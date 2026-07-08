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Otomotiv
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Togg’dan otomobil alacaklara müjde! Ağustos sonuna kadar dev indirim

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Togg’dan otomobil alacaklara müjde! Ağustos sonuna kadar dev indirim

Togg, ağustos sonuna kadar sürecek yüzde 20 indirim kampanyası başlattı. Sınırlı süreyle geçerli olacak fırsat, yerli otomobil sahibi olmak isteyenlere önemli bir avantaj sağlıyor. İşte detaylar..

#1
Foto - Togg’dan otomobil alacaklara müjde! Ağustos sonuna kadar dev indirim

Togg, kullanıcılarının yaz aylarında artan hareketliliğine destek olmak amacıyla Trugo ile yeni bir avantaj sunuyor. Bu kapsamda, temmuz ve ağustos ayları boyunca autocharge özelliği aktif olan Trugo DC şarj istasyonlarında yüzde 20 indirim uygulanıyor. İndirim, autocharge, mobil uygulama ve filo ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilen şarj işlemlerinde ödeme tutarına otomatik olarak yansıyor.

#2
Foto - Togg’dan otomobil alacaklara müjde! Ağustos sonuna kadar dev indirim

Trugo’ya ait autocharge özelliğiyle desteklenen DC şarj cihazlarında gerçekleştirecekleri şarj işlemlerinde yüzde 20 indirim gerçekleşecek. Temmuz ve ağustos ayları boyunca geçerli olacak kampanya, şarj maliyetlerini azaltarak elektrikli mobilite deneyimini daha erişilebilir ve avantajlı hale getiriyor. Autocharge özelliğiyle desteklenen istasyonlar listesi Trugo uygulamasından görülüyor.

#3
Foto - Togg’dan otomobil alacaklara müjde! Ağustos sonuna kadar dev indirim

KAMPANYA NASIL KULLANILACAK? Kampanya; autocharge, kredi kartı ve filo ödeme yöntemleriyle Trugo DC şarj cihazlarında gerçekleştirilen işlemlerde geçerli oluyor. İndirim tutarı, şarj işleminin tamamlanmasının ardından otomatik olarak hesaplanarak kullanıcıya yansıtılıyor. Böylece kullanıcılar, kupon kodu girmeden ve herhangi bir ek işlem yapmadan indirim avantajından doğrudan faydalanabiliyor. Kampanyadan yararlanmak için Togg kullanıcılarının akıllı cihaz yazılımlarını güncel sürümde kullanmaları yeterli oluyor. Kampanya, kupon koduyla sunulan kampanyalar ve diğer indirimlerle birleştirilemiyor.

#4
Foto - Togg’dan otomobil alacaklara müjde! Ağustos sonuna kadar dev indirim

3 BİNDEN FAZLA SOKET BULUNUYOR Togg kullanıcıları, yaz boyunca bu avantajdan Trugo’nun Türkiye’nin 81 ilinin tamamına yayılan hızlı şarj ağında yararlanabiliyor. 81 ilde bin 500’den fazla ultra hızlı DC şarj istasyonu ve toplam 3 binden fazla soketle hizmet veren Trugo, cihazlarında sertifikalı ve yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanıyor.

#5
Foto - Togg’dan otomobil alacaklara müjde! Ağustos sonuna kadar dev indirim

SATIŞ KAMPANYALARI DA DEVAM EDİYOR Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Temmuz ayına ilişkin bireysel ve kurumsal finansman desteğini açıkladı. Her ay büyük merakla beklenen Togg'un finansman kampanyasında sıfır faizli taksitli krediler öne çıkıyor. Bunun yanında 3 ay ödeme erteleme de ön plana çıktı. Yerli ve milli, doğuştan elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenler için Togg yeni kampanyasını duyurdu.

