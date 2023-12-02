Yavru Vatan'a Yahudi kıskacı! 25 bin dönüm arazi aldılar

SİYONİST YAPILAŞMA KARPAZ GATE MARINA'DA DEVAM EDİYOR... "KKTC'deki en büyük Siyonist yatırımı olan Karpaz Gate Marina arkasında kolonileşme devam ediyor. Şu anda Marina arkasında aşağıda işaretli 3 noktada site inşaatları devam ediyor. Marina çevresinde Kolonileşme mutlaka önlenmeli. Orada yabancılara arsa ve konut satışı yasaklanmalı. "şeklinde yazdı. EMLAKÇI KEMAL'DEN VAHİM AÇIKLAMALAR... KKTC'nin İskele Bölgesi'nde emlakçılık yapan Kemal, SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'e, Yahudilerin arazi ve binalar almasını anlattı. Emlakçı Kemal, "Ben İngiltere'de uzun yıllar yani 25 yıl yaşadım. Memleketimi çok özlediğim için dört yıl önce geldim. Huzur bulmak için geldim, ancak buralarda huzur da güzellik ve huzur bulamadım. Çünkü buralar çok karışık. İnsanların birbirine hiç saygısı kalmamış. "diyerek başladı anlatmaya... "HEDEF TÜRKİYE...ABLUKA...HER ÜLKEDEN İSTİHBARAT VAR BURADA ÇOK ŞEY DÖNÜYOR!" Emlakçı Kemal, "Burada Rus, Ukrayna, İran, İsrail ve Polonyalı Yahudiler varmış. Neden burada toplanıyorlar? Kim bunlar? "şeklinde ki soruya, "Bunlar birbirlerini tutuyorlar. Bunların illa ki bir başları ve yönlendiren var. Türkler burada az ve gelmiyorlar. Buna çok üzülüyorum. Burası Ortadoğu merkez yer burası, üs burası. Burada Amerikan üsleri, her yer yakın buraya. Her şey var burada. İsrail, Lübnan ve Lazkiye yakın. Türkiye yakın. Hedef Türkiye. Abluka...İstihbarat çok burada, büyük istihbaratlar var burada. Her ülkenin istihbaratı var burada. Amerikan istihbaratı bile geliyor. Çok şey dönüyor burada. Vallahi toprak kalmadı....Çoğu gitmiş yabancılara...Burada Türkleri beğenmiyorlar, ancak biz olmadan da yapamıyorlar" dedi. "KİRLİ PARA DÖNÜYOR BURADA... GİDİŞAT İYİ DEĞİL..." Çekingen tavırları ile soruları cevaplayan Kemal, "Burada bazı halk var, aşırı para veriyorlar. Kirli para dönüyor burada. Bazen düşünüyorum, keşke çocuklarım olsaydı diye, âmâ iyi ki olmadı. Çünkü gidişat iyi değil. Geleceği iyi görmüyorum ben. Bunlar dergah sistemi ile çalışıyorlar. Kapalı sistem. Sadece bu yerler İskele bölgesinde değil Girne ve Güzelyurt'ta da satılıyor. Bunların başları var. Geliyor 10 milyon pound veriyor, buraları satın alıyor. Komple blok blok binalar satılıyor burada. Buraya bavul bavul para getiriliyor" ifadelerini kullandı.