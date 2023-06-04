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Yeni Kabine listesi resmen açıklandı! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var?

2023-06-04 08:00:32
Yeni Kabine listesi resmen açıklandı! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var?

28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olmasının ardından milyonlar, "Yeni kabine listesinde kimler var?" sorusuna yanıt arıyordu. Yeni Kabine üyeleri bu akşam belli oldu. Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yaptığı açıklamada Türkiye Yüzyılının ilk bakanlarını tanıtırken, eski bakanlara da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Eski Kabinede görev alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un göreve devam edeceği bildirildi. Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Fidan'ın, İçişleri Bakanlığı'na Ali Yerlikaya'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ise Mehmet Şimşek'in getirildiğini kaydetti. İşte yeni Kabine listesi ile ilgili son dakika gelişmeleri...

#1
Foto - Yeni Kabine listesi resmen açıklandı! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var?

YENİ KABİNE ÜYELERİ Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

#2
Foto - Yeni Kabine listesi resmen açıklandı! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var?

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

#3
Foto - Yeni Kabine listesi resmen açıklandı! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş

#4
Foto - Yeni Kabine listesi resmen açıklandı! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan

#5
Foto - Yeni Kabine listesi resmen açıklandı! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki

#6
Foto - Yeni Kabine listesi resmen açıklandı! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var?

Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan

#7
Foto - Yeni Kabine listesi resmen açıklandı! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar

#8
Foto - Yeni Kabine listesi resmen açıklandı! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var?

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Aşkın Bak

#9
Foto - Yeni Kabine listesi resmen açıklandı! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var?

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek

#10
Foto - Yeni Kabine listesi resmen açıklandı! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var?

İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya

#11
Foto - Yeni Kabine listesi resmen açıklandı! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var?

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy

#12
Foto - Yeni Kabine listesi resmen açıklandı! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var?

Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin

#13
Foto - Yeni Kabine listesi resmen açıklandı! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var?

Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler

#14
Foto - Yeni Kabine listesi resmen açıklandı! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var?

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca

#15
Foto - Yeni Kabine listesi resmen açıklandı! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var?

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır

#16
Foto - Yeni Kabine listesi resmen açıklandı! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var?

Tarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim Yumaklı

#17
Foto - Yeni Kabine listesi resmen açıklandı! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var?

Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat

#18
Foto - Yeni Kabine listesi resmen açıklandı! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdülkadir Uraloğlu

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