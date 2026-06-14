  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tahtın en güçlü varisiyldi: Prensens son yolculuğuna uğurlandı! TCDD'den 4 günlük acil uyarı: M11 metro hattı kapalı olacak Hamile olanlar ve bebekler için bu uyarı çok ama çok gerekli: Kene ısırmasında en iyi korunma yöntemi Can Uzun vaktiydi diye açıkladılar... 'Gol makinesi, mucizevi çocuk' Vatandaş gurur duydu Jandarmanın gözbebekleri büyük ilgi gördü Orta Doğu’da tarihi gün: İran nükleerden vazgeçti! Hürmüz Boğazı herkese açılıyor Yaz aylarında bu gıdalar zehir: Yerken dikkat! Bu yiyecekler besin zehirlenmesine neden oluyor...
Dünya
10
Yeniakit Publisher
Orta Doğu’da tarihi gün: İran nükleerden vazgeçti! Hürmüz Boğazı herkese açılıyor
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Orta Doğu’da tarihi gün: İran nükleerden vazgeçti! Hürmüz Boğazı herkese açılıyor

ABD ile İran arasında aylardır süren askeri gerilim ve karşılıklı misillemelerin ardından, küresel piyasaları rahatlatacak tarihi bir uzlaşıya varıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşmanın bugün imzalanacağını duyurmasının ardından Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili; Tahran’ın nükleer silah üretmeyeceğini taahhüt ettiğini, Hürmüz Boğazı’nın ticari gemilere derhal açılacağını ve ABD’nin 25 milyar dolarlık dondurulmuş varlığı serbest bırakacağını açıkladı.

#1
Foto - Orta Doğu’da tarihi gün: İran nükleerden vazgeçti! Hürmüz Boğazı herkese açılıyor

İranlı yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer silah üretmeyeceğini kabul ettiğini ve Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilere derhal açılacağını bildirdi.

#2
Foto - Orta Doğu’da tarihi gün: İran nükleerden vazgeçti! Hürmüz Boğazı herkese açılıyor

ABD ile İsrail'in saldırıları ile İran'ın misillemeleri, ardından ABD-İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğuyla yürütülen müzakerelerde, 3 ay geride kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran'la sağlanacak olan anlaşmanın bugün imzalanacağını açıkladı.

#3
Foto - Orta Doğu’da tarihi gün: İran nükleerden vazgeçti! Hürmüz Boğazı herkese açılıyor

Trump'ın açıklamalarının ardından gözler İran'a çevrilmişken üst düzey İranlı bir yetkili, Reuters'a dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

#4
Foto - Orta Doğu’da tarihi gün: İran nükleerden vazgeçti! Hürmüz Boğazı herkese açılıyor

"İRAN NÜKLEER SİLAH ÜRETMEYECEK" Yetkili, Tahran'ın nükleer silah üretmeyeceğini kabul ettiğini söyledi. Reuters'a konuşan İranlı yetkili, "ABD ile yapılan taslak mutabakat zaptı kapsamında, Tahran nükleer silah üretmeyeceğini ve edinmeyeceğini kabul etti. Hürmüz Boğazı tüm ticari gemilere derhal yeniden açılacak, ABD ise İran'a yönelik deniz ablukasını kaldıracak." dedi.

#5
Foto - Orta Doğu’da tarihi gün: İran nükleerden vazgeçti! Hürmüz Boğazı herkese açılıyor

DONDURULMUŞ VARLIKLARIN BİR KISMI SERBEST BIRAKILACAK Yetkili ayrıca, ABD'nin nihai anlaşmaya varılana kadar İran'a herhangi bir yeni yaptırım uygulamayacağını kabul ettiğini ve ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar dolarlık miktarı serbest bırakacağını söyledi.

#6
Foto - Orta Doğu’da tarihi gün: İran nükleerden vazgeçti! Hürmüz Boğazı herkese açılıyor

TRUMP 'ANLAŞMA YARIN İMZALANACAK' DEMİŞTİ Trump, İran'ın artık nükleer silaha sahip olmayı istemediğini belirterek dün şunları söylemişti: “Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor ve imzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı herkes için açık olacak.”

#7
Foto - Orta Doğu’da tarihi gün: İran nükleerden vazgeçti! Hürmüz Boğazı herkese açılıyor

Sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan anlaşmanın İran'ın nükleer silaha giden yolu için "sorunsuz" olduğu yorumunda bulunmuştu. Trump, şu an varılan anlaşmanın ise "nükleer silahlara karşı duvar" niteliğinde olduğunu öne sürmüştü.

#8
Foto - Orta Doğu’da tarihi gün: İran nükleerden vazgeçti! Hürmüz Boğazı herkese açılıyor

"İRAN'DAKİ URANYUM İMHA EDİLECEK" ABD'nin İran ile ilişkisinin önceki yönetimlerden "çok daha farklı ve daha iyi" olduğunu savunan Trump, İran'ın dondurulan paraları konusunda da herhangi bir "el değiştirme" olmayacağını kaydetmişti.

#9
Foto - Orta Doğu’da tarihi gün: İran nükleerden vazgeçti! Hürmüz Boğazı herkese açılıyor

Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun da "her şey sakinleştiğinde" ve "uygun bir zamanda" İran veya ABD'de imha edileceğini belirterek, "İran ve tüm Orta Doğu ile uzun yıllar birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fidan'dan müzakere diplomasisi
Gündem

Fidan'dan müzakere diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle, Washington ile..
İnananların yüz akına büyük destek! Mazlumların sesi Akit yalnız değildir
Gündem

İnananların yüz akına büyük destek! Mazlumların sesi Akit yalnız değildir

CHP'nin eski Genel Başkanı, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in hedef göstermesinin ardından, TBMM önünde görevlerini yapan Akit TV muhabiri M..
Yunanistan’ı ayağa kaldıran o kare! Türkler bizi aşağıladı
Gündem

Yunanistan’ı ayağa kaldıran o kare! Türkler bizi aşağıladı

Türkiye’nin Antalya Körfezi’nde yaptığı Denizkurdu-II Tatbikatı’ndan yansıyan fotoğraf ve görüntüler Yunanistan’ı ayağa kaldırdı. KKTC subay..
‘Kasetle başlayan süreç buraya kadar geldi’ diyen Ali Mahir’e tepki yağdı! ‘Kaset şimdi mi aklına geldi zıp zıp?’
Gündem

‘Kasetle başlayan süreç buraya kadar geldi’ diyen Ali Mahir’e tepki yağdı! ‘Kaset şimdi mi aklına geldi zıp zıp?’

“Şule Aydın ile Tatava Yok” programının konuğu olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Kılıçdaroğlu’nun “görevli” olduğuna yöneli..
Bungee jumping faciası... Dünya bu olayı konuşuyor! Genç kadını halatları bağlamadan 40 metreden attılar
Dünya

Bungee jumping faciası... Dünya bu olayı konuşuyor! Genç kadını halatları bağlamadan 40 metreden attılar

Brezilya’nın Limeira kentinde “bungee jumping” etkinliği sırasında güvenlik halatları bağlanmadan 40 metre yükseklikten atılan 21 yaşındaki ..
İbretlik görüntüler: 20 başörtüsü düşmanına karşı tek bir yiğit. Başörtülü annesine yapılan hakarete karşı tek başına direndi
Gündem

İbretlik görüntüler: 20 başörtüsü düşmanına karşı tek bir yiğit. Başörtülü annesine yapılan hakarete karşı tek başına direndi

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede gündem olan görüntülerde, başörtülü annesine yönelik hakaretlere tepki gösteren bir gencin kalabalı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23