2020-07-31 19:48:42 Yeni parti kuracağı iddia edilmişti! Muharrem İnce'nin son paylaşımına yorum yağdı
CHP içerisinden yeni bir parti çıkacağı konuşuluyor. 2018 yılında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin parti içerisindeki kesim tarafından son dönemde dışlanması nedeniyle bir takım hazırlıklara başladığı öne sürüldü. Son 2-3 gündür gündemi meşgul eden iddialar ise Muharrem İnce tarafından yalanlanmış değil. Hakkında çıkan iddialara jet cevap vermesiyle tanınan İnce'nin sessizliğe gömülmesi yeni parti söylentilerini güçlendiriyor.