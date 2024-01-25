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Spor
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Yeni transferle ilgili son karar! Fernando Santos ilk transferini yapıyor! La Liga efsanesinin yıldızı ile flaş görüşme...

2024-01-25 12:43:12
Yeni transferle ilgili son karar! Fernando Santos ilk transferini yapıyor! La Liga efsanesinin yıldızı ile flaş görüşme...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Beşiktaş, dün Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Fernando Santos, takıma transfer yapılmasını talep etti. Svensson'u kadrosuna katan yönetim, Portekizli hocanın Barcelona'da forma giyen yıldızı istediği ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yönetim transfer için görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Yeni transferle ilgili son karar! Fernando Santos ilk transferini yapıyor! La Liga efsanesinin yıldızı ile flaş görüşme...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

#2
Foto - Yeni transferle ilgili son karar! Fernando Santos ilk transferini yapıyor! La Liga efsanesinin yıldızı ile flaş görüşme...

Tüpraş Stadı'nda oynanan ve Adana Demirspor'un 48. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı müsabakada iki takım da gol bulmayı başaramadı ve karşılaşma 0-0 tamamlandı.

#3
Foto - Yeni transferle ilgili son karar! Fernando Santos ilk transferini yapıyor! La Liga efsanesinin yıldızı ile flaş görüşme...

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de ev sahibi takım unvanıyla oynadığı 11. müsabakada 5. kez puan kaybetti.

#4
Foto - Yeni transferle ilgili son karar! Fernando Santos ilk transferini yapıyor! La Liga efsanesinin yıldızı ile flaş görüşme...

Tüpraş Stadı'nda çıktığı bu maçların 6'sını kazanan siyah-beyazlılar, puan kaybı yaşadığı karşılaşmalarda ise 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

#5
Foto - Yeni transferle ilgili son karar! Fernando Santos ilk transferini yapıyor! La Liga efsanesinin yıldızı ile flaş görüşme...

Beşiktaş taraftarı, siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat'a transfer çağrısında bulundu. Taraftarlar, karşılaşmanın son anlarında "Hasan Arat, transfer nerede" şeklinde tezahürat yaptı.

#6
Foto - Yeni transferle ilgili son karar! Fernando Santos ilk transferini yapıyor! La Liga efsanesinin yıldızı ile flaş görüşme...

Hasan Arat yönetimi ara transfer döneminde ilk hamlesini Jonas Svensson ile yaptı. Adana Demirspor'dan ayrılan Norveçli yıldız dün ilk kez 11'de sahaya çıktı.

#7
Foto - Yeni transferle ilgili son karar! Fernando Santos ilk transferini yapıyor! La Liga efsanesinin yıldızı ile flaş görüşme...

Transferde yeni hamleler yapmak isteyen Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızı olan oyuncu için temasa geçti.

#8
Foto - Yeni transferle ilgili son karar! Fernando Santos ilk transferini yapıyor! La Liga efsanesinin yıldızı ile flaş görüşme...

Beşiktaş, Barcelona'dan Oriol Romeu'yu kadrosuna katmak için kulübüyle görüşmelere başladı.

#9
Foto - Yeni transferle ilgili son karar! Fernando Santos ilk transferini yapıyor! La Liga efsanesinin yıldızı ile flaş görüşme...

Sabah'a göre; Siyah-beyazlılar, İspanyol oyuncu için 2 milyon Euro bonservis önerdi, taraflar arasında görüşmeler sürüyor.

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