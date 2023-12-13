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Yeni Honda CR-V Türkiye'de satışa çıktı! Fiyatı bomba
Otomotiv
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Yeni Honda CR-V Türkiye'de satışa çıktı! Fiyatı bomba

2023-12-13 12:55:24
Yeni Honda CR-V Türkiye'de satışa çıktı! Fiyatı bomba

Yeni Honda CR-V, geçen yılın Temmuz ayında resmi olarak tanıtıldı.

#1
Foto - Yeni Honda CR-V Türkiye'de satışa çıktı! Fiyatı bomba

Sürücülerin merakla beklediği otomobil Türkiye'de de satışa çıkıyor.

#2
Foto - Yeni Honda CR-V Türkiye'de satışa çıktı! Fiyatı bomba

Bunun ardından yeni nesil hibrit motoruyla dikkat çeken yeni Honda CR-V'nin özellikleri merak uyandırdı.

#3
Foto - Yeni Honda CR-V Türkiye'de satışa çıktı! Fiyatı bomba

İşte dikkat çeken özellikleriyle, Honda CR-V.

#4
Foto - Yeni Honda CR-V Türkiye'de satışa çıktı! Fiyatı bomba

2.0 litre benzinli motorun kullanıldığı otomobil, 184 PS maksimum güç ve 335 Nm maksimum tork sunuyor.

#5
Foto - Yeni Honda CR-V Türkiye'de satışa çıktı! Fiyatı bomba

e-CVT şanzıman ve elektronik dört çeker sistemle kombine edilen hibrit motor, CR-V'nin 0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlamasını sağlıyor ve birleşik kullanımda 6,7 lt /100 km yakıt tüketimi sağlıyor.

#6
Foto - Yeni Honda CR-V Türkiye'de satışa çıktı! Fiyatı bomba

Yeni Honda CR-V'nin son hızı ise 187 km/s olarak açıklandı.

#7
Foto - Yeni Honda CR-V Türkiye'de satışa çıktı! Fiyatı bomba

Yeni Honda CR-V e:HEV, Türkiye'de Advance donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.

#8
Foto - Yeni Honda CR-V Türkiye'de satışa çıktı! Fiyatı bomba

Bu modelin standart özellikleri arasında anahtarsız giriş ve çalıştırma, çift bölgeli otomatik klima, yağmur sensörü, otomatik dur/kalk özelliğine sahip hız sabitleyici, 8 yönlü ve 2 hafızalı elektrikli sürücü koltuğu, 4 yönlü elektrikli ön yolcu koltuğu, var.

#9
Foto - Yeni Honda CR-V Türkiye'de satışa çıktı! Fiyatı bomba

Güncellenen tasarımı, büyüyen gövdesi ve yeni nesil hibrit motoruyla dikkat çeken yeni Honda CR-V Türkiye fiyatı, 3 milyon TL olarak açıklandı.

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