2024-05-26 16:59:14 Yeni uygulama başlıyor! ATM’lerde kartı yutturacak hatalar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın verdiği kararı ile, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir karar çıktı. ATM’lere gelecek yeni güncelleme ile hatalı işlem yapan vatandaşların kartını ATM yutacak. Peki, işlem yaparken nelere dikkat etmeliyiz? İşte detaylar… Türkiye'de finansal teknoloji alanında önemli bir adım atıldı. Merkez Bankası (TCMB), mevcut EFT, havale ve FAST sistemlerine ek olarak, vatandaşlara mobil uygulamalar üzerinden erişilebilecek yeni bir işlem menüsü sundu. Bu gelişme, ödeme ve havale işlemlerinde köklü değişiklikler yapma yolunda atılan bir adım olarak öne çıkıyor.