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Yaşlı Koç yaşına rağmen sabaha kadar tepindi

2024-07-28 20:44:27
Yaşlı Koç yaşına rağmen sabaha kadar tepindi

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bir mekanda yaşına rağmen gece boyu tepindi.

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Foto - Yaşlı Koç yaşına rağmen sabaha kadar tepindi

Gazeteci Atılay Kandemir, sosyal medya hesabında Rahmi Koç’un dans ettiği anları paylaştı.

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Foto - Yaşlı Koç yaşına rağmen sabaha kadar tepindi

Kandemir, Rahmi Koç’un dostları tarafından davet düzenlendiğini belirtti.

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Foto - Yaşlı Koç yaşına rağmen sabaha kadar tepindi

Şık giyiminden ödün vermeyen Rahmi Koç, şarkılar eşliğinde dansçılarla gece boyu dans etti. Ekim ayında 94 yaşına girecek olan Koç'un dinçliği ise gözlerden kaçmadı.

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