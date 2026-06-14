Orta Doğu’da tarihi gün: İran nükleerden vazgeçti! Hürmüz Boğazı herkese açılıyor

Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun da "her şey sakinleştiğinde" ve "uygun bir zamanda" İran veya ABD'de imha edileceğini belirterek, "İran ve tüm Orta Doğu ile uzun yıllar birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.