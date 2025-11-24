  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cilde işlem yok, ağrı yok! Duyunca yok artık diyeceksiniz: Gözenekleri sıkılaştıran herkes satın alıyor

Avrupa’nın yeşil stratejisi: Ağır taşımacılıkta biyoyakıt çağı

Dünyada bir ilk! Tüm doktorları şaşkına çevirdi: Gen tedavisiyle hayata tutunan küçük Oliver şaşırttı

Türk teknolojisi allak bullak etti! 750 km menzili var: Türkiye savaş uçaklarımızı yakaladı

Eleştiride köşeye sıkışan Icardi fena saçmaladı: 'Galatasaray'da hiç yüzde yüz oynamadım'

Türkiye ile masaya oturacaklardı! Köşeye sıkışan Rusya indirim kararı aldı

Kredi kartı kullananlar dikkat! Dolandırıcılar yeni bir yöntem buldu

Kağıthane’de kadın cinayeti: Eski eşini konuşma bahanesiyle taksiye aldı! Başından vurarak öldürdü

Reuters duyurdu: BAE devi Türkiye'den çekiliyor, ismini duyunca 'bu Türklerin değil miydi?' diyeceksiniz
Aktüel
9
Yeniakit Publisher
"Ayasofya Camii'ne kamyon sokuldu" haberlerine anında yalanlama geldi!

Selma Savcı Giriş Tarihi:
“Ayasofya Camii'ne kamyon sokuldu” haberlerine anında yalanlama geldi!

Kamuoyunda “Ayasofya’ya yüksek tonajlı kamyonların sokulduğu” yönünde ortaya atılan haberler üzerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri bu iddiaların gerçeği çarpıttığını özellikle vurguladı. Sürecin, herhangi bir zarara yol açacak bir uygulama değil; tam aksine bilimsel raporlar, statik analizler ve Koruma Kurulu kararları doğrultusunda adım adım yürütülen kontrollü bir restorasyon çalışması olduğu ifade edildi.

1
#1
Foto - "Ayasofya Camii'ne kamyon sokuldu" haberlerine anında yalanlama geldi!

Yaklaşık 15 asırdır ayakta olan ve tarih boyunca üç kez yıkıma uğrayıp yeniden ayağa kalkan Ayasofya-i Kebir Camisi’nde yürütülen çalışmaların, yapının gelecek nesillere en doğru ve sağlam şekilde aktarılmasını amaçladığı belirtildi. Çalışmalar Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetiminde sürüyor.

#2
Foto - "Ayasofya Camii'ne kamyon sokuldu" haberlerine anında yalanlama geldi!

2023 yılında başlayan ikinci etap restorasyon çalışmaları, Ayasofya’nın deprem güvenliği üzerine yoğunlaşıyor. Bu kapsamda ana kubbenin dış yüzeyindeki kurşun kaplamalar yenilenirken, yapının mevsimsel koşullardan etkilenmemesi ve iç yüzeydeki mozaiklerin zarar görmemesi için kubbenin geçici bir çelik konstrüksiyonla kapatılmasına Bilim Heyeti ve Koruma Kurulu tarafından karar verildi.

#3
Foto - "Ayasofya Camii'ne kamyon sokuldu" haberlerine anında yalanlama geldi!

Geçici çelik konstrüksiyonu taşıyacak 43,5 metre yüksekliğinde dört ana kolonun, ibadeti engellemeyecek biçimde cami içerisinde inşa edilmesi yine bilim kurulunun onayıyla planlandı. Bu kolonları ve 43,5 metrelik sistemi taşıyacak çelik malzemelerin taşınması için iş makinesi kullanımının zorunlu olduğu tespit edildi ve yapının batı yönünden sınırlı bir giriş güzergâhı oluşturuldu.

#4
Foto - "Ayasofya Camii'ne kamyon sokuldu" haberlerine anında yalanlama geldi!

Bu süreç nedeniyle kamuoyunda “Ayasofya’ya kamyon sokuldu” başlığıyla yer alan araçların, gelişi güzel veya tarihi zemine zarar verecek bir biçimde içeri alınmadığı; aksine yaklaşık bir yıl süren hazırlık çalışmaları sonunda oluşturulan özel platform üzerinden kontrollü bir şekilde hareket ettiği vurgulandı. Çalışmalar kapsamında olası tüm sabit ve hareketli yüklerin statik hesapları, zemin sınıfı testleri, zemin yükleme testleri ve georadar taramaları gerçekleştirildi.

