Yavru Vatan'a Yahudi kıskacı! 25 bin dönüm arazi aldılar

Rusya- Ukrayna savaşı, ardından İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliam sonrası KKTC'yi adeta mesken tutan Yahudi yerleşimciler mercek altına alındı. Başta İran olmak üzere İngiltere, Rusya, Ukrayna, Polonya ve İsrail'den on binlerce Yahudi, KKTC'de dev araziler aldığı ortaya çıktı. Sahibi İsrailli 2 bine yakın şirketin olduğu KKTC'deki 380 binlik nüfusun 35 bininin Yahudilerden oluştuğu öğrenilirken şimdiden 25 bin dönüm araziye sahip durumdalar. KKTC'li yerliler, Kıbrıs'ın kuzeyinde on binlerce dönüm arazi ile dev binalar, İsrail'le ilişkili aracılar tarafından satın alınıyor. İsrail, KKTC'yi Filistin modeli uygulayarak ele geçiriyor" iddiasında bulunuyorlar. Rusya ve Ukrayna Savaşının ardından İsrail ile Hamas çatışması, gözleri yeniden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Yahudilere çevirdi. KKTC'de son 5 yıl içerisinde inşaat sektörüne, başta Yahudiler olmak üzere, yabancıların ilgisinin hızla arttığı biliniyor. Her milletten Yahudilerin son bir yıldan beri KKTC'ye göç ederek, her alanda güçlendiği ortaya çıktı. Ayrıca İsrail ile Hamas arasında yaşanan Gazze savaşıyla birlikte, "Yahudiler, KKTC'nin kuzeyinde bulunan stratejik yerlerden, büyük ölçekli araziler ve dev binalar satın alıyor" iddiaları tekrar gündeme geldi.