2024-06-19 15:53:17 Yazlık fiyatları uçuşa geçti! İşte il il yazlık fiyatları
Yazlık fiyatları el yakmaya devam ediyor. İşte il il yazlık fiyatları...
Yazlık fiyatları el yakmaya devam ediyor. İşte il il yazlık fiyatları...
Yazlık konutların yoğun olduğu ilçelerde gayrimenkul fiyatlarındaki artış hızı yavaşlarken bazı ilçelerde yüksek artış trendi yerini koruyor.
Konut fiyat değişimlerinde vatandaşların şehre en yakın kaçış noktası olarak bilinen yerleri tercih etmesine neden oldu.
İŞTE SATILIK YAZLIK FİYATLARI!
ÇANAKKALE | 3.2 MİLYON TL
MERSİN | 3.2 MİLYON TL
ANTALYA | 4 MİLYON TL
ALANYA | 4.7 MİLYON TL
AYDIN | 5.2 MİLYON TL
FOÇA | 5.5 MİLYON TL
AYVALIK | 5.7 MİLYON TL
SİLİVRİ | 5.7 MİLYON TL
KUŞADASI | 5.9 MİLYON TL
FETHİYE | 6.3 MİLYON TL
ALTINOLUK | 6.3 MİLYON TL
KEMER | 7.7 MİLYON TL
MARMARİS | 8.6 MİLYON TL
TURGUTREİS (BODRUM) | 10.5 MİLYON TL
ŞİLE | 10.7 MİLYON TL
GÜMBET (BODRUM) | 10.8 MİLYON TL
ÇEŞME | 13.6 MİLYON TL
BODRUM | 13.1 MİLYON TL
GÜMÜŞLÜK (BODRUM) | 14 MİLYON TL
BİTEZ | 15.6 MİLYON TL
TORBA (BODRUM) | 19.7 MİLYON TL
ALAÇATI | 19.8 MİLYON TL
YALIKAVAK (BODRUM) | 23.9 MİLYON TL
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