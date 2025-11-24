Emrah Savcı Giriş Tarihi: Hiç kimse bunu beklemiyordu! Müthiş bir lakap takıldı bile: Süper Ligin yeni imparatoru mu?
Fenerbahçe, Rize deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen Galatasaray derbisinden önce 5-2'lik sükseli bir galibiyet aldı. Geceye Domenico Tedesco'nun yaptığı değişiklikler damga vurdu. Sarı-lacivertli taraftarların 'Kaiser-İmparator' olarak anmaya başladığı Alman teknik adamın ikinci yarıda oyuna aldığı Talisca, Archie Brown ve Youssef En-Nesyri attıkları gollerle zafere katkı verdiler.