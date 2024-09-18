  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

1980'lerde yurt dışına kaçırıldı! 2600 yıllık Kline Türkiye'ye getirildi

Airfryer'da asla pişmemesi gereken o besin! Sakın bir parça bile koymayın...

Sağlığınız için çok önemli! İşte dünyanın en güçlü B12 kaynağı

Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Balık sezonu başladı: Binbir şifa var, sağlık deposu! İşte eylül ayında tüketilecek balıklar ve faydaları nelerdir?

MKE Ankaragücü’nde Kenan Koçak dönemi

2025 asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki en net rakam

Arap ülkesinden İsrail'e ortalığı karıştıracak tehdit: Günleriniz sayılı

Türkiye'nin yüreğine ateş düştü! Ordu'dan şehit haberi

Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili gerçekleri açıkladı: 28 milyon Euro... Türkiye'ye resmen ilan ettiler...
Ekonomi
5
Yeni listede sürpriz ürünler! ŞOK’ta indirim rüzgarı esiyor

2024-09-18 13:14:03
Yeni listede sürpriz ürünler! ŞOK’ta indirim rüzgarı esiyor

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğuyla indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 18 - 24 Eylül Ağustos kataloğu... Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 1 kg: 119 TL Mis Tam Yağlı İnek Peyniri 350 g: 83,50 TL Mis Dilimli Tam Yağlı Eritme Peyniri 200 g: 67 TL Mis Bisküvi Aromalı Süt 200 ml: 7,90 TL Mis Bakraçlık Süt Tam Yağlı 1 L: 31,50 TL İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 g: 174 TL Ülker Hobby Krem Çikolata 350 g: 49,90 TL Dr. Oetker İrmik Helvası 400 g: 39,90 TL

1
#1
Foto - Yeni listede sürpriz ürünler! ŞOK’ta indirim rüzgarı esiyor

Blendax Şampuan Çeşitleri 500 ml: 69,75 TL Elidor Keratin Bakım Sütü & Tarak Seti 200 ml: 159 TL Neon Fermuarlı Çanta: 129 TL Duru Duş Jeli Lavanta Bahçesi/Deniz Esintisi 450 ml: 39,90 TL Dove Cream Bar 90 g: 28 TL Arko Nem Değerli Yağlar Avokado 150 ml: 44,95 TL

#2
Foto - Yeni listede sürpriz ürünler! ŞOK’ta indirim rüzgarı esiyor

Sarımsak Kuru 250 g: 39,90 TL Turşuluk Kornişon: 19,90 TL Turşuluk Jalapeno Biber: 39,90 TL Beyaz Lahana: 19,90 TL Limon: 29,90 TL Havuç: 19,90 TL

#3
Foto - Yeni listede sürpriz ürünler! ŞOK’ta indirim rüzgarı esiyor

Mega Kapaklı Kutu: 99,95 TL Baskılı Hurç Mega Boy: 54,95 TL Baskılı Baza Altı Hurç Mega Boy: 64,95 TL Baskılı Hurç Midi Boy: 44,95 TL Baskılı Baza Altı Hurç Maxi Boy: 44,95 TL

#4
Foto - Yeni listede sürpriz ürünler! ŞOK’ta indirim rüzgarı esiyor

Fakir Vetacare Buhar Jeneratörlü Ütü: 3.699 TL Pirantech Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi: 3.499 TL Karcher Buharlı Temizleyici: 8.799 TL Arzum MagicClean Power Dikey Şarjlı Süpürge: 6.999 TL Arzum Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge: 1.299 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Türkiye dikkat" diyerek uyardı: Siz Narin cinayetiyle uyutulurken kıyamet silahını sahaya sürdüler

“Türkiye dikkat” diyerek uyardı: Siz Narin cinayetiyle uyutulurken kıyamet silahını sahaya sürdüler
HÜDA PAR, Özel'e 72 saat süre vermişti! CHP sus pus!
Siyaset

HÜDA PAR, Özel'e 72 saat süre vermişti! CHP sus pus!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yeni yapılacak sivil bir anayasada 4. maddenin devamlılığını sav..
Türkiye'ye karşı 27 ülkeden destek istediler: Bize yardım edin
Gündem

Türkiye'ye karşı 27 ülkeden destek istediler: Bize yardım edin

Yunanistan'da düzensiz göçmen paniği başladı. Almanya'nın kara sınırlarında kontroller başlatma kararı sonrası Yunanistan, Türkiye sınırı i..
"Köpek" Dilan Çıtak Deniz'den polislere tehdit: Yerler seni koçum
Medya

"Köpek" Dilan Çıtak Deniz'den polislere tehdit: Yerler seni koçum

Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta hostese saldıran İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Deniz'in polisleri tehdit ettiği görüntü ortaya ..
CHP’ye Hamas dersi verdi
Gündem

CHP’ye Hamas dersi verdi

Katil İsrail’in soykırımına direnen Hamas’a terör örgütü yaftalanmasında bulunarak mücahitlerin haklı direnişine gölge düşürmeye çalışan CHP..
Türkiye'ye 10 milyar dolarlık piyango: Anlaşma imzalandı!
Ekonomi

Türkiye'ye 10 milyar dolarlık piyango: Anlaşma imzalandı!

PİLDER Başkanı Kadem Usta, Türkiye'de kurulması planlanan 4 batarya üretim tesisi ile ilgili açıklama yaptı. Usta, "Ülkemizin 2030 yılına ka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23