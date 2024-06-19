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Ekonomi
27
Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

2024-06-19 15:53:17
Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

Yazlık fiyatları el yakmaya devam ediyor. İşte il il yazlık fiyatları...

1
#1
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

Yazlık konutların yoğun olduğu ilçelerde gayrimenkul fiyatlarındaki artış hızı yavaşlarken bazı ilçelerde yüksek artış trendi yerini koruyor.

#2
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

Konut fiyat değişimlerinde vatandaşların şehre en yakın kaçış noktası olarak bilinen yerleri tercih etmesine neden oldu.

#3
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

İŞTE SATILIK YAZLIK FİYATLARI!

#4
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

ÇANAKKALE | 3.2 MİLYON TL

#5
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

MERSİN | 3.2 MİLYON TL

#6
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

ANTALYA | 4 MİLYON TL

#7
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

ALANYA | 4.7 MİLYON TL

#8
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

AYDIN | 5.2 MİLYON TL

#9
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

FOÇA | 5.5 MİLYON TL

#10
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

AYVALIK | 5.7 MİLYON TL

#11
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

SİLİVRİ | 5.7 MİLYON TL

#12
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

KUŞADASI | 5.9 MİLYON TL

#13
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

FETHİYE | 6.3 MİLYON TL

#14
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

ALTINOLUK | 6.3 MİLYON TL

#15
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

KEMER | 7.7 MİLYON TL

#16
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

MARMARİS | 8.6 MİLYON TL

#17
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

TURGUTREİS (BODRUM) | 10.5 MİLYON TL

#18
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

ŞİLE | 10.7 MİLYON TL

#19
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

GÜMBET (BODRUM) | 10.8 MİLYON TL

#20
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

ÇEŞME | 13.6 MİLYON TL

#21
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

BODRUM | 13.1 MİLYON TL

#22
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

GÜMÜŞLÜK (BODRUM) | 14 MİLYON TL

#23
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

BİTEZ | 15.6 MİLYON TL

#24
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

TORBA (BODRUM) | 19.7 MİLYON TL

#25
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

ALAÇATI | 19.8 MİLYON TL

#26
Foto - Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları

YALIKAVAK (BODRUM) | 23.9 MİLYON TL

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