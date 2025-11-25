  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yeni robotlar utandırdı: İran'ın yaptığı gerçekten iş değil

Arda Güler'e kötü haber: Geri satın alma diyerek duyurdular: Olay açıklama geldi

Ekrem geldi inşaat durdu! Yine İstanbul yine CHP yine eziyet

Tarihin gizli defteri açıldı! En çok savaş kazanan ülkeler listesi şaşırttı

Türkiye'nin altında 3,5 trilyon dolarlık dev rezerv! 'Kaldırımı kazsan çıkıyor' diyerek duyurdu

Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ölen sigortalının anne-babasına aylık bağlanma şartları

İnekler kesiliyor artık süt te bulamayacağız diyorlardı... Son üç yıldır süt üretimimiz rekor üstüne rekor kırıyor

CHP’de kurultay için geri sayıma geçildi! Özgür Özel ‘kökten tasfiye’ yapacak

Diyanet İşleri Başkanı olsaydı ışıldaklı tayfa “tencere tava çalardı” İznik'te Papa rezaleti
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ölen sigortalının anne-babasına aylık bağlanma şartları

Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ölen sigortalının anne-babasına aylık bağlanma şartları

SGK Uzmanı Murat Özdamar, vefat eden sigortalıların anne ve babalarına aylık bağlanacağına ilişkin yeniakit.com.tr okurları için bir yazı kaleme aldı. Bilindiği üzere Özdamar, Akit okurlarının yorum bölümünde sorduğu sorulara her hafta Salı günü cevap veriyor. Özdamar’ın bu haftaki yazısı şöyle:

1
#1
Foto - Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ölen sigortalının anne-babasına aylık bağlanma şartları

İnsanın bu dünyadaki yolculuğu bir gün ölümle sona erecek. Ölüm bir mukadderat. Buna karşın eskilerin, “Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın” diye anlamlı bir duası da var. Bazen insanın evladı kendisinden önce ölebiliyor, bu da bir takdiri ilahı. Allah’tan gelene başımız üzerine demek zorundayız. Bu yazımızda çocuğu vefat eden anne-babaya ölüm aylığı bağlanma şartları hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Daha önceki yazılarımızda da vurguladığımız üzere, ölüm aylığı bağlanma şartları, ölenin sigortalılık statüsüne göre değişkenlik gösteriyor. Bu değişikliğe bağlı olarak ölen sigortalının anne-babasına aylık bağlanma şartlarını, ölenin sigortalılık statüsünü gözeterek izah etmenin isabet olduğunu değerlendirmekteyim. Anne-babaya Emekli Sandığı kapsamından aylık bağlanması: Ölen sigortalı, devlet memuru ise ve memuriyet başlangıcı yani 5434 sayılı Emekli Sandığına tabi sigortalılık 15.10.2008 tarihi öncesi ise sigortalılık statüsü Emekli Sandığı’dır.

#2
Foto - Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ölen sigortalının anne-babasına aylık bağlanma şartları

Ölen sigortalının anne ve babası evli ise ve hayatta ise annesine ölüm aylığı bağlanmaz. Babasına aylık bağlanabilmesi için memur olmaması veya memur emeklisi olmaması yanında 65 yaşından büyük ise muhtaç olması, 65 yaşından küçük ise muhtaç ve çalışarak geçimini sağlamayacak derecede malul olması gerekir. Ölüm tarihinde aylık bağlama şartlarını taşımadığı için aylık bağlanmamış olan babanın daha sonra bu şartların oluşması halinde, müracaat tarihini takip eden aybaşından geçerli olmak üzere ölüm aylığı bağlanır. Muhtaçlık kararı İlçe İdare Kurulu yani kaymakamlık tarafından yazılı bir belge düzenlenmek suretiyle verilir. Muhtaçlık için aranan ölçü, gelirin net tutarının asgari ücretin altında (2025 yılı için 22.104,68 TL) bulunmasıdır. Ölen sigortalının annesinin evli olmaması yani dul olması halinde memur olmaması veya memur emeklisi olmaması ve muhtaçlık şartlarını sağlaması şartıyla ölüm aylığı bağlanır. Ölüm tarihinde bu şartları sağlamadığı için ölüm aylığı bağlanmamış annenin daha sonra eşinin ölmesi veya boşanması halinde, muhtaçlık şartını da sağlaması şartıyla SGK’ya müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren ölüm aylığı bağlanır.

#3
Foto - Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ölen sigortalının anne-babasına aylık bağlanma şartları

