşırmam

Kendisinin milli duruştan yana olduğunu vurgulayan Abdurrahman Akyüz, şu değerlendirmeyi yaptı:

#5
Foto - Yeniden Refahlı isim bombayı bıraktı: Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar alabilir, alırsa şaşırmam

"Şimdiye kadar Türkiye'nin faydasına kim çalıştı? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan... Bu tartışılmaz bir gerçek. Geçen mahalli seçimlerde de biz İstanbul'da Binali Yıldırım'a destek vereceğimizi söyledik. Ancak Binali Yıldırım kazanamadı. İstanbul 5 sene bir kayba uğradı. Belediyecilik önemli bir konu. Spor açısından da önemli. Spor bu belediyeler aracılığıyla çok daha iyi gelişebiliyor, yayılabiliyor. Ben yine tarafım. Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi olarak da benim şahsi bir görüşüm var. Geçen seneki seçimlerde biz Cumhur İttifakı içerisinde yer aldık. Hala bunu savunuyorum. Özellikle büyükşehirlerde ittifak olmalıydı. Ne yazık ki bu ittifak olmadı. Şu anki görüşüm belki buradan dönülebilir. Bu ittifakın devam etmesi, ettirilmesi, yeniden gözden geçirilmesi lazım. Özellikle İstanbul seçimleri için bunun çok gerekli olduğunu düşünüyorum. İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehri. Hemen hemen Türkiye nüfusunun üçte birine yakın bir nüfusa sahip. Önemli bir şehir. Türkiye'nin lokomotifi, Türkiye'nin başını çekiyor ve Türkiye'nin kaderi İstanbul'da şekilleniyor. Onun için buraya milli görüş modeli bir belediye başkanının başkan olması gerekiyor."

#6
Foto - Yeniden Refahlı isim bombayı bıraktı: Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar alabilir, alırsa şaşırmam

Milli Görüş belediyeciliğinin mimarının, milli görüşün mimarı Necmettin Erbakan olduğunu anlatan Akyüz, şu anda Milli Görüş belediyeciliğinin en büyük aktörünün Cumhur İttifakı'nın başındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

#7
Foto - Yeniden Refahlı isim bombayı bıraktı: Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar alabilir, alırsa şaşırmam

Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da da en iyi hizmeti yapacağına dikkati çeken Akyüz, şöyle devam etti:

#8
Foto - Yeniden Refahlı isim bombayı bıraktı: Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar alabilir, alırsa şaşırmam

"Bundan dolayı bir siyasetçi olarak İstanbul'da Cumhur İttifakı adayının kazanmasından yanayım ve onun desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii Yeniden Refah Partimiz olarak böyle bir karar alınmadı. Biz ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun, hiçbir karşılık beklemeden İstanbul'da bu desteği verelim düşüncesindeyim. Yani bundan biz bir şey kaybetmeyiz. Aksine iyi bir hizmete vesile olmuş oluruz. Öte tarafta tabii bir söylemek gerekir. Bir CHP belediyeciliği var. Son beş yılda İstanbul'da herhangi bir hizmet göremedik. Milli Görüş belediyeciliği artık İstanbul'da unutuldu.

#9
Foto - Yeniden Refahlı isim bombayı bıraktı: Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar alabilir, alırsa şaşırmam

Bunun yeniden canlanması açısından kazanacak aday olarak Murat Kurum'un kazanmasının hayırlı olacağını, şartsız olarak bizim de destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Partimiz tarafından da böyle bir karar alınması durumunda bunun yararlı olacağını düşünüyorum."

#10
Foto - Yeniden Refahlı isim bombayı bıraktı: Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar alabilir, alırsa şaşırmam

Abdurrahman Akyüz, Necmettin Erbakan'ın yaşaması durumunda Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

#11
Foto - Yeniden Refahlı isim bombayı bıraktı: Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar alabilir, alırsa şaşırmam

"Necmettin Erbakan hocam bugün yaşasaydı şüphesiz ki benim de söylediğim gibi Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isterdi. Hatta yani Cumhur İttifakı'nın içerisinde aktif rol alıp ekonomiyi de bugünkü zorluklardan kurtarmanın bir yoluna bakardı. İstanbul'da tabii ki Cumhur İttifakı'nın adayının kazanması için bir yol izlerdi. Kesinlikle ittifak içinde yer almamayı tercih etmezdi. Erbakan hocam olsaydı Murat Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi. Murat Kurum 'Biz de Erbakan hocanın talebeleriyiz.' diyor. Bende Erbakan hassasiyeti var.

#12
Foto - Yeniden Refahlı isim bombayı bıraktı: Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar alabilir, alırsa şaşırmam

Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar açıklarsa şaşırmam. İnşallah da öyle yapar. Bizim burada bir tavır takınmamız lazım. Bizim adayımızın geri çekilmesi de olabilir. Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'u bir şekilde desteklemek gerekiyor. Bunu yaparsak tabanın gözünde de iyi bir izlenim olur. Kaybettiren tarafta olursak bu durumu çok hoş karşılamayacaklardır."

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