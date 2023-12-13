2023-12-13 12:55:24 Yeni Honda CR-V Türkiye'de satışa çıktı! Fiyatı bomba
Yeni Honda CR-V, geçen yılın Temmuz ayında resmi olarak tanıtıldı.
Böylesi daha önce görülmedi, yapılamadı! Türkiye'nin savunma sanayisindeki en büyük sır ortaya çıktı! Yabancı uzmanlar şok oldu
Yeni Honda CR-V, geçen yılın Temmuz ayında resmi olarak tanıtıldı.
Sürücülerin merakla beklediği otomobil Türkiye'de de satışa çıkıyor.
Bunun ardından yeni nesil hibrit motoruyla dikkat çeken yeni Honda CR-V'nin özellikleri merak uyandırdı.
İşte dikkat çeken özellikleriyle, Honda CR-V.
2.0 litre benzinli motorun kullanıldığı otomobil, 184 PS maksimum güç ve 335 Nm maksimum tork sunuyor.
e-CVT şanzıman ve elektronik dört çeker sistemle kombine edilen hibrit motor, CR-V'nin 0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlamasını sağlıyor ve birleşik kullanımda 6,7 lt /100 km yakıt tüketimi sağlıyor.
Yeni Honda CR-V'nin son hızı ise 187 km/s olarak açıklandı.
Yeni Honda CR-V e:HEV, Türkiye'de Advance donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.
Bu modelin standart özellikleri arasında anahtarsız giriş ve çalıştırma, çift bölgeli otomatik klima, yağmur sensörü, otomatik dur/kalk özelliğine sahip hız sabitleyici, 8 yönlü ve 2 hafızalı elektrikli sürücü koltuğu, 4 yönlü elektrikli ön yolcu koltuğu, var.
Güncellenen tasarımı, büyüyen gövdesi ve yeni nesil hibrit motoruyla dikkat çeken yeni Honda CR-V Türkiye fiyatı, 3 milyon TL olarak açıklandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23