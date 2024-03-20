2024-03-20 11:56:12 “3 kuruş fazla olsun KIRMIZI olsun” diyenlere! Yeni BMW iX2 Türkiye yollarında! Otomobil o versiyonu ilk kez sunuyor! Alman teknolojisine sahip aracın menzili ve fiyatı ne kadar?
Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin tamamen elektrikli kompakt Spor Aktivite Coupe (SAC) modeli Yeni BMW iX2 eDrive20 yollara çıkıyor. Dinamik tasarımı, son nesil teknolojilere sahip kabini ve 478 km'ye varan menzili ile Yeni BMW iX2 eDrive20, M Sport tasarım paketiyle 2 milyon 744 bin 500 TL liste fiyatı ile satışa sunuldu.