Burada bir hususu belirtelim. 5434 sayılı Emekli Sandığına tabi sigortalının veya emeklinin ölümü halinde anne-babası sağ ise ve Emekli Sandığı kapsamında sigortalı veya emekli değilse bunların muhtaç olabileceğinden hareketle payları ayrılır. Bu halde ölenin eş ve çocuklarına eksik aylık bağlanmış olur. Hatta aktif memur ise emekli ikramiyesinin tamamı eş ve çocuklara ödenmeyip hisseleri nispetinde anne veya baba için ikramiye payı saklı tutulur. Bunların ölüm aylığına başvurması halinde, şartları sağlıyorsa ölüm aylığı bağlanır, emekli ikramiyesi ödenir. Şartları sağlamadığının tespiti halinde saklı tutulan pay, ölenin aylık bağlanmış eşi ve çocuğuna aktarılır. Ölüm aylığı şartlarını sağlamayan anne veya babanın SGK’ya feragat dilekçesi sunması ve bu dilekçeyi köy/mahalle muhtar ve azasına onaylatması halinde, saklı tutulan aylık ve ikramiye payları hemen aylık bağlanan eşe ve çocuğuna iade edilir. Anne-babaya SSK, Bağ-Kur veya 4/C sigorta kapsamından aylık bağlanması: Ölen sigortalı, devlet memuru ise ve memuriyet başlangıcı yani sigortalılık 15.10.2008 tarihi öncesi sonrası sigortalılık statüsü 4/C kapsamında olacaktır. Yine işçi olanların sigortalılık statüsü SSK kapsamında, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile tarımda kendi nam ve hesabına çiftçilik yapanların sigorta statüsü Bağ-Kur kapsamında olacaktır.

#4
Foto - Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ölen sigortalının anne-babasına aylık bağlanma şartları

Ölenin sigortalılık statüsü SSK, Bağ-Kur veya 4/C sigorta kapsamında ise annesine ve babasına aylık bağlanabilmesi için üç şartın sağlanmış olması gerekir. Öncelikle anne ve/veya babaya aylık bağlanabilmesi için, aldıkları bir emekli maaşının bulunmaması, yani malullük, yaşlılık yahut ölüm sigortası kapsamında emekli olmamaları gerekir. Malüllük-yaşlılık aylığı yahut dul veya yetim aylığı bulunan anne ve/veya babaya ölü aylığı bağlanamaz. Yanı sıra anne ve/veya babaya aylık bağlanabilmesi için gelirinin net asgari ücretin altında olması gerekir. Anne-baba evli ise ikisinin gelir toplamına bakılır ve gelir ortalaması alınır. Özellikle belirtelim ki anne veya babanın sigortalı çalışmasının olması ölüm aylığı almaya engel değildir. Anne ve/veya babaya aylık bağlanabilmesi için aranan son şart ise ölenin dul eşine ve çocuklarına aylık bağlandıktan sonra artan bir hissenin bulunmasıdır. Şayet en az iki çocuğa aylık bağlanırsa artan bir hisse kalmayacaktır. Anne ve/veya babanın yaşı 65’den büyük ise artan hisse bulunmasa dahi diğerlerinin hisselerinden indirim yapılarak anne ve/veya babaya aylık bağlanır. Babanın yahut annenin emekli maaşı bulunuyor ancak ortalama gelirleri de asgari ücretin altında kalıyor ise diğer iki şartın sağlanması şartıyla aylığı bulunmayana ölen çocuğu üzerinden ölüm aylığı bağlanır. Ölüm tarihinde bu üç şartı sağlayamadığı için aylık bağlanmamış olan anne ve/veya babanın daha sonra bu üç şartı sağlaması halinde, şartı sağlamasını müteakip yapacağı başvuruyu takip eden aybaşından geçerli olmak üzere aylık bağlanır. Örneğin; emekli maaşı bulunmayan ve geliri asgari ücretin altında kalan anne ve/veya babaya artan hisse bulunmadığından aylık bağlanamamış ancak daha sonra aylık alan çocuğun evlenmesi sonrası artan hisse oluşmuş ise anne-baba aylık alma hakkını elde edecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan 15 milyar dolarlık müjde
Gündem

Erdoğan'dan 15 milyar dolarlık müjde

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında gerçekle..
Müge Anlı arıyordu! Emrah Elveren'in kemikleri bakın nereden çıktı, herkes şok yaşadı
Gündem

Müge Anlı arıyordu! Emrah Elveren'in kemikleri bakın nereden çıktı, herkes şok yaşadı

Müge Anlı ve çeşitli gündüz kuşağı programlarında gündeme getirilen Emrah Elveren cinayetiyle ilgili şok gelişme ortata çıktı...
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş'a sert sözler: Yaptığı yol sadece 510 km! Sözleri ortalığı karıştırdı
Gündem

Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş'a sert sözler: Yaptığı yol sadece 510 km! Sözleri ortalığı karıştırdı

Ankara (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında Melih Gökçek’ten sert sözler: Yaptığı yol sadece 510 km dedi. Yavaş hakkındaki sözleri ortalığı k..
İstanbul Valiliğinden flaş Taksim kararı! Geçici süreyle kapatılacak
Gündem

İstanbul Valiliğinden flaş Taksim kararı! Geçici süreyle kapatılacak

İstanbul Valiliğinin aldığı karara göre; Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak.
Melih Gökçek, Özgür Özel'i yerin dibine soktu
Gündem

Melih Gökçek, Özgür Özel'i yerin dibine soktu

Ankara'nın efsane başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yerin dibine sokan ifadeler kullandı.
Merdan Yanardağ’ın ahlaksızlığına sessiz kalan medyaya veryansın! Tamar Tanrıyar’dan o gazetecilere iki çift laf
Sosyal Medya

Merdan Yanardağ’ın ahlaksızlığına sessiz kalan medyaya veryansın! Tamar Tanrıyar’dan o gazetecilere iki çift laf

Türkiye günlerdir Tamar Tanrıyar’ın ortaya çıkardığı Merdan Yanardağ skandalını konuşuyor. Ancak skandalın büyüklüğü ne olursa olsun, medyan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23