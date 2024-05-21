2024-05-21 11:31:52 Yeni Nissan JUKE ikonik sarı rengiyle Türkiye’de! 5 donanım seçeneğiyle geldi! Ülkemizde 37 binin üzerinde satış performansı gösteren otomobilin fiyatı ne kadar?
Şehir hayatının dikkat çeken oyuncusu Nissan Juke ikonik sarı rengi ile geri döndü. Türkiye lansmanı gerçekleşen aracın konforu ve teknolojiyi ön planda tutan yeni iç tasarımı dikkat çekiyor. Yepyeni bir donanım paketi olan N-Sport’ta aracın dikkat çekici tasarımında çarpıcı detaylar yer alıyor. Güvenlik regülasyonları (GSR2) ile zorunlu kılınan güvenlik sistemleri standart olarak sunuluyor.