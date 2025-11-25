Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ölen sigortalının anne-babasına aylık bağlanma şartları

Burada bir hususu belirtelim. 5434 sayılı Emekli Sandığına tabi sigortalının veya emeklinin ölümü halinde anne-babası sağ ise ve Emekli Sandığı kapsamında sigortalı veya emekli değilse bunların muhtaç olabileceğinden hareketle payları ayrılır. Bu halde ölenin eş ve çocuklarına eksik aylık bağlanmış olur. Hatta aktif memur ise emekli ikramiyesinin tamamı eş ve çocuklara ödenmeyip hisseleri nispetinde anne veya baba için ikramiye payı saklı tutulur. Bunların ölüm aylığına başvurması halinde, şartları sağlıyorsa ölüm aylığı bağlanır, emekli ikramiyesi ödenir. Şartları sağlamadığının tespiti halinde saklı tutulan pay, ölenin aylık bağlanmış eşi ve çocuğuna aktarılır. Ölüm aylığı şartlarını sağlamayan anne veya babanın SGK’ya feragat dilekçesi sunması ve bu dilekçeyi köy/mahalle muhtar ve azasına onaylatması halinde, saklı tutulan aylık ve ikramiye payları hemen aylık bağlanan eşe ve çocuğuna iade edilir. Anne-babaya SSK, Bağ-Kur veya 4/C sigorta kapsamından aylık bağlanması: Ölen sigortalı, devlet memuru ise ve memuriyet başlangıcı yani sigortalılık 15.10.2008 tarihi öncesi sonrası sigortalılık statüsü 4/C kapsamında olacaktır. Yine işçi olanların sigortalılık statüsü SSK kapsamında, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile tarımda kendi nam ve hesabına çiftçilik yapanların sigorta statüsü Bağ-Kur kapsamında olacaktır.