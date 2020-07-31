Yeni parti kuracağı iddia edilmişti! Muharrem İnce'nin son paylaşımına yorum yağdı

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer tarafından ortaya atılan iddialara göre, CHP’den cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kurultaydaki gelişmelerden sonra arkadaşlarıyla bir durum değerlendirmesi yaptığı, bunun sonucunda ‘esas’ CHP ilkelerine bağlı bir parti kurulması kararı aldıkları öğrenildi. İnce’ye yakın bir isim ‘partinin kuruluşunun 15 Eylül’de açıklanacağını’ söyledi. Partinin kuruluşunun Hakkâri’de ilan edileceği de bir başka bilgi olarak belirtiliyor.