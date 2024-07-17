2024-07-17 13:59:14 Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılıyor
Okullar ne zaman açılacak sorusu milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli tarafından son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 14 Haziran Cuma günü karnesini alan milyonlarca öğrenci yaz tatiline başlamıştı. Temmuz ayı ortasına gelinmesiyle “Yaz tatili kaç gün sonra bitiyor?” sorusu merak edilen konulardan birisi oldu. Uzun bir eğitim dönemi geçiren öğrenciler yaz tatilinin keyfini çıkarıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2024-2025 yılında okulların hangi tarihte açılacağı belli oldu. Peki, Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 okulların açılacağı tarih…