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Siyaset
18
Yeni parti kuracağı iddia edilmişti! Muharrem İnce'nin son paylaşımına yorum yağdı

2020-07-31 19:48:42
Yeni parti kuracağı iddia edilmişti! Muharrem İnce'nin son paylaşımına yorum yağdı

CHP içerisinden yeni bir parti çıkacağı konuşuluyor. 2018 yılında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin parti içerisindeki kesim tarafından son dönemde dışlanması nedeniyle bir takım hazırlıklara başladığı öne sürüldü. Son 2-3 gündür gündemi meşgul eden iddialar ise Muharrem İnce tarafından yalanlanmış değil. Hakkında çıkan iddialara jet cevap vermesiyle tanınan İnce'nin sessizliğe gömülmesi yeni parti söylentilerini güçlendiriyor.

#1
Foto - Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan ve Kılıçdaroğlu'na karşı parti içi muhalefetin başını çeken Muharrem İnce'nin parti kuracağı konuşuluyor.

Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan ve Kılıçdaroğlu'na karşı parti içi muhalefetin başını çeken Muharrem İnce'nin parti kuracağı konuşuluyor.

#2
Foto - Hürriyet yazarı Yalçın Bayer tarafından ortaya atılan iddialara göre, CHP’den cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kurultaydaki gelişmelerden sonra arkadaşlarıyla bir durum değerlendirmesi yaptığı, bunun sonucunda ‘esas’ CHP ilkelerine bağlı bir parti kurulması kararı aldıkları öğrenildi. İnce’ye yakın bir isim ‘partinin kuruluşunun 15 Eylül’de açıklanacağını’ söyledi. Partinin kuruluşunun Hakkâri’de ilan edileceği de bir başka bilgi olarak belirtiliyor.

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer tarafından ortaya atılan iddialara göre, CHP’den cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kurultaydaki gelişmelerden sonra arkadaşlarıyla bir durum değerlendirmesi yaptığı, bunun sonucunda ‘esas’ CHP ilkelerine bağlı bir parti kurulması kararı aldıkları öğrenildi. İnce’ye yakın bir isim ‘partinin kuruluşunun 15 Eylül’de açıklanacağını’ söyledi. Partinin kuruluşunun Hakkâri’de ilan edileceği de bir başka bilgi olarak belirtiliyor.

#3
Foto - Ayasofya'nın ibadete açılma süresince gündemden düşmeyen Muharrem İnce, sosyal medya üzerinden yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Son olarak yeni parti iddialarına ilişkin bir yorum yapmaması dikkat çekti.

Ayasofya'nın ibadete açılma süresince gündemden düşmeyen Muharrem İnce, sosyal medya üzerinden yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Son olarak yeni parti iddialarına ilişkin bir yorum yapmaması dikkat çekti.

#4
Foto - Son olarak Kurban Bayramı'nı kutlayan İnce, kendisine yöneltilen 'Yeni parti kuracak mısınız' sorularını ise yanıtsız bıraktı. İnce’nin sessizliği ‘Ateş olmayan yerden duman çıkmaz’ sözünü hatırlatıyor. İşte gelen o tepkiler:

Son olarak Kurban Bayramı'nı kutlayan İnce, kendisine yöneltilen 'Yeni parti kuracak mısınız' sorularını ise yanıtsız bıraktı. İnce’nin sessizliği ‘Ateş olmayan yerden duman çıkmaz’ sözünü hatırlatıyor. İşte gelen o tepkiler:

#5
Foto - Sakın parti kurmak gibi bir hata yapmayın! Sevginiz biz de hala fazlaca ama bunu yok etmeyin!

Sakın parti kurmak gibi bir hata yapmayın! Sevginiz biz de hala fazlaca ama bunu yok etmeyin!

#6
Foto - Parti kurun CHP'nin oylarını bölün arkanızdayız

Parti kurun CHP'nin oylarını bölün arkanızdayız

#7
Foto - Sayın İnce, inşallah dedikodular sadece dedikodudur. Çok net söyleyeyim. %1 bile oy alamazsınız. Artık herkes, kişisel egoları bir kenara bırakıp, milletin çıkarı için hareket etmeli.

