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Otomotiv
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Yeni DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 Türkiye’de!

2023-10-07 14:30:01
Yeni DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 Türkiye’de!

Seyahat sanatını yollarla buluşturan DS Automobiles, premium sedan segmentindeki benzersiz konforunu Yeni DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 ile sürdürüyor. Fransız lüks bilgi birikimini otomotiv dünyasına yansıtan DS Automobiles’in zarif sedan modeli DS 9, kapsamı genişletilen donanımları ve seriye yeni eklenen DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 ile Türkiye pazarındaki iddiasını artırıyor. 3.449.200 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satılmaya başlanan Yeni DS 9 Opera E-TENSE 250, DS 9’un güncellenen donanımları kapsamında yeniden tasarlanan gösterge panelinin yanı sıra yeni multimedya sistemi DS IRIS SYSTEM’i de kapsıyor. DS 9, Formula E teknolojisine kavuşuyor Formula E’deki iki adet çifte şampiyonluğuyla DS Automobiles, E-TENSE teknolojisini DS 7’nin ardından DS 9’da da sunmaya başlıyor. Ülkemizde satışa sunulan Yeni DS 9 OPÉRA E-TENSE 250’de, 81 kW (110 beygir gücü) elektrik güç ünitesine eşlik eden 200 beygir gücünde, 4 silindirli bir PureTech motor bulunuyor. 15,6 kWsa batarya ile, WLTP şehir içi döngüsüne göre 85 kilometreye kadar veya WLTP birleşik döngüye göre 75 kilometreye kadar tam elektrikli sürüş imkanı sunuyor. 7,4 kW’lık şarj gücü desteği, 2 saat 23 dakikada 0’dan yüzde 100’e şarj olanağı sunuyor. Elektrik desteğiyle Yeni DS 9 OPÉRA E-TENSE 250’nin CO2 emisyonları 22 ila 23 g/km arasında değişirken, WLTP birleşik döngüye göre onaylanan yakıt tüketimi 1 lt/100 km olarak gerçekleşiyor. Yeni DS IRIS SYSTEM ile en güncel teknolojiler hizmetinizde DS 9’da sunulmaya başlanan DS IRIS SYSTEM, tamamen kişiselleştirilebilir, sezgisel ve modern arayüzü sayesinde akıllı cihaz kullanım kolaylığı sunuyor. Yüksek çözünürlüklü 12 inçlik dokunmatik ekranda, navigasyon, havalandırma, dijital ses kaynakları ve tüm sürüş verilerini kontrol eden, tek bir hareketle tüm işlevlere erişmek için widget’lardan oluşan bir menü görüntüleniyor. Bu kullanıcı dostu ekran ayrıca yeni yüksek çözünürlüklü dijital kameraların sağladığı 360 derecelik bir görüntünün izlenmesine veya iki USB-C bağlantı noktası üzerinden ya da istenirse de kablosuz olarak, CarPlay ve Android Auto işlevlerine erişilebilmesine olanak tanıyor. Yeni OPÉRA donanımı seviyesi DS 9’da sunulan OPÉRA koleksiyonunun kapsamı da genişletildi. En üst donanım seviyesi, kamera destekli adaptif süspansiyon sistemi DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, 2. seviye yarı otonom sürüş özellikli DS DRIVE ASSIST, DS DRIVER ATTENTION MONITORING ve genişletilmiş güvenlik paketi gibi birçok standart teknolojik donanımla sunuluyor. Ayrıca konfor odaklı, opsiyonel olarak sunulan FOCAL Electra® ses sistemi, standart olarak sunulan arka yolcular için “Birinci sınıf kol dayanağı”, arka koltuklarda uyku tipi başlıklar, şöförlü kullanımlar için ön yolcu koltuğunu şöför ya da arka koltuk yolcularının ileri kaydırabilmesini sağlayan patron tuşu, arka koltuktan kumanda edilebilen güçlendirilmiş çift bölgeli otomatik klima sistemi, ısıtma, masaj ve havalandırma işlevli ön ve arka koltuklar dahil olmak üzere DS Lounge’ın yanı sıra, açılabilir cam tavan ve eller serbest erişim fonksiyonu ile sunulan elektrikli bagaj kapağı da bulunuyor. Yeni OPÉRA donanım seviyesinde iki farklı renkte saat kayışı tasarımlı Nappa deri döşemeler sunuluyor. OPÉRA yakut kırmızısı ve OPÉRA bazalt siyahı seçeneklerinin zarafeti, koltuklarda, orta konsolda ve kapı içlerinde vücut buluyor. Yakut kırmızısı ve bazalt siyahı iç mekanlar ayrıca büyüleyici bir görünüm için özel Art Leather kaplamayla tamamlanıyor. Bir diğer yenilik olarak, Alcantara® tavan kaplaması, kabini dingin bir aydınlık ile dolduran İnci Grisi rengine bürünüyor.

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Foto - Yeni DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 Türkiye’de!