#6
Foto - Togg’dan otomobil alacaklara müjde! Ağustos sonuna kadar dev indirim

Sedan T10F V2 için bireysel ve kurumsal finansman desteği kapsamında 800 ile 1.5 milyon liraya kadar 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satışa sunuluyor. Aylık 66 bin 667 lira taksitle T10F sahibi olunuyor. Bireysel kullanıcılara T10F V2 için 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 lira taksit, T10F 4More için 1 milyon 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık taksit 125 bin lira, T10F V2 için 1 milyon 700 bin lira kredi, 48 ay vade yüzde 2,99 faiz oranıyla 78 bin 699 lira taksit, T10F V1 için 1 milyon 300 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,99 faiz oranıyla aylık takist 60 bin 181 lira, T10F 4More için 1 milyon 500 bin lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,99 faiz oranıyla aylık 78 bin 93 lira ödenerek sahip olunuyor.

#7
Foto - Togg’dan otomobil alacaklara müjde! Ağustos sonuna kadar dev indirim

Filo satın alımlarına özel yüzde 100 Finansman desteği ve 3 ay ödeme erteleme seçeneği sunuluyor. T10F V2 için 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 66 bin 667 lira taksit, T10F 4More için 1 milyon 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 125 bin lira taksit, T10F V2 için 2 milyon 475 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,25 faiz, aylık 105 bin 542 lira ödeme, T10F V1 için 2 milyon 300 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,24 oranında faiz, aylık 97 bin 897 lira ödeme, T10F 4More için 3 milyon 200 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,26 faiz oranı, 136 bin 712 lira taksit, T10F V1 için 1 milyon 300 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,67 faiz oranıyla aylık 59 bin 840 liraya sahip olunuyor.

#8
Foto - Togg’dan otomobil alacaklara müjde! Ağustos sonuna kadar dev indirim

Sınırlı sayıda T10X bireysel kullanıcılara özel aizli finansman ya da 3 ay ödeme erteleme seçenekleriyle satışa sunuldu. T10X V2 için 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranı, 50 bin lira taksit, T10X 4More için 1 milyon 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 125 bin lira taksit, T10X V2 için 1 milyon 700 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,99 faiz, aylık 78 bin 699 lira ödeme, T10X V1 için 1 milyon 300 bin lira kredi, 48 ay vae, yüzde 2,99 faiz oranıyla 60 bin 181 lira ödeme, T10X 4More için 1 milyon 500 bin lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,99 faiz oranıyla aylık 78 bin 93 lira ödenerek alınabiliyor.

#9
Foto - Togg’dan otomobil alacaklara müjde! Ağustos sonuna kadar dev indirim

T10X için filo satın alımlarına özel yüzde 100 finansman desteği ve 3 ay ödeme erteleme imkanı sunuluyor. T10X V2 için 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranı, aylık 50 bin lira taksitle, T10X 4More için 1 milyon 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 125 bin lira taksitle, T10X V2 için 2 milyon 475 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,25 faiz, 105 bin 542 lira taksitle, T10X V1 için 2 milyon 300 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,24 faiz oranı, 97 bin 897 lira taksitle, T10X 4More için 3 milyon 200 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,26 faiz oranı, 136 bin 712 lira taksitle, T10X V1 için 1 milyon 300 bin lira kredi 48 ay vade, yüzde 3,67 faiz oranıyla aylık 59 bin 870 lira ödenerek alınıyor.

#10
Foto - Togg’dan otomobil alacaklara müjde! Ağustos sonuna kadar dev indirim

3 AY ERTELEME NASIL OLUYOR? 3 ay ödeme erteleme seçeneği uzun vade kredilerde; Akbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Yapı Kredi Bankası aracılığıyla sunuluyor.

#11
Foto - Togg’dan otomobil alacaklara müjde! Ağustos sonuna kadar dev indirim

TOGG'LAR NE KADAR? T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 219 bin 668 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 411 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 218 bin 137 liradan satılıyor. T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 370 bin 930 lira, V2 4More 3 milyon 217 bin 937 liradan satılıyor.

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