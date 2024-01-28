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Yeniden Refah Partisi'ne saldırı!

2024-01-28 01:14:49
Yeniden Refah Partisi'ne saldırı!

Yerel seçim çalışmaları devam ederken Yeniden Refah Partisi'ne kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

#1
Foto - Yeniden Refah Partisi'ne saldırı!

Yeniden Refah Partisi tarafından Polatlı Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Hamdemir’in seçim irtibat bürosuna iki kişi tarafından saldırı düzenlendi.

#2
Foto - Yeniden Refah Partisi'ne saldırı!

Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde bulunan Yeniden Refah Partisi Adayı Yusuf Hamdemir’in seçim irtibat bürosuna kimliği belirsiz iki kişi tarafından saldırı düzenlendi.

#3
Foto - Yeniden Refah Partisi'ne saldırı!

Gece saatlerinde meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen şahıs, ayağıyla camı kırdıktan sonra yere düştü.

#4
Foto - Yeniden Refah Partisi'ne saldırı!

O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri ise iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

#5
Foto - Yeniden Refah Partisi'ne saldırı!

Parti bürosunun son hali gün ağarınca ortaya çıktı.

#6
Foto - Yeniden Refah Partisi'ne saldırı!

İşte o kareler...

#7
Foto - Yeniden Refah Partisi'ne saldırı!

İşte o kareler...

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