2024-08-11 07:38:16 Yeğenlerini belediyeye alan CHP’li başkana tepkiler çığ gibi!
Adana'nın CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın üç yeğenini belediyede işe başlatmasının yankılarını sürüyor. AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, "Tipik CHP zihniyeti. Göreve geldiği günden itibaren sadece laf üreten ve yaklaşık 300 işçinin ekmeğiyle oynayan bir başkandan ne bekliyorsunuz? Kendi genel başkanın talimatlarını yok sayan, akrabalarını işe alan başkan belediyede derebeylik kurmaya çalışıyor. Belediyeler millete hizmet etmek yeridir, kendi şirketine benzetmesi" diyerek tepkisini dile getirdi.