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Yaşam
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Yaz sıcağında zorlu tuz hasadı

2024-07-08 23:21:04
Yaz sıcağında zorlu tuz hasadı

Erzincan’da tuz üreticilerinin sıcak havada hasat mesaisi sürüyor.

#1
Foto - Yaz sıcağında zorlu tuz hasadı

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Kömür köyündeki tesiste tescilli tuz üreten işçiler, sıcak havalarda tuz hasadını sürdürüyor.

#2
Foto - Yaz sıcağında zorlu tuz hasadı

Kemah dağlarından çıkan tuzlu su, havuzlarda belirli işlemlerden geçiriliyor ve üretim tesisinde ağır metal mineralleri çökertildikten sonra sıcak havada buharlaşarak kristalize havuzlarda kullanıma hazır hale getiriliyor.

#3
Foto - Yaz sıcağında zorlu tuz hasadı

Tesiste normal şartlarda 3 ay olan üretim sezonunu uzatmak amacıyla inşa edilen "cam çatı" kaplamalı biriktirme havuzlarında da hasat işlemleri 10 ay boyunca devam ediyor.

#4
Foto - Yaz sıcağında zorlu tuz hasadı

#5
Foto - Yaz sıcağında zorlu tuz hasadı

#6
Foto - Yaz sıcağında zorlu tuz hasadı

#7
Foto - Yaz sıcağında zorlu tuz hasadı

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