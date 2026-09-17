Mesleğe yeni isim verildi! Türkiye’de sosyal güvenceli çoban dönemi
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından geliştirilen kayıtlı ve sosyal güvenceli sürü yöneticisi (çoban) istihdam modelinin ilk uygulaması Sivas'ta hayata geçirildi. TÜDKİYEB Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, “İlk etapta 15 sürü yöneticisinin istihdam süreci tamamlandı. Bu hafta 9, önümüzdeki hafta ise 6 sürü yöneticisi olmak üzere toplam 15 kişi Sivas’taki yetiştiricilerimizin işletmelerinde göreve başlayacak.” dedi.