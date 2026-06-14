Orta Doğu’da tarihi gün: İran nükleerden vazgeçti! Hürmüz Boğazı herkese açılıyor
ABD ile İran arasında aylardır süren askeri gerilim ve karşılıklı misillemelerin ardından, küresel piyasaları rahatlatacak tarihi bir uzlaşıya varıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşmanın bugün imzalanacağını duyurmasının ardından Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili; Tahran’ın nükleer silah üretmeyeceğini taahhüt ettiğini, Hürmüz Boğazı’nın ticari gemilere derhal açılacağını ve ABD’nin 25 milyar dolarlık dondurulmuş varlığı serbest bırakacağını açıkladı.