DS 9 ve benzersiz teknolojileri Konforun yollardaki sedan simgelerinden DS 9, yenilenmesiyle beraber segmentinde fark yaratan DS ACTIVE SCAN SUSPENSION ve DS NIGHT VISION gibi teknolojileri sunmaya devam ediyor. • DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, sınıfında tamamen benzersiz, kamera ile kontrol edilen adaptif bir süspansiyon sistemi. Her tekerleği yolun kusurlarına göre birbirinden bağımsız olarak ayarlayan teknoloji sayesinde yolculuk esnasında “Uçan Halı” etkisi yaşanıyor. • DS NIGHT VISION, ızgaraya yerleştirilen kızıl ötesi kamerası ile 100 metre uyarı mesafesinde yol üzerinde veya yolun yanında bulunan yayaları, bisikletçileri ve hayvanları algılayabiliyor. Sürücü, yeni yüksek çözünürlüklü dijital gösterge panelinden bilgi edinirken, tehlike durumunda ek olarak özel bir uyarı alıyor. • DS DRIVE ASSIST, 2. seviye otonom sürüş ile sürüş güvenliğini artırırken sürücünün üzerinden kayda değer miktarda yük alıyor. Sürüş hızının öndeki otomobillere göre otomatik ayarlanmasına ek olarak otoyol koşullarındaki virajların doğru çizgide dönülebilmesi için de sürücüyü destekliyor. Dur-kalk trafikte otomobilin hareketini yönetebiliyor. • DS DRIVER ATTENTION MONITORING (Kamera Destekli Sürücü Yorgunluk ve Dikkat Yardımcısı), iki kamera aracılığıyla sürücünün dikkat seviyesini analiz ediyor. Birinci kamera, otomobilin sürüldüğü yoldaki hareketini gözlemlerken sürücüye dönük olarak konumlandırılan ikinci kamera, sürücünün nereye baktığını, yüz ve göz kapağı hareketlerini inceleyerek uyku ve dikkat seviyesini ölçüyor. Bu özellik, segmentte tek olma unvanını koruyor. Kızılötesi teknolojisini kullanan ikinci kamera, güneş gözlükleri arkasından da fonksiyonunu sürdürebiliyor.

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Foto - Yeni DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 Türkiye’de!

Konforun yollardaki rakipsiz sedanı Her detayıyla kendine özgü premium büyük sedan DS 9, markanın karakterini yansıtan tasarımı, üst seviyede konfor sunan iç mekân özellikleri ve sahip olduğu en yeni teknolojilerle rakiplerinden ayrılıyor. DS 9’un ön kısmı DS Automobiles’in güncel tasarım dilini sürdürürken, motor kaputu üzerinde yer alan Clous de Paris motifli DS Kılıcı, ilk bakışta göze çarpan tasarım özellikleri arasında yer alıyor. Dış tasarımdaki mücevher gibi tasarlanan DS ACTIVE LED VISION farlar, DS Fenerleri ve gizli kapı kolları gibi sıra dışı tasarım detayları ise DS 9’un rakiplerinden ayrışmasını kolaylaştırıyor. Eğimli fastback tarzı tavan çizgisi DS 9’a olağanüstü bir karakter kazandırırken, bu tasarım, modele aynı zamanda aerodinamik bir görünüm de katıyor. DS 9 ayrıca, sahip olduğu boyutlarla hem sürücü hem de yolculara iç mekanda benzersiz bir konfor alanı sunuyor. 4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, sınıfında benzerine az rastlanır 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir yaşam alanı sağlıyor. Modelin bu boyutları ayrıca, daha dinamik ve zarif bir tasarıma da olanak tanıyor. DS 9’un dışındaki göz alıcı tasarımı, iç mekanda da en ince ayrıntısına kadar özenle düşünülmüş detaylar, asil malzemeler ve konfor öğeleriyle devam ediyor. Nappa Deri kaplamalı orta konsol ve saat kayışı tasarımlı koltuk döşemeleri ile yüzeylere cömertçe uygulanan asil malzemelerin seçkinliği, Clous de Paris işlemeleri, inci dikişleri gibi zanaat eserleri ile tamamlanarak Fransız lüks bilgi birikimini vurgularken, her ayrıntıya gösterilen özeni de tamamlıyor. DS 9’un OPÉRA tasarım konseptinde ön yaşam alanında tavan döşemesini ve güneşlikleri kaplayan Alcantara® göze çarpıyor. Kapı kolları ve el işçiliğiyle deri kaplanmış direksiyon simidi de konforu sürekli hissedilebilir hale getiriyor. Hem ön hem de arka yolcular için tercih edilebilen ısıtmalı, havalandırmalı ve masaj özellikli koltuklar ise sınıfında bir ilk olan birinci sınıf kol dayanağı ve ayarlanabilir uyku tipi koltuk başlığı ile birlikte sunuluyor. Tüm donanım seçeneklerinde standart olarak sunulan açılır cam tavan, kabin içindeki ferah ortama katkı sunarken, 483 litrelik hacme erişim sunan standart donanım kapsamındaki elektrikli bagaj kapağı ve eller serbest bagaj erişimi, konfora verilen önemi gösteriyor. Otomatik anahtarsız giriş sisteminin sürücüyü tanıyarak otomobile yaklaştığında gizli kapı kollarını zarif bir gösteri ile açığa çıkarması ve o sırada ön ve arka aydınlatma gruplarının yanı sıra DS Fenerleri’nin karşılama seremonisine katılması, otomobile erişimi heyecan verici bir deneyime dönüştürüyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip 12 inçlik merkezi medya ekranı, çözünürlüğü, hızlı tepkileri ve pratik arayüzüyle üst düzey akıllı telefon deneyiminin otomobilde yaşanmasını sağlarken, 12 inçlik dijital gösterge paneli zengin kişiselleştirme seçenekleriyle sınıfının referans noktasını oluşturuyor.

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