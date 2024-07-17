Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılıyor

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR, KAÇ GÜN KALDI? Milyonlarca öğrencinin ve velinin merakla beklediği yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" ile ilgili genelgeye göre, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler bu tarihte okula dönecek. Birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Ayrıca, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum programları düzenlenecek.