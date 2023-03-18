2023-03-18 10:10:56 Yeni NATO mu? AUKUS anlaşmasına ilişkin bilmeniz gereken 10 şey
ABD, Çin’in Hint-Pasifik bölgesinde artan gücünü egale etmeyi hedefleyerek İngiltere ve Avustralya ile AUKUS anlaşmasını imzaladı. AUKUS bir nükleer program ve Hint-Pasifik'te söz konusu 3 ülkenin denizaltı üretim ve tedariğini kapsıyor. Pekin yönetimi ise projeyi soğuk savaş zihniyetinin devamı olarak nitelendirdi ve “Hatalı ve tehlikeli bir yolda ilerliyorsunuz” diyerek müttefik devletleri uyardı. Peki AUKUS jeopolitik dengeleri nasıl değiştirecek? İşte 10 soruda ayrıntılar...