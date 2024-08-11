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Yeğenlerini belediyeye alan CHP’li başkana tepkiler çığ gibi!

2024-08-11 07:38:16
Yeğenlerini belediyeye alan CHP’li başkana tepkiler çığ gibi!

Adana'nın CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın üç yeğenini belediyede işe başlatmasının yankılarını sürüyor. AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, "Tipik CHP zihniyeti. Göreve geldiği günden itibaren sadece laf üreten ve yaklaşık 300 işçinin ekmeğiyle oynayan bir başkandan ne bekliyorsunuz? Kendi genel başkanın talimatlarını yok sayan, akrabalarını işe alan başkan belediyede derebeylik kurmaya çalışıyor. Belediyeler millete hizmet etmek yeridir, kendi şirketine benzetmesi" diyerek tepkisini dile getirdi.

#1
Foto - Yeğenlerini belediyeye alan CHP’li başkana tepkiler çığ gibi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Belediyelere eş. dost ve akraba atamalarına tavizimiz yok" açıklamalarına rağmen CHP'li Ali Demirçalı yeğenlerinden Hasan Aydoğan'ı başkan yardımcılığına, diğer yeğeni Kubilay Aydoğan'ı Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne son olarak ablasının kızı Yaren Doğdu'yu ise Özel Kalem Müdürlüğü koltuğuna oturttu. Başkan Demirçalı'nın görevden aldığını açıkladığı yeğeni Hasan Aydoğan'ı gayri resmi olarak görevinin başında olduğu öğrenildi.

#2
Foto - Yeğenlerini belediyeye alan CHP’li başkana tepkiler çığ gibi!

Koltuğa oturduğu günden bugüne kadar yaklaşık 300 kişinin ekmeğiyle oynayan Başkan Demirçalı'nın yeğenlerine kıyak çekmesi tepkilere neden oldu. AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, "Göreve geldiği günden itibaren sadece laf üreten ve yaklaşık 300 işçinin ekmeğiyle oynayan bir başkandan ne bekliyorsunuz? Kendi genel başkanın talimatlarını yok sayan, akrabalarını işe alan başkan belediyede derebeylik kurmaya çalışıyor. Belediyeler millete hizmet etmek yeridir, kendi şirketine benzetmesin" diye konuştu.

#3
Foto - Yeğenlerini belediyeye alan CHP’li başkana tepkiler çığ gibi!

AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, "Göreve geldiği günden itibaren sadece laf üreten ve yaklaşık 300 işçinin ekmeğiyle oynayan bir başkandan ne bekliyorsunuz? Kendi genel başkanın talimatlarını yok sayan, akrabalarını işe alan başkan belediyede derebeylik kurmaya çalışıyor. Belediyeler millete hizmet etmek yeridir, kendi şirketine benzetmesin" diye konuştu.

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