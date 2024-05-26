Yeni uygulama başlıyor! ATM’lerde kartı yutturacak hatalar

ATM’LERE YENİ GÜNCELLEME Yeni uygulama, FAST entegrasyonunu da içeren talep ödeme katmanı hizmetlerini devreye soktu ve artık IBAN ile EFT ve havale işlemlerine alternatif bir seçenek olarak sunuluyor. Bu yenilik, bireysel ödemeler için talep ödeme katmanı hizmeti olarak başlatıldı ve alacaklılara ödeme işlemlerini başlatma yetkisini de sunuyor. Böylelikle bir kişi başka bir kişiye anında ödeme isteği gönderebiliyor. Dolayısıyla, finansal ilişkilerinizi daha etkin bir şekilde yönetebilir ve havale işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Merkez Bankası bu adımı, ödeme sistemlerini geliştirmek ve kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için attı. FAST sistemi, 7/24 hizmet vererek kullanıcılara anında ve güvenli para transferi imkanı sunuyor ve aynı zamanda geniş abone ağı sayesinde de kullanıcılara kapsamlı erişim ve kolaylık sağlıyor.