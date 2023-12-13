Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor... Ortalık karışacak! Operasyonu 'Başlattık' diyerek tüm Türkiye'ye duyurdular

Öte yandan, yeni Honda CR-V e:HEV’de güçlenen motor performansı ile uyumlu şekilde değişen tasarımda, önceki nesillere göre daha keskin çizgiler dikkati çekiyor. Modele özgü arka aydınlatma tasarımı ile farklılaşan bir ışık imzasına yer veren Honda, iç mekanda da ferahlık, geniş bagaj kapasitesi ve arka koltuklardaki diz mesafesi ile çok yönlü bir SUV sunuyor. Yeni Honda CR-V’nin daha sportif bir görünüm için tasarımı yenilenirken; beşinci nesline göre 106 mm daha uzun ve 11 mm daha geniş siluetiyle yol hakimiyetini artırıyor. Sportif SUV olarak boyutları büyüyen CR-V e:HEV yeni tasarımıyla daha güçlü bir duruş sergiliyor. -Ferah iç mekân tasarımı ile konforlu yolculuk hissi Honda’nın yeni CR-V e:HEV modeli, iç mekânda kullanılan kaliteli malzemeler, kolay kullanım sunan kontrol paneli ile üst seviyelerde bir SUV araç içi deneyim sunuyor. Sade olarak tasarlanan ön konsol, alçak olarak yerleştirilirken, merkezde yer alan 9 inç bilgi-eğlence ekranını çevreleyen 10,2 inç büyüklüğündeki dijital ekran ve bal peteği formundaki havalandırma ızgarası geniş bir görüş açısı için konumlandırılıyor. İç mekan tasarımında sadelik yaratılması ve üstün kalite hissini yaşatması için siyah tonlu renk teması tercih ediliyor. Aynı zamanda standart olarak sunulan siyah deri koltuklar özelinde ön koltuklarda ısıtma ve soğutma işlevi yer alırken, CR-V e:HEV Honda’nın Vücut Destekleyici Koltuk özelliğine sahip ilk nesil olmasıyla öne çıkıyor. Standart olarak cam tavan ile sunulan yeni CR-V, önceki nesline göre arka yaşam alanında 16 milimetre (mm) artış ve koltukların sırt eğimindeki iyileştirmelerin etkisi ile yolcular için rahat bir arka bacak mesafesi bulunuyor. Yeni Honda CR-V’nin 12 hoparlörlü, yüksek performanslı BOSE Premium Ses sistemi yolculukları daha keyifli bir hale getiriyor. CR-V e:HEV’in elektrikli kapağa sahip 579 litrelik bagajı, arka koltukların ileri-geri hareket kabiliyeti sayesinde büyük eşyaları taşıma imkanı da sunuyor. -Üstün performans ile yakıt verimliliği dengesi Yeni nesil CR-V’de kullanılan gelişmiş e:HEV teknolojisi, iyileştirilen çevresel performansı, hızlı tepki veren güçlü motoru ve azaltılmış kabin içi sesiyle heyecanlı bir sürüş deneyimi sunuyor. Güçlenen hibrit güç-aktarma sisteminde yer alan 2.0 litre dört silindirli direkt enjeksiyonlu Atkinson çevrimli benzinli motor, çift elektrik motorlu otomatik şanzıman ile uyum içerisinde çalışıyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonu ile satışa sunulan yeni CR-V e:HEV’in 0-100 km/s hızlanma süresi 9,5 saniye olurken; 187 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. Motor performansındaki artışa rağmen e:HEV sistemin sunduğu daha yüksek verimlilik ve düşük emisyon değerleriyle dikkati çeken CR-V, 151 g/km (WLTP) karma karbon dioksit emisyon değeri ve 6,7 lt/100 km (WLTP) birleşik yakıt tüketim değerine ulaşıyor. Yeni CR-V, Honda'nın Gelişmiş Sürüş Destek Teknolojileri (ADAS) paketi Honda SENSING 360'ı içeren Türkiye’de satışa sunulan ilk Honda modeli olmasıyla öne çıkıyor.