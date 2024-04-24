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Yaşam
7
Yeni dolandırıcılık modeli: Banka hesabınızı bize kiralayın

2024-04-24 10:17:13
Yeni dolandırıcılık modeli: Banka hesabınızı bize kiralayın

Banka hesaplarını kiralayarak yasa dışı işlemlerde kullananların sayısı sosyal medyada bir hayli arttı. Sosyal medya platformları ile illegal kumar ya da bahis üzerinden para aklamak isteyen dolandırıcılar, ‘Banka hesabınızı kiralayın, yüksek kazanç sağlayın' paylaşımları ile vatandaşların ilgisini çekmeye çalışıyor.

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Foto - Yeni dolandırıcılık modeli: Banka hesabınızı bize kiralayın

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor.

#2
Foto - Yeni dolandırıcılık modeli: Banka hesabınızı bize kiralayın

Sosyal medya platformları ile illegal kumar ya da bahis üzerinden para aklamak isteyen dolandırıcılar, ‘Banka hesabınızı kiralayın, yüksek kazanç sağlayın' paylaşımları ile vatandaşların ilgisini çekmeye çalışıyor. 'Banka hesabı kiralama' olarak bilinen dolandırıcılık ağına düşen birçok vatandaş hakkında hesabına gelen işlemlerdeki farklı hesap sayısı kadar suç dosyası açılıyor.

#3
Foto - Yeni dolandırıcılık modeli: Banka hesabınızı bize kiralayın

“HESAP SAHİBİ BU DOSYALARDA ADLİ İŞLEMLERDE BAŞ ŞÜPHELİ OLARAK DOSYADA YER ALMAKTADIR” Banka hesabını kullandıran kişinin kendi rızasıyla banka hesabını kullandırttığı için baş şüpheli olarak hakkında işlem yapıldığını anlatan Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, şunları söyledi:

#4
Foto - Yeni dolandırıcılık modeli: Banka hesabınızı bize kiralayın

“Yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen kara paraların aklanması, zimmete geçirilmesiyle alakalı dolandırıcıların yöntemlerinden biri de kara para akışı trafiğinde kullanmak için ihtiyaç sahibi kişilerin hesabının kiralanması. Bu hesabın kiralanması, yasa dışı bahisten ve kumardan elde edilen paraların kara para akışı neticesinde bu ihtiyaç sahibi kişilerin banka hesabında kullanılması suretiyle suç işlenmektedir. Yasa dışı bahis oynatan ve oynayan kişiler çeşitli cezalar almaktadır bu yönde. Çünkü banka hesabını kullandıran kişi kendi rızasıyla banka hesabını kullandırttığı için bu Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil etmektedir. Banka hesaplarını kullandıran kişiler, dolandırıcılar tarafından sosyal medya hesapları üzerinden kurulan sayfalarda belirli bir ‘Hesabına yatacak paranın üzerinden yüksek pay vereceğiz' vaadiyle kandırılmakta ve bu şekilde banka hesapları kullandırılmaktadır. Bu yönden baktığımızda bahis oynatan ve bahis oynayan kişilerin yanı sıra kendi hesabını kullandıran kişiler çok daha yüksek cezalar almakta ve baş şüpheli olarak yer almaktadır. Banka hesabını kullandıran kişinin zaten hesabına yasa dışı bahis ve kumardan para geldiği için sürekli farklı kişilerden para akışı, transfer olmaktadır. Aslında bu bir kelebek etkisi göstermektedir. Zaten banka hesabını kullandıran kişinin hesabına gelen paranın sahibini de kendi banka hesabını kullandırtmaktadır ve banka hesabına gelen her farklı kişi için vatandaşa banka hesabını kullandıran kişiye farklı soruşturma dosyaları açılmaktadır. Bu yönden banka hesabını kullandıran kişi, sadece bir kişi yönünden şüpheli olmamakta, ne kadar para geldiyse, kaç kişiden para geldiyse o yönde sorumlu olmaktadır”

#5
Foto - Yeni dolandırıcılık modeli: Banka hesabınızı bize kiralayın

“PARADAN YÜZDE 5, YÜZDE 10 PAY VERİRİZ VAATLERİNE KANMAYIN” Dolandırıcıların kiralanan hesap sahibine yatacak paranın üzerinden pay vermek vaadiyle kandırdığının altını çizen Avukat Emre Akman, “Müvekkillerimize banka hesabını kullandırmak için sunulan bahanelerden bazıları ‘size yüzde 5, yüzde 10 kar vereceğiz'. Yatan para, her gün veya her saat artık ne kadar aralıkta gönderiyorlarsa ‘Paradan yüzde 5, yüzde 10 size pay veririz' vaatlerine kanmayın, bu şekilde kandırmaktadırlar. Onun haricinde para vermek istemeyen, daha kötü niyetli vatandaşlar da kendi hesabında haciz var veya ‘senin hesabından bir IBAN'a transfer çıkman lazım yardımcı olur musun' şeklinde önerilerde bulunup vatandaşları kandırmaktadırlar. Bu yönden baktığımızda da kamuoyu çerçevesinde düşündüğümüzde kimsenin kendi banka hesabını, ne surette olursa olsun başkasına kullandırmaması gerekmektedir. Çünkü bir sefer dahi o hesaba giriş yapılmış olsa kendisi şüpheli olarak dosyaya ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edilecektir. Bu yönden baktığımızda hesabınıza tanımadığınız bir kişiden para geldiğinde veya böyle bir durumla karşılaştığınızda daha sonrasında durumu da anlasanız size gelen parayı gönderilen kişiye tekrar iade etmeniz sizin adli yönden daha faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Yeni dolandırıcılık modeli: Banka hesabınızı bize kiralayın

"BİLMEDİĞİNİZ YERDEN GELEN ÜCRETLERİ GELEN HESABA İADE EDİN” Habersiz hesabında hareketlilik olduğunu fark eden vatandaşlara seslenen Avukat Akman, “Fark ettiği anda anında paranın geldiği hesaba tekrar paranın iade edilmesi gerekmektedir. Adli makamlara bu durum bildirilmelidir. Yoksa daha önce bahsetmiş olduğumuz üzere banka hesabı kullanıldığı ve oraya para akışı, transferi, kara para tarafından bahis ve kumardan geldiği için kesinlikle soruşturma dosyasına dahil edilip, adli işlem görülecektir. Bu yönden gelen her para için eğer tanımıyorsanız, bu kara para ağına dahil olmak istemiyorsanız, çünkü çok kullanılan bir yöntem artık günümüzde, lütfen bilmediğiniz yerden gelen ücretleri gelen hesaba iade edin” diye konuştu.

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