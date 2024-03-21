Yeniden Refahlı isim bombayı bıraktı: Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar alabilir, alırsa şaşırmam

"Şimdiye kadar Türkiye'nin faydasına kim çalıştı? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan... Bu tartışılmaz bir gerçek. Geçen mahalli seçimlerde de biz İstanbul'da Binali Yıldırım'a destek vereceğimizi söyledik. Ancak Binali Yıldırım kazanamadı. İstanbul 5 sene bir kayba uğradı. Belediyecilik önemli bir konu. Spor açısından da önemli. Spor bu belediyeler aracılığıyla çok daha iyi gelişebiliyor, yayılabiliyor. Ben yine tarafım. Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi olarak da benim şahsi bir görüşüm var. Geçen seneki seçimlerde biz Cumhur İttifakı içerisinde yer aldık. Hala bunu savunuyorum. Özellikle büyükşehirlerde ittifak olmalıydı. Ne yazık ki bu ittifak olmadı. Şu anki görüşüm belki buradan dönülebilir. Bu ittifakın devam etmesi, ettirilmesi, yeniden gözden geçirilmesi lazım. Özellikle İstanbul seçimleri için bunun çok gerekli olduğunu düşünüyorum. İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehri. Hemen hemen Türkiye nüfusunun üçte birine yakın bir nüfusa sahip. Önemli bir şehir. Türkiye'nin lokomotifi, Türkiye'nin başını çekiyor ve Türkiye'nin kaderi İstanbul'da şekilleniyor. Onun için buraya milli görüş modeli bir belediye başkanının başkan olması gerekiyor."