Hiç kimse bunu beklemiyordu! Müthiş bir lakap takıldı bile: Süper Ligin yeni imparatoru mu?

Fenerbahçe, Rize deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen Galatasaray derbisinden önce 5-2'lik sükseli bir galibiyet aldı. Geceye Domenico Tedesco'nun yaptığı değişiklikler damga vurdu. Sarı-lacivertli taraftarların 'Kaiser-İmparator' olarak anmaya başladığı Alman teknik adamın ikinci yarıda oyuna aldığı Talisca, Archie Brown ve Youssef En-Nesyri attıkları gollerle zafere katkı verdiler.

Fenerbahçe son olarak Beşiktaş derbisinde 2-0 geriye düşmesine rağmen geriden gelip 3-2 kazanmasını bildi... o maça damga vuran Domenico Tedesco'nun muhteşem oyun okuma özellikleri ve doğru oyuncu değişiklikleri olmuştu.

Alman teknik adam bu kez de "Kaiser-İmparator" özelliklerini Rize'de sahaya döktü. İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan takımında "nota" değişiklikler yaptı. Maçı 5-2 kazanmayı başardı. Derbi öncesinde Galatasaray'a korku saldı.

Takımı 2-0 öne düşmesine rağmen Kaiser Tedesco değişiklikler için 55'inci dakikaya kadar bekledi. O dakikada Fred ve Mert Müldür'ü oyundan aldı. Brown ve Talisca'yı sahaya sürdü. Talisca skoru 2-2'ye getiren golü attı. Brown, Fenerbahçe'nin 5'inci golünü kaydetti. Alman teknik adamın 75'inci dakikada Jhon Duran'ın yerine oyuna aldığı Youssef En-Nesyri'de sarı-lacivertlilerin 4'üncü golünü kaydetti.

Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco'nun maç sonu açıklamaları şu şekildeydi: - Özel bir şey söylemedim devrede, sakin olmalarını ve inanmalarını söyledim. Oyun planına, gücümüze inanmalarını, panik yapmamalarını söyledim.

- Bu bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Takımdaki enerjiyi görüyorsunuz, ilk oyuncudan son oyuncuya kadar. Her oyuncu benim için aynıdır. Maalesef sahaya 11 oyuncu koyabiliyorum, imkanım olsa herkesi aynı anda sahaya koyardım. Hepsi oynamayı hak ediyor. Bu galibiyet kalitemizin ürünü bir galibiyet. Çok mutluyum.

