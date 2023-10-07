Yeni DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 Türkiye’de!

Seyahat sanatını yollarla buluşturan DS Automobiles, premium sedan segmentindeki benzersiz konforunu Yeni DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 ile sürdürüyor. Fransız lüks bilgi birikimini otomotiv dünyasına yansıtan DS Automobiles’in zarif sedan modeli DS 9, kapsamı genişletilen donanımları ve seriye yeni eklenen DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 ile Türkiye pazarındaki iddiasını artırıyor. 3.449.200 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satılmaya başlanan Yeni DS 9 Opera E-TENSE 250, DS 9’un güncellenen donanımları kapsamında yeniden tasarlanan gösterge panelinin yanı sıra yeni multimedya sistemi DS IRIS SYSTEM’i de kapsıyor. DS 9, Formula E teknolojisine kavuşuyor Formula E’deki iki adet çifte şampiyonluğuyla DS Automobiles, E-TENSE teknolojisini DS 7’nin ardından DS 9’da da sunmaya başlıyor. Ülkemizde satışa sunulan Yeni DS 9 OPÉRA E-TENSE 250’de, 81 kW (110 beygir gücü) elektrik güç ünitesine eşlik eden 200 beygir gücünde, 4 silindirli bir PureTech motor bulunuyor. 15,6 kWsa batarya ile, WLTP şehir içi döngüsüne göre 85 kilometreye kadar veya WLTP birleşik döngüye göre 75 kilometreye kadar tam elektrikli sürüş imkanı sunuyor. 7,4 kW’lık şarj gücü desteği, 2 saat 23 dakikada 0’dan yüzde 100’e şarj olanağı sunuyor. Elektrik desteğiyle Yeni DS 9 OPÉRA E-TENSE 250’nin CO2 emisyonları 22 ila 23 g/km arasında değişirken, WLTP birleşik döngüye göre onaylanan yakıt tüketimi 1 lt/100 km olarak gerçekleşiyor. Yeni DS IRIS SYSTEM ile en güncel teknolojiler hizmetinizde DS 9’da sunulmaya başlanan DS IRIS SYSTEM, tamamen kişiselleştirilebilir, sezgisel ve modern arayüzü sayesinde akıllı cihaz kullanım kolaylığı sunuyor. Yüksek çözünürlüklü 12 inçlik dokunmatik ekranda, navigasyon, havalandırma, dijital ses kaynakları ve tüm sürüş verilerini kontrol eden, tek bir hareketle tüm işlevlere erişmek için widget’lardan oluşan bir menü görüntüleniyor. Bu kullanıcı dostu ekran ayrıca yeni yüksek çözünürlüklü dijital kameraların sağladığı 360 derecelik bir görüntünün izlenmesine veya iki USB-C bağlantı noktası üzerinden ya da istenirse de kablosuz olarak, CarPlay ve Android Auto işlevlerine erişilebilmesine olanak tanıyor. Yeni OPÉRA donanımı seviyesi DS 9’da sunulan OPÉRA koleksiyonunun kapsamı da genişletildi. En üst donanım seviyesi, kamera destekli adaptif süspansiyon sistemi DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, 2. seviye yarı otonom sürüş özellikli DS DRIVE ASSIST, DS DRIVER ATTENTION MONITORING ve genişletilmiş güvenlik paketi gibi birçok standart teknolojik donanımla sunuluyor. Ayrıca konfor odaklı, opsiyonel olarak sunulan FOCAL Electra® ses sistemi, standart olarak sunulan arka yolcular için “Birinci sınıf kol dayanağı”, arka koltuklarda uyku tipi başlıklar, şöförlü kullanımlar için ön yolcu koltuğunu şöför ya da arka koltuk yolcularının ileri kaydırabilmesini sağlayan patron tuşu, arka koltuktan kumanda edilebilen güçlendirilmiş çift bölgeli otomatik klima sistemi, ısıtma, masaj ve havalandırma işlevli ön ve arka koltuklar dahil olmak üzere DS Lounge’ın yanı sıra, açılabilir cam tavan ve eller serbest erişim fonksiyonu ile sunulan elektrikli bagaj kapağı da bulunuyor. Yeni OPÉRA donanım seviyesinde iki farklı renkte saat kayışı tasarımlı Nappa deri döşemeler sunuluyor. OPÉRA yakut kırmızısı ve OPÉRA bazalt siyahı seçeneklerinin zarafeti, koltuklarda, orta konsolda ve kapı içlerinde vücut buluyor. Yakut kırmızısı ve bazalt siyahı iç mekanlar ayrıca büyüleyici bir görünüm için özel Art Leather kaplamayla tamamlanıyor. Bir diğer yenilik olarak, Alcantara® tavan kaplaması, kabini dingin bir aydınlık ile dolduran İnci Grisi rengine bürünüyor.