Yeni Zigana Tüneli muhalefete resmen yatırım dersi verdi

3 Mayıs 2023 tarihinde açılan Yeni Zigana Tüneli, Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlıyor ve geçen 10 aylık sürede 2 milyonun üzerinde araç tarafından kullanıldı. Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan tünel, bölgede etkili olan yağmur ve karlı havalarda sürücülere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunuyor. Tünel, eski güzergahta bulunan 90 adet virajı ortadan kaldırarak zamandan 57 milyon TL, akaryakıttan ise 133 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 190 milyon TL tasarruf sağlıyor. Seyahat süresini 1,5 saatten 40 dakikaya düşüren tünel, kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Yolculardan biri, "Cumhurbaşkanımız sayesinde hayal değil, gerçek oldu. Yeni tünel, eski zorlukları ortadan kaldırdı ve ömrümüze ömür kattı. Dağ ve bayırları ortadan kaldırmasıyla Uluslararası bir ödül alması da Türk milleti olarak bizleri gururlandırdı" dedi.