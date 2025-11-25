Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ölen sigortalının anne-babasına aylık bağlanma şartları

Ölenin sigortalılık statüsü SSK, Bağ-Kur veya 4/C sigorta kapsamında ise annesine ve babasına aylık bağlanabilmesi için üç şartın sağlanmış olması gerekir. Öncelikle anne ve/veya babaya aylık bağlanabilmesi için, aldıkları bir emekli maaşının bulunmaması, yani malullük, yaşlılık yahut ölüm sigortası kapsamında emekli olmamaları gerekir. Malüllük-yaşlılık aylığı yahut dul veya yetim aylığı bulunan anne ve/veya babaya ölü aylığı bağlanamaz. Yanı sıra anne ve/veya babaya aylık bağlanabilmesi için gelirinin net asgari ücretin altında olması gerekir. Anne-baba evli ise ikisinin gelir toplamına bakılır ve gelir ortalaması alınır. Özellikle belirtelim ki anne veya babanın sigortalı çalışmasının olması ölüm aylığı almaya engel değildir. Anne ve/veya babaya aylık bağlanabilmesi için aranan son şart ise ölenin dul eşine ve çocuklarına aylık bağlandıktan sonra artan bir hissenin bulunmasıdır. Şayet en az iki çocuğa aylık bağlanırsa artan bir hisse kalmayacaktır. Anne ve/veya babanın yaşı 65’den büyük ise artan hisse bulunmasa dahi diğerlerinin hisselerinden indirim yapılarak anne ve/veya babaya aylık bağlanır. Babanın yahut annenin emekli maaşı bulunuyor ancak ortalama gelirleri de asgari ücretin altında kalıyor ise diğer iki şartın sağlanması şartıyla aylığı bulunmayana ölen çocuğu üzerinden ölüm aylığı bağlanır. Ölüm tarihinde bu üç şartı sağlayamadığı için aylık bağlanmamış olan anne ve/veya babanın daha sonra bu üç şartı sağlaması halinde, şartı sağlamasını müteakip yapacağı başvuruyu takip eden aybaşından geçerli olmak üzere aylık bağlanır. Örneğin; emekli maaşı bulunmayan ve geliri asgari ücretin altında kalan anne ve/veya babaya artan hisse bulunmadığından aylık bağlanamamış ancak daha sonra aylık alan çocuğun evlenmesi sonrası artan hisse oluşmuş ise anne-baba aylık alma hakkını elde edecektir.