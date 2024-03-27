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Yeni Zigana Tüneli muhalefete resmen yatırım dersi verdi

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Yeni Zigana Tüneli muhalefete resmen yatırım dersi verdi

2024-03-27 07:39:16
Yeni Zigana Tüneli muhalefete resmen yatırım dersi verdi

3 Mayıs 2023 tarihinde açılan Yeni Zigana Tüneli, Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlıyor ve geçen 10 aylık sürede 2 milyonun üzerinde araç tarafından kullanıldı. Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan tünel, bölgede etkili olan yağmur ve karlı havalarda sürücülere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunuyor. Tünel, eski güzergahta bulunan 90 adet virajı ortadan kaldırarak zamandan 57 milyon TL, akaryakıttan ise 133 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 190 milyon TL tasarruf sağlıyor. Seyahat süresini 1,5 saatten 40 dakikaya düşüren tünel, kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Yolculardan biri, "Cumhurbaşkanımız sayesinde hayal değil, gerçek oldu. Yeni tünel, eski zorlukları ortadan kaldırdı ve ömrümüze ömür kattı. Dağ ve bayırları ortadan kaldırmasıyla Uluslararası bir ödül alması da Türk milleti olarak bizleri gururlandırdı" dedi.

#1
Foto - Yeni Zigana Tüneli muhalefete resmen yatırım dersi verdi

Zigana Dağı'nın eteğinde çift tüp olarak 2x14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Yeni Zigana Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz yıl 3 Mayıs 2023 tarihinde ulaşıma açıldı. Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli, hizmete girmesinin ardından geçen 10 aylık sürede 2 milyonun üzerinde araç kullanıldı.

#2
Foto - Yeni Zigana Tüneli muhalefete resmen yatırım dersi verdi

Özellikle kış mevsiminde karlı ve buzlu yolları, keskin virajları ve dik rampaları nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana Dağı Geçidi'nin yerine kullanılmaya başlayan yeni tünel, eski güzergah üzerinde bulunan 90 adet virajı ortadan kaldırdı. Zamandan 57 milyon TL, akaryakıttan 133 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 190 milyon TL tasarruf sağlayan tünel, Trabzon-Gümüşhane arasındaki seyahat süresini 1,5 saatten 40 dakikaya düşürdü.

#3
Foto - Yeni Zigana Tüneli muhalefete resmen yatırım dersi verdi

Zigana Dağı'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve birinci tünelde bin 825 metreye indirilen kot, daha sonraki çalışmalarla da 613 metre daha aşağı çekilerek bin 212 metreye indirildi. Eğim yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşürülerek yolun geometrisi iyileştirildi. Karbon salınımını 16 bin 598 ton azaltarak sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlayan ,çift tüplü Tünelinin iç ve dış yolları 7/24 esasına göre Zigana Kontrol Merkezinden 650 kamerayla denetlenen proje geçtiğimiz yıl 'Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında 'yapım metodolojisi' kategorisinde dünyada birinci seçilmişti.

#4
Foto - Yeni Zigana Tüneli muhalefete resmen yatırım dersi verdi

YENİ TÜNEL ÇİLEYİ BİTİRDİ, KONFORUYLA ÖMRÜMÜZE ÖMÜR KATTI Yeni Zigana Tünelini kullanan kamyonet sürücüsü Onur Hellaç (42), Eskiden çektiğimiz kar-kış, zincir bağla gibi sıkıntılar yeni ve modern tünellerle sona erdi . Artık konforlu ve güvenli " Yeni Zigana tünelinden" rahatça ulaşımımızı sağlıyoruz. Hayal değil, Cumhurbaşkanımız sayesinde gerçek oldu. Yeni tünel sayesinde eski zorluklar ortadan kalktı. Sürücüler rahata kavuştu. Devletimize minnettarız" Kamyonet sürücüsü Orhan Bayram (55 ) ise, Eskiden kar-kış zamanlarında bayır çıkıp, zorlandığımız Zigana tünelinde çok çileler çekerdik. Araçlarımız çok zarar görürdü. Zorla tırmanıp, yavaşça inerdik. Yapılan "Yeni Zigana Tüneli" ömrümüze ömür kattı. Dağ, bayır ortadan kaldırdı. Konfora ve rahatlığa kavuşturdu. Ayrıca Uluslararası ödül alması da Türk milleti olarak bizleri gururlandırdı. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun"

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