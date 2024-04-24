Yeni dolandırıcılık modeli: Banka hesabınızı bize kiralayın

“PARADAN YÜZDE 5, YÜZDE 10 PAY VERİRİZ VAATLERİNE KANMAYIN” Dolandırıcıların kiralanan hesap sahibine yatacak paranın üzerinden pay vermek vaadiyle kandırdığının altını çizen Avukat Emre Akman, “Müvekkillerimize banka hesabını kullandırmak için sunulan bahanelerden bazıları ‘size yüzde 5, yüzde 10 kar vereceğiz'. Yatan para, her gün veya her saat artık ne kadar aralıkta gönderiyorlarsa ‘Paradan yüzde 5, yüzde 10 size pay veririz' vaatlerine kanmayın, bu şekilde kandırmaktadırlar. Onun haricinde para vermek istemeyen, daha kötü niyetli vatandaşlar da kendi hesabında haciz var veya ‘senin hesabından bir IBAN'a transfer çıkman lazım yardımcı olur musun' şeklinde önerilerde bulunup vatandaşları kandırmaktadırlar. Bu yönden baktığımızda da kamuoyu çerçevesinde düşündüğümüzde kimsenin kendi banka hesabını, ne surette olursa olsun başkasına kullandırmaması gerekmektedir. Çünkü bir sefer dahi o hesaba giriş yapılmış olsa kendisi şüpheli olarak dosyaya ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edilecektir. Bu yönden baktığımızda hesabınıza tanımadığınız bir kişiden para geldiğinde veya böyle bir durumla karşılaştığınızda daha sonrasında durumu da anlasanız size gelen parayı gönderilen kişiye tekrar iade etmeniz sizin adli yönden daha faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.