Sayın İnce, inşallah dedikodular sadece dedikodudur. Çok net söyleyeyim. %1 bile oy alamazsınız. Artık herkes, kişisel egoları bir kenara bırakıp, milletin çıkarı için hareket etmeli.

#8
Foto - Parti kur sana hakkımı helal etmiyorum. Yazıklar olsun..

Parti kur sana hakkımı helal etmiyorum. Yazıklar olsun..

#9
Foto - Seni Cumhurbaşkanı yaptıracağız

Seni Cumhurbaşkanı yaptıracağız

#10
Foto - İnce gören vekilim, bayramınız mübarek olsun, gelin şu CHP'nin başına geçin. Sakın parti kurmak gibi bir yanlışa çekilmeyin. Bölünmekten başka işe yaramaz. Devir safları sıklaştırma devri.

İnce gören vekilim, bayramınız mübarek olsun, gelin şu CHP'nin başına geçin. Sakın parti kurmak gibi bir yanlışa çekilmeyin. Bölünmekten başka işe yaramaz. Devir safları sıklaştırma devri.

#11
Foto - Başkanım iyi bayramlar... Şu parti kurma meselesine hala twiterdan cevap vermemeniz bizi korkutuyor... Bunu yaparsanız Perincek'ten, Metin Feyzioğlu'ndan sonra en büyük hayal kırıklığım olursunuz.

Başkanım iyi bayramlar... Şu parti kurma meselesine hala twiterdan cevap vermemeniz bizi korkutuyor... Bunu yaparsanız Perincek'ten, Metin Feyzioğlu'ndan sonra en büyük hayal kırıklığım olursunuz.

#12
Foto - Aslında iyi adamsın ve Sayın Muharrem İnce. Sizin de Bayramınız Mübarek olsun... CHP den ayrıl bence...

Aslında iyi adamsın ve Sayın Muharrem İnce. Sizin de Bayramınız Mübarek olsun... CHP den ayrıl bence...

#13
Foto - Şuan birlik beraberlik günü şu sıkıntılı günlerde yeni bir partiyi daha kaldıramayız,bölünmeyelim lütfen.

Şuan birlik beraberlik günü şu sıkıntılı günlerde yeni bir partiyi daha kaldıramayız,bölünmeyelim lütfen.

#14
Foto - Bilmukabele Sn Vekilim bir de parti kursan ben şahsen daha da mutlu olacağım Sn, Vekilim

Bilmukabele Sn Vekilim bir de parti kursan ben şahsen daha da mutlu olacağım Sn, Vekilim

#15
Foto - Muharrem Bey iyi bayramlar, yeni parti kuracağınız doğru mu? Umarım yanlış haberdir. Zira böyle bir adim iktidar partisinin ekmeğine yağ sürecektir. Seçim gecesi bizi hayal kırıklığına uğrattınız, bari bunu yapmayın.

Muharrem Bey iyi bayramlar, yeni parti kuracağınız doğru mu? Umarım yanlış haberdir. Zira böyle bir adim iktidar partisinin ekmeğine yağ sürecektir. Seçim gecesi bizi hayal kırıklığına uğrattınız, bari bunu yapmayın.

#16
Foto - Partiyi kur, yeni bir Tuncay Özkan ol. Ben sonra konuşacağım...

Partiyi kur, yeni bir Tuncay Özkan ol. Ben sonra konuşacağım...

#17
Foto - Muharrem bey, bayramınız mübarek olsun. Yeni partinizde hayırlı olsun. İnşallah kuracağınız parti ile CHP'yi tarihe gömersiniz. Amin.

Muharrem bey, bayramınız mübarek olsun. Yeni partinizde hayırlı olsun. İnşallah kuracağınız parti ile CHP'yi tarihe gömersiniz. Amin.

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