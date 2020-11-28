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Dünya
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Yeni kuruldular! Reuters görüntüledi

2020-11-28 11:18:54
Yeni kuruldular! Reuters görüntüledi

İngiliz haber ajansı Reuters, Erbil'de kurulan 50 kişilik ninja ekibini görüntüledi.

#1
Foto - Erbil'e bağlı Soran'ın dağlık bölgelerinde antrenman yapan ninjalar akrobasi ve yakın dövüş teknikleri üzerine çalışıyor.

Erbil'e bağlı Soran'ın dağlık bölgelerinde antrenman yapan ninjalar akrobasi ve yakın dövüş teknikleri üzerine çalışıyor.

#2
Foto - DOĞADA ÇALIŞMANIN FARKI Ninja koçu Sherzad Muslih Ali,

DOĞADA ÇALIŞMANIN FARKI Ninja koçu Sherzad Muslih Ali, "Doğa ve kapalı salonda çalışmanın farkı şu: Salonların dört duvarı vardır ve dört duvar arasında hiçbir şey olmaz. Doğada çalışmak daha iyidir çünkü hem zihinsel hem de fiziksel olarak iklime uyum sağlamanız gerekir. Bir ninjanın her hava durumuyla mücadele edebilmesi için soğukta, sıcakta ve ortasında çalışması gerekir" dedi.

#3
Foto - ATEŞ VE MIZRAK EKİBİ Japonyanın geleneksel dövüş sanatı üzerine çalışan Soran Ninja Ekibi, çalışmaların bağırma, ateş ve mızrakları da entegre ediyor.

ATEŞ VE MIZRAK EKİBİ Japonyanın geleneksel dövüş sanatı üzerine çalışan Soran Ninja Ekibi, çalışmaların bağırma, ateş ve mızrakları da entegre ediyor.

#4
Foto - NİNJA NEDİR Feodal düzenin hüküm sürdüğü ortaçağ Japonyası'nda 13'üncü -14'üncü yüzyıllarda ortaya çıkan ninjalar, ninjitsu adlı üstün dövüş tekniklerine sahip bir tür paralı askerlerdi.

NİNJA NEDİR Feodal düzenin hüküm sürdüğü ortaçağ Japonyası'nda 13'üncü -14'üncü yüzyıllarda ortaya çıkan ninjalar, ninjitsu adlı üstün dövüş tekniklerine sahip bir tür paralı askerlerdi.

#5
Foto - Dağlarda yaşayan bu kişiler, özellikle sessizce halledilmesi gereken gizli işlerde, casusluk, sabotaj ve suikast konusunda uzmandılar.

Dağlarda yaşayan bu kişiler, özellikle sessizce halledilmesi gereken gizli işlerde, casusluk, sabotaj ve suikast konusunda uzmandılar.

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