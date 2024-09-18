2024-09-18 13:14:03 Yeni listede sürpriz ürünler! ŞOK’ta indirim rüzgarı esiyor
ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğuyla indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 18 - 24 Eylül Ağustos kataloğu... Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 1 kg: 119 TL Mis Tam Yağlı İnek Peyniri 350 g: 83,50 TL Mis Dilimli Tam Yağlı Eritme Peyniri 200 g: 67 TL Mis Bisküvi Aromalı Süt 200 ml: 7,90 TL Mis Bakraçlık Süt Tam Yağlı 1 L: 31,50 TL İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 g: 174 TL Ülker Hobby Krem Çikolata 350 g: 49,90 TL Dr. Oetker İrmik Helvası 400 g: 39,90 TL