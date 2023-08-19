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Aktüel
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Yatarak para kazanmak ister misiniz? Bin euro verilecek

2023-08-19 12:49:03
Yatarak para kazanmak ister misiniz? Bin euro verilecek

Bu yarışmada hiçbir efor sarf etmeye gerek yok. En çok yatana para verilecek.

#1
Foto - Yatarak para kazanmak ister misiniz? Bin euro verilecek

Karadağ'da "En tembel vatandaş" yarışmasında birinciye bin euro ödül verilecek.

#2
Foto - Yatarak para kazanmak ister misiniz? Bin euro verilecek

Haber Global'in haberine göre; Yarışma organizatörü Mico Blagojevic, yaptığı açıklamada, Karadağ insanının "tembel" olduğuna dair yayılan efsaneler nedeniyle 12 yıl önce böyle bir yarışma organize etme karar verdiklerini söyledi. "Böylece bütün dünya bizi tanıdı" diyen Blagojevic, yarışmacılar arasında 2021'de elde ettiği 117 saatlik yatma rekorunu elinde bulunduran Dubravka Aleksic'in de bulunduğunu aktardı.

#3
Foto - Yatarak para kazanmak ister misiniz? Bin euro verilecek

Blagojevic, bir diğer rekortmen Milka Doderovic'in de 52 saat hiç kalkmadan yarışmayı kazandığını ve onun da katılımcılar arasında bulunduğunu söyledi.

#4
Foto - Yatarak para kazanmak ister misiniz? Bin euro verilecek

Ülkenin "en tembeli" olmak için yarışanlardan bazıları ise ödül için başvurduklarını belirtti.

#5
Foto - Yatarak para kazanmak ister misiniz? Bin euro verilecek

Yarışmanın kurallarına göre, yatarak yarışan katılımcıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına müsaade edilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

#6
Foto - Yatarak para kazanmak ister misiniz? Bin euro verilecek

Yarışmacılara, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılamaya izin veriliyor.

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