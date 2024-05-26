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Yeni uygulama başlıyor! ATM’lerde kartı yutturacak hatalar

2024-05-26 16:59:14
Yeni uygulama başlıyor! ATM’lerde kartı yutturacak hatalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın verdiği kararı ile, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir karar çıktı. ATM’lere gelecek yeni güncelleme ile hatalı işlem yapan vatandaşların kartını ATM yutacak. Peki, işlem yaparken nelere dikkat etmeliyiz? İşte detaylar… Türkiye'de finansal teknoloji alanında önemli bir adım atıldı. Merkez Bankası (TCMB), mevcut EFT, havale ve FAST sistemlerine ek olarak, vatandaşlara mobil uygulamalar üzerinden erişilebilecek yeni bir işlem menüsü sundu. Bu gelişme, ödeme ve havale işlemlerinde köklü değişiklikler yapma yolunda atılan bir adım olarak öne çıkıyor.

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#1
Foto - Yeni uygulama başlıyor! ATM’lerde kartı yutturacak hatalar

ATM’LERE YENİ GÜNCELLEME Yeni uygulama, FAST entegrasyonunu da içeren talep ödeme katmanı hizmetlerini devreye soktu ve artık IBAN ile EFT ve havale işlemlerine alternatif bir seçenek olarak sunuluyor. Bu yenilik, bireysel ödemeler için talep ödeme katmanı hizmeti olarak başlatıldı ve alacaklılara ödeme işlemlerini başlatma yetkisini de sunuyor. Böylelikle bir kişi başka bir kişiye anında ödeme isteği gönderebiliyor. Dolayısıyla, finansal ilişkilerinizi daha etkin bir şekilde yönetebilir ve havale işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Merkez Bankası bu adımı, ödeme sistemlerini geliştirmek ve kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için attı. FAST sistemi, 7/24 hizmet vererek kullanıcılara anında ve güvenli para transferi imkanı sunuyor ve aynı zamanda geniş abone ağı sayesinde de kullanıcılara kapsamlı erişim ve kolaylık sağlıyor.

#2
Foto - Yeni uygulama başlıyor! ATM’lerde kartı yutturacak hatalar

'TALEP ÖDEME KATMANI HİZMETLERİ'NDE YENİLİK Talep ödeme katmanı hizmetleri ise, yalnızca bireysel ödemelerle sınırlı tutulmayacak. Gelecekte bu sistemin elektronik ticaret ödemelerinden elektronik sipariş ödemelerine, kurumsal fatura ödemelerine kadar birçok alanda kullanılması öngörülüyor.

#3
Foto - Yeni uygulama başlıyor! ATM’lerde kartı yutturacak hatalar

ATM’LERDE BU HATALARI SAKIN YAPMAYIN ATM işlemleri sırasında, bazı durumlarda kartınızın yutulması söz konusu olabilir. ATM’ler yalnızca güvenlik nedeniyle kartınızı yutmaz, yaptığınız bir hatadan dolayı da kartınız her an yutulabilir. İşte ATM’lerde işlem yaparken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar…

#4
Foto - Yeni uygulama başlıyor! ATM’lerde kartı yutturacak hatalar

Bu durumlardan herhangi biri gerçekleşirse, kartınızı ATM yutabilir: 1- Şifrenin üç kez yanlış girilmesi 2- Kartın borç nedeniyle banka tarafından iptal edilmesi 3- Kartın son kullanma tarihinin geçmesi 4- ATM’de teknik bir arıza meydana gelmesi 5- Kart için kayıp veya çalıntı ihbarında bulunulması

#5
Foto - Yeni uygulama başlıyor! ATM’lerde kartı yutturacak hatalar

ATM’NİN YUTTUĞU KART NASIL GERİ ALINIR? Eğer kartınız bir bankamatik tarafından yutulmuşsa, kartınızı geri almak için beklemeniz gereken süre 1 ila 2 hafta arasında değişebilir. Kartın yutulduğu ATM, bir banka şubesinin önünde yer alıyorsa, şube personelinden yardım isteyerek kartınızı bankamatikten geri alabilirsiniz. Bu süreçte bankanızla iletişime geçerek kartınızın durumu hakkında bilgi almanız da önemlidir.

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