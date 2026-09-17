Mesleğe yeni isim verildi! Türkiye’de sosyal güvenceli çoban dönemi

Saldırıcıer, "Merkez Birliği olarak temel önceliğimiz, sürü yöneticiliğinin Türkiye'de güçlü ve itibarlı bir meslek haline gelmesi; gençlerimizin ve çalışma çağındaki vatandaşlarımızın bu alana yönlendirilerek yerli iş gücünün sektöre kazandırılmasıdır. Ancak sahadaki mevcut iş gücü açığı, birçok yetiştiricimizin üretimini doğrudan etkilemektedir. Sürülerin bakımından meraya çıkarılmasına, doğum döneminden hayvan sağlığına kadar üretimin her aşamasında nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle yerli iş gücünün yeterli olmadığı durumlarda, mevzuata uygun, kayıtlı, denetlenebilir ve sosyal güvence kapsamında alternatif iş gücünün sisteme dahil edilmesi üretimin devamlılığı açısından önem taşımaktadır.