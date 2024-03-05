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Medya
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"Yeniden Refah" kolpası! Ahmet Hakan, "Ben Fatih Erbakan’ın yerinde olsam" deyip bombanın büyüğünü patlattı

2024-03-05 14:14:56
“Yeniden Refah” kolpası! Ahmet Hakan, “Ben Fatih Erbakan’ın yerinde olsam” deyip bombanın büyüğünü patlattı

Ahmet Hakan, normalde Yeniden Refah’la hiç işleri olmamasına rağmen, sabah akşam Yeniden Refah övgüsü yapan bir kısım medyayı yerden yere vurdu. Söz konusu medyanın beklentisinin “Yeniden Refah’ın AK Parti’ye kaybettirmesi” olduğunu belirten Hakan, “Ben Fatih’in yerinde olsam bundan çok rahatsız olurdum. Ama Fatih olmuyor” dedi. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - "Yeniden Refah" kolpası! Ahmet Hakan, "Ben Fatih Erbakan’ın yerinde olsam" deyip bombanın büyüğünü patlattı

“Normalde Yeniden Refah’ın ideolojisiyle, yaklaşımıyla, önermeleriyle hiç işleri olmaz ama sabah akşam Yeniden Refah övgüsü yapıyorlar. Haberlerini baş köşeye koyuyorlar, adaylarını ekranlara çıkarıyorlar. Normalde tiksintiyle bakacakları bir siyasi partiye, süper destek kolpası çekiyorlar yani. *

#2
Foto - "Yeniden Refah" kolpası! Ahmet Hakan, "Ben Fatih Erbakan’ın yerinde olsam" deyip bombanın büyüğünü patlattı

Niye? Çünkü Yeniden Refah, AK Parti’den oy tırtıklayacak, AK Parti’ye kaybettirecek. Beklentileri bu. * Ben Fatih’in yerinde olsam bundan çok rahatsız olurdum. Ama Fatih olmuyor.”

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