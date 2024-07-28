2024-07-28 20:44:27 Yaşlı Koç yaşına rağmen sabaha kadar tepindi
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bir mekanda yaşına rağmen gece boyu tepindi.
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Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bir mekanda yaşına rağmen gece boyu tepindi.
Gazeteci Atılay Kandemir, sosyal medya hesabında Rahmi Koç’un dans ettiği anları paylaştı.
Kandemir, Rahmi Koç’un dostları tarafından davet düzenlendiğini belirtti.
Şık giyiminden ödün vermeyen Rahmi Koç, şarkılar eşliğinde dansçılarla gece boyu dans etti. Ekim ayında 94 yaşına girecek olan Koç'un dinçliği ise gözlerden kaçmadı.
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