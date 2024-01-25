2024-01-25 12:43:12 Yeni transferle ilgili son karar! Fernando Santos ilk transferini yapıyor! La Liga efsanesinin yıldızı ile flaş görüşme...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Beşiktaş, dün Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Fernando Santos, takıma transfer yapılmasını talep etti. Svensson'u kadrosuna katan yönetim, Portekizli hocanın Barcelona'da forma giyen yıldızı istediği ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yönetim transfer için görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları...