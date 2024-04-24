Yeni dolandırıcılık modeli: Banka hesabınızı bize kiralayın

“Yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen kara paraların aklanması, zimmete geçirilmesiyle alakalı dolandırıcıların yöntemlerinden biri de kara para akışı trafiğinde kullanmak için ihtiyaç sahibi kişilerin hesabının kiralanması. Bu hesabın kiralanması, yasa dışı bahisten ve kumardan elde edilen paraların kara para akışı neticesinde bu ihtiyaç sahibi kişilerin banka hesabında kullanılması suretiyle suç işlenmektedir. Yasa dışı bahis oynatan ve oynayan kişiler çeşitli cezalar almaktadır bu yönde. Çünkü banka hesabını kullandıran kişi kendi rızasıyla banka hesabını kullandırttığı için bu Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil etmektedir. Banka hesaplarını kullandıran kişiler, dolandırıcılar tarafından sosyal medya hesapları üzerinden kurulan sayfalarda belirli bir ‘Hesabına yatacak paranın üzerinden yüksek pay vereceğiz' vaadiyle kandırılmakta ve bu şekilde banka hesapları kullandırılmaktadır. Bu yönden baktığımızda bahis oynatan ve bahis oynayan kişilerin yanı sıra kendi hesabını kullandıran kişiler çok daha yüksek cezalar almakta ve baş şüpheli olarak yer almaktadır. Banka hesabını kullandıran kişinin zaten hesabına yasa dışı bahis ve kumardan para geldiği için sürekli farklı kişilerden para akışı, transfer olmaktadır. Aslında bu bir kelebek etkisi göstermektedir. Zaten banka hesabını kullandıran kişinin hesabına gelen paranın sahibini de kendi banka hesabını kullandırtmaktadır ve banka hesabına gelen her farklı kişi için vatandaşa banka hesabını kullandıran kişiye farklı soruşturma dosyaları açılmaktadır. Bu yönden banka hesabını kullandıran kişi, sadece bir kişi yönünden şüpheli olmamakta, ne kadar para geldiyse, kaç kişiden para geldiyse o yönde sorumlu olmaktadır”