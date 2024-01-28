2024-01-28 01:14:49 Yeniden Refah Partisi'ne saldırı!
Yerel seçim çalışmaları devam ederken Yeniden Refah Partisi'ne kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.
Yerel seçim çalışmaları devam ederken Yeniden Refah Partisi'ne kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.
Yeniden Refah Partisi tarafından Polatlı Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Hamdemir’in seçim irtibat bürosuna iki kişi tarafından saldırı düzenlendi.
Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde bulunan Yeniden Refah Partisi Adayı Yusuf Hamdemir’in seçim irtibat bürosuna kimliği belirsiz iki kişi tarafından saldırı düzenlendi.
Gece saatlerinde meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen şahıs, ayağıyla camı kırdıktan sonra yere düştü.
O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri ise iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Parti bürosunun son hali gün ağarınca ortaya çıktı.
İşte o kareler...
İşte o kareler...
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