Yeni Kabine listesi resmen açıklandı! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var?

28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olmasının ardından milyonlar, "Yeni kabine listesinde kimler var?" sorusuna yanıt arıyordu. Yeni Kabine üyeleri bu akşam belli oldu. Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yaptığı açıklamada Türkiye Yüzyılının ilk bakanlarını tanıtırken, eski bakanlara da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Eski Kabinede görev alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un göreve devam edeceği bildirildi. Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Fidan'ın, İçişleri Bakanlığı'na Ali Yerlikaya'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ise Mehmet Şimşek'in getirildiğini kaydetti. İşte yeni Kabine listesi ile ilgili son dakika gelişmeleri...