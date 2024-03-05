2024-03-05 14:14:56 “Yeniden Refah” kolpası! Ahmet Hakan, “Ben Fatih Erbakan’ın yerinde olsam” deyip bombanın büyüğünü patlattı
Ahmet Hakan, normalde Yeniden Refah’la hiç işleri olmamasına rağmen, sabah akşam Yeniden Refah övgüsü yapan bir kısım medyayı yerden yere vurdu. Söz konusu medyanın beklentisinin “Yeniden Refah’ın AK Parti’ye kaybettirmesi” olduğunu belirten Hakan, “Ben Fatih’in yerinde olsam bundan çok rahatsız olurdum. Ama Fatih olmuyor” dedi. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: