2023-12-13 10:45:04 Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor... Ortalık karışacak! Operasyonu 'Başlattık' diyerek tüm Türkiye'ye duyurdular
Honda'nın dünya genelinde en çok satan SUV modeli olan CR-V’nin yeni nesli, gelişmiş yüzde 100 e:HEV hibrit teknolojisi ile Türkiye'de yollara çıkıyor. Honda bayilerinde 16 Aralık Cumartesi günü yerini alacak yeni Honda CR-V e:HEV'in basın tanıtım toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi. Toplantıda verilen bilgilere göre, CR-V e:HEV, Avrupa’da ilk defa bir Honda modelinde sunulan Honda’nın Gelişmiş Sürüş Destek Teknolojileri (ADAS) paketi SENSING 360 ile bu segmentin en güvenli modeli olmaya aday oldu. Büyüyen boyutu, değişen tasarımı ve genişletilen donanımları ile yenilenen 6'ncı nesil CR-V, Advance donanım paketi ve Kanyon Mavi, Metalik Kristal Beyaz, Sedefli Kristal Siyah renk seçenekleriyle 3 milyon lira satış fiyatıyla tüketicilerle buluşacak. -"CR-V e:HEV, Honda Türkiye’nin hibrit SUV ailesini tamamlayan en güçlü modelimiz" Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, toplantıda yaptığı konuşmada, CR-V’nin dünyada SUV segmentine yön veren ilk modellerden biri olduğunu belirterek, "2019 yılında Honda Türkiye’nin ilk hibrit SUV aracı olarak Türkiye’ye gelen CR-V, şimdi e:HEV çatısı altında geliştirilmiş üstün hibrit teknolojisine sahip altıncı nesli ile yeniden yollara çıkıyor.