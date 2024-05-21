Yeni Nissan JUKE ikonik sarı rengiyle Türkiye’de! 5 donanım seçeneğiyle geldi! Ülkemizde 37 binin üzerinde satış performansı gösteren otomobilin fiyatı ne kadar?

Tüm Juke paketlerinin iç mekanında yapılan diğer güncellemeler arasında artırılarak 7.8 litreye çıkarılan genişletilmiş bir torpido gözü yer alıyor. Ön kol dayama ise daha destekleyici olacak şekilde yeniden tasarlandı ve asimetrik bir tasarımla erişim mesafesi 25 mm artırıldı. Buna ek olarak bardaklıklardan da ödün verilmedi. Ön kol dayama, önceki Juke'ta olduğu gibi ortadaki saklama bölmesine erişim sağlamak için kalkıyor ve kapakta artık üç kredi kartı tutabilen bir klips de bulunuyor. Yeni Nissan Juke'un tüm sınıflarında artık ön koltuklar arasında yer alan boşlukta maksimum alan sağlanırken, rahatlıkla teknoloji buluşturan elektrikli el freni de tüm donanımlarda standart olarak sunuluyor. Platinum donanım seviyesinden başlayarak, tüm donanım seviyeleri artık iPhone 12 Pro Max kadar büyük bir akıllı telefonu barındırabilen bir kablosuz şarj ünitesine sahip. Buna ek olarak, hem USB-A hem de C soketleri aracın ön ve arka yolcularının erişebilmesi için iki alanda da bulunuyor.