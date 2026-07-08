Togg’dan otomobil alacaklara müjde! Ağustos sonuna kadar dev indirim

Filo satın alımlarına özel yüzde 100 Finansman desteği ve 3 ay ödeme erteleme seçeneği sunuluyor. T10F V2 için 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 66 bin 667 lira taksit, T10F 4More için 1 milyon 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 125 bin lira taksit, T10F V2 için 2 milyon 475 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,25 faiz, aylık 105 bin 542 lira ödeme, T10F V1 için 2 milyon 300 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,24 oranında faiz, aylık 97 bin 897 lira ödeme, T10F 4More için 3 milyon 200 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,26 faiz oranı, 136 bin 712 lira taksit, T10F V1 için 1 milyon 300 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,67 faiz oranıyla aylık 59 bin 840 liraya sahip olunuyor.