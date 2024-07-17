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Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılıyor

2024-07-17 13:59:14
Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılıyor

Okullar ne zaman açılacak sorusu milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli tarafından son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 14 Haziran Cuma günü karnesini alan milyonlarca öğrenci yaz tatiline başlamıştı. Temmuz ayı ortasına gelinmesiyle “Yaz tatili kaç gün sonra bitiyor?” sorusu merak edilen konulardan birisi oldu. Uzun bir eğitim dönemi geçiren öğrenciler yaz tatilinin keyfini çıkarıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2024-2025 yılında okulların hangi tarihte açılacağı belli oldu. Peki, Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 okulların açılacağı tarih…

#1
Foto - Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılıyor

Yaz tatili ne zaman bitiyor? sorusu temmuz ayı itibarıyla öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde okuyan öğrencilerin sınıflara dönüşü eylül ayında olacak. Öğrenciler tatilin keyfini çıkarırken tatilin bitmesine kaç gün kaldığını da merak ediyor. Peki, 2023-2023 okullar ne zaman, hangi ay açılacak?

#2
Foto - Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılıyor

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR, KAÇ GÜN KALDI? Milyonlarca öğrencinin ve velinin merakla beklediği yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" ile ilgili genelgeye göre, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler bu tarihte okula dönecek. Birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Ayrıca, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum programları düzenlenecek.

#3
Foto - Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılıyor

ARA TATİL TARİHLERİ BELLİ OLDU Öğrencilerin merakla beklediği birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, tatil dönemi sonrası derslerine kaldıkları yerden devam edecekler. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

#4
Foto - Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılıyor

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

#5
Foto - Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılıyor

İkinci dönemin ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

#6
Foto - Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılıyor

Öğrenciler, bu takvime göre eğitim hayatlarına yön verecekler. Tatil dönemleri, öğrencilerin dinlenmesi ve yeni döneme hazırlanması için önemli bir fırsat sunacak. Eğitim yılı boyunca, öğretmenler ve öğrenciler, yoğun bir çalışma programı içinde olacaklar.

#7
Foto - Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılıyor

Eğitim ve öğretim yılının verimli geçmesi, tüm paydaşlar için büyük önem taşıyor.

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