#5
Foto - "Ayasofya Camii'ne kamyon sokuldu" haberlerine anında yalanlama geldi!

Zemin taşıma kapasitesi metrekare başına 25 ton olarak hesaplandı, koruma amacıyla metrekare başına 30 ton taşıyabilen bir sistem inşa edildi. Kullanılacak en büyük aracın 45 ton ağırlığında olduğu, ancak bu ağırlığın metrekareye düşen kısmının yalnızca 6 ton olduğu belirtildi. Hazırlanan özel zemin, bu yükü güvenle taşıyacak şekilde tasarlandı.

#6
Foto - "Ayasofya Camii'ne kamyon sokuldu" haberlerine anında yalanlama geldi!

Caminin batı avlusu girişinden harim bölümüne kadar tüm güzergâha prekastlar, ahşap elemanlar ve çelik platform yerleştirildi. Mermer zeminlerin korunması bu sayede sağlandı. Harimde mevcut mermer döşemeler belgelenerek kontrol edildi; iç mekânda georadar taraması ve zemin sınıfı testi yapıldı.

#7
Foto - "Ayasofya Camii'ne kamyon sokuldu" haberlerine anında yalanlama geldi!

Ardından iş makinelerinin hareket edeceği alanda yükün yayılmasını ve mermerlerin zarar görmemesini sağlayan çok katmanlı geçici döşeme sistemi kuruldu: buhar geçişine izin veren örtü, keçe, kum, 18 mm kontra, 10x10 cm ahşap karkas, karkaslar arasına xps levha, karkasların üzerine ses önleyen şilte ve en üst katmana baklava sac uygulanarak zemin tamamen korumaya alındı. İş makinelerinin egzoz dumanının yayılmaması için de duman emici cihazlar kullanılıyor. Yetkililer, Ayasofya’da yürütülen hiçbir çalışmanın tarihi yapıya zarar vermediğini, tüm uygulamaların uluslararası koruma ilkeleri, bilimsel raporlar ve uzman heyet kararlarıyla yürütüldüğünü vurguladı.

#8
Foto - "Ayasofya Camii'ne kamyon sokuldu" haberlerine anında yalanlama geldi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şizofren

ahir zaman alameti eski yapıların yenileneceği .. herşey göze hitap için olmuş gönüller boş.......senin gönlün boş derler..derler derler...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti
Siyaset

Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 Zirvesi’ndeki basın toplantısı, en çok basın mensubunun katıldığı görüşme oldu. Uluslararası medya..
İmamoğlu CHP’nin ‘İmralı’ oylamasına niçin katılmadığını açıkladı! Ben içerideyken olmaz...
Gündem

İmamoğlu CHP’nin ‘İmralı’ oylamasına niçin katılmadığını açıkladı! Ben içerideyken olmaz...

Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılıp cezaevine gönderilen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin gölge genel ba..
Uşak'ta İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 10 Kişi Yaralandı
Yerel

Uşak'ta İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 10 Kişi Yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler dahil olmak üzere araçlarda bulunan 1'i bebek toplam 10 kişi yarala..
Şeyh Said ve Seyid Rıza’yı idam sehpasında gösteren biblonun satışı durduruldu: Nefrete yasak!
Gündem

Şeyh Said ve Seyid Rıza’yı idam sehpasında gösteren biblonun satışı durduruldu: Nefrete yasak!

Ticaret Bakanlığı, bir e-ticaret platformunda satışa sunulan Şeyh Said ve Seyid Rıza'yı idam sehpasında gösteren 3 boyutlu bibloların satışı..
İsviçre ülkesine göç edenlerin yüzde 60’ı ülkeyi terk etti!: Kriz patlak verdi!
Dünya

İsviçre ülkesine göç edenlerin yüzde 60’ı ülkeyi terk etti!: Kriz patlak verdi!

Federal İstatistik Ofisi’nin yeni verilerine göre, yaklaşık 150 bin kişiden altısı on yıl içinde İsviçre’de kalmayı sürdürürken, diğerleri o..
'Güvenli' sanılan şişelenmiş su, en pis su türü çıktı!
Sağlık

'Güvenli' sanılan şişelenmiş su, en pis su türü çıktı!

Guatemala’da yapılan araştırma, halkın en güvenilir bulduğu şişelenmiş suların aslında en yüksek bakteri oranına sahip olduğunu ortaya çıkar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23