Yeni kuruldular! Reuters görüntüledi

DOĞADA ÇALIŞMANIN FARKI Ninja koçu Sherzad Muslih Ali, "Doğa ve kapalı salonda çalışmanın farkı şu: Salonların dört duvarı vardır ve dört duvar arasında hiçbir şey olmaz. Doğada çalışmak daha iyidir çünkü hem zihinsel hem de fiziksel olarak iklime uyum sağlamanız gerekir. Bir ninjanın her hava durumuyla mücadele edebilmesi için soğukta, sıcakta ve ortasında çalışması gerekir" dedi.