Yeni torba yasada neler var neler! SGK sisteminde köklü değişiklikler

Sosyal Güvenlik Uzmanı Yavuz Kurt, TBMM’ye sunulan 36 maddelik torba yasa teklifinin vergi ve sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklikler öngördüğünü belirtti. Kurt, düzenlemenin kayıt dışılıkla mücadele ve sistemin finansal sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti. Vergi ve prim affı söylentilerine de değinen Kurt, böyle bir çalışmanın şu anda gündemde olmadığını vurguladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Yavuz Kurt, TBMM’ye sunulan 36 maddelik yasa teklifi ile vergi ve sosyal güvenlik alanında önemli değişikliklerin amaçlandığını, vergilendirme kapsamının genişletilmesi, kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğin artırılması ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için finansal yapısının güçlendirilmesi gibi hedeflere odaklanıldığını belirtti. Vergi ve prim affıyla ilgili spekülasyonlara da değinen Kurt, ilgili bakanlıklar nezdinde böyle bir hazırlığın henüz olmadığını da sözlerine ekledi.