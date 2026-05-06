İbrahim Saraçoğlu, elma kalbi güçlendiriyor, cildi ışıl ışıl yapıyor diyor... Gece içerseniz uyku getirir!
İbrahim Saraçoğlu, elma kalbi güçlendiriyor, cildi ışıl ışıl yapıyor diyor... Gece içerseniz uyku getirir!

Farklı uyku saatleri ve gece huzursuzluğu nedeniyle yatağa gidenler, elma sirkesi özellikle akşam içildiğinde gece boyunca yağ yakımını destekler. İbrahim Saraçoğlu da tavsiye etti.

Gece tüketildiğinde mideyi rahatlatıp şişkinlik hissini azaltabilir. Diyet yapanlar için öne çıkan faydalardan biri de iştah kontrolüdür. Elma sirkesi, kan şekerini dengelemeye katkı sağlayarak gece ani acıkmaların önüne geçebilir. Vücudun gece boyunca devam eden doğal arınma sürecine destek olur. Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu da tavsiye ediyor.

Son yıllarda hızla kilo vermek isteyenlerin başvurduğu tehlikeli zayıflama mmetotları, geri dönülemez ağır sağlık sorunlarına yol açarken uzmanlar uyarıyor. İnsanlar, hızlı ve mucizevi bir sonuç arayışıyla merdiven altı piyasada satılan veya doktor kontrolü dışında temin edilen bu ağır kimyasallara binlerce lira harcamaya maalesef devam ediyor. Ancak profesyonel beslenme uzmanları, vücudun doğal metabolizmasını hızlandıran ve yağ yakımını maksimum seviyeye çıkaran çok daha sağlıklı alternatiflerin aslında mutfaklarımızda gizli olduğunu açıklıyor. Evdeki basit, ucuz ve tamamen organik malzemelerle hazırlanan bazı özel sıvı karışımlar, iştahı bıçak gibi keserek o dayanılmaz tatlı krizlerini anında sonlandırıyor. Düzenli ve disiplinli bir şekilde tüketildiğinde göbek ve basen bölgesindeki en inatçı yağları bile cayır cayır yakan bu doğal içecekler, kimyasal ve tehlikeli müdahalelere gerek bırakmıyor.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun tavsiye ettiği kayısı ve elma maskesi! Kayısı içerdiği beta karoten ve antioksidan sayesin de elma ise cilt üzerinde yatıştırıcı etkisi ile öne çıkıyor.Bu iki meyve de birlikte kullanıldığı zaman hem nem hem de parlaklık veriyor. Bu ikili özellikle cildinde kuruluk ve cansızlık yaşayanlara destek sağlıyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan cildi parlatan ışıl ışıl doğal maske tarifi Elma kabukları ve kalın doğranmış kayısı karışımı cilde tazelik ve parlaklık kazandırıyor. Maske için kullanacağımız malzemeler ise oldukça basit ve kolay temin edilebiliyor. Bir adet sert ve ekşi olmayan, orta boy bir elmayı ve dört adet set kayısı. Bir adet orta boy elmanın kabuklarını ince bir şekilde soyun. Maske için önemli olan elma. Dört adet sert kayısıyı da 1,5 cm kalınlığında doğrayın. Ancak kayısının içerisinde bulunan çekirdeğinin etrafında olan yumuşak dokuyu sakın almayın. ce olarak soyulan elma kabukları ile soyulmuş dört adet kayısıyı beraber bir şekilde küçük bir kapta ve az bir su ile kısık ateşte ağzı kapalı bir şekilde beş dakika kaynatın. Kaynatılan malzemeler lapa şeklinde olması gerekiyor. Lapa haline gelmesi için çatal yardımı da alabilirsiniz. Lapanın çok cıvık olmamasına özen göstermeniz gerekiyor. Beş dakika olan lapa süresinde az az su ilavesi de yapabilirsiniz. Dolan süre sonunda maskenin ılıması için beklenir. Elma kabuğu ve kayısı ile hazırlanan bu maske yapılışının ardından ılımaya bırakılır. Ilıtan maske iki parmak yardımıyla alına, burna ve yüze çok hafif bir şekilde uygulanması gerekir. Burada önemli olan bir diğer konu ise fazla baskı yapılmadan sürülmesi gerekir. Sürülen maske en az yirmi en çok ise otuz dakika bekletilir. Daha sonra yüz sadece su ile durulanır ve çok baskı olmadan kurulama işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemi hafta da bir kez uygulamanız yeterli olabilir.

Cildiniz ışıl ışıl olacak! Güzellik standartlarının ve sosyal medyanın insanlara acımasızca dayattığı kusursuz fizik algısı, bireyleri her geçen gün çok daha riskli ve inanılmaz derecede pahalı zayıflama yöntemlerine itiyor. Aslında sadece kronik diyabet hastalarının tedavisi için üretilen ancak iştah kapattığı anlaşıldığı için tehlikeli bir şekilde karaborsaya düşen zayıflama iğneleri, günümüzde adeta kontrol edilemez bir halk sağlığı krizine dönüşmüş durumda bulunuyor. Bu tehlikeli ilaçların bilinçsiz kullanımı sonucunda ortaya çıkan mide felci, şiddetli kas erimesi ve organ yetmezliği gibi korkunç yan etkiler, kimyasal kısayolların insan bedeninde nasıl büyük bir yıkım meydana getirdiğini çok açıkça kanıtlıyor. Vücut sağlığını asla tehlikeye atmadan, tamamen kalıcı ve doğal bir şekilde kilo vermenin yolu ise her zaman olduğu gibi yine doğanın bizlere cömertçe sunduğu mucizevi bitkilerden ve baharatlardan geçiyor. Metabolizma hızını tavan yaptıran, kan şekerini gün boyu dengede tutan ve vücuttaki zehirli ödemi hızla dışarı atan bazı spesifik içecek formülleri, bilimsel klinik araştırmalarla da desteklenerek modern diyet listelerinin baş köşesine yerleşiyor. Pahalı estetik kliniklerine veya yasa dışı satılan şüpheli iğnelere avuç dolusu para dökmek yerine, tamamen organik ve güvenilir olan bu sıvı karışımlara yönelmek son derece akılcı ve mantıklı bir yaşam tarzı adımına dönüşüyor. elma sirkesi, mide asidini dengeleyerek gün boyu kan şekerinin aniden yükselmesini ve açlık krizlerinin yaşanmasını engelliyor.

"Her gün bir elma doktoru uzak tutar" şeklindeki meşhur sözü hiç duydunuz mu? Bu söz 1866 yılında yazılmış Gal atasözünden geliyor: "Yatmadan önce bir elma ye, doktorun ekmek kazanmasını engelle." Peki bu uzun süredir dilden dile dolaşan deyimin özünde gerçekten bir doğruluk payı var mı? Elmalar, diğer meyvelere kıyasla daha mı sağlıklı? elmalar flavanoller dahil olmak üzere birçok fitokimyasal açısından zengin. Bu bileşikler sağlıklı kiloyu korumak, kalp hastalığı riskini azaltmak gibi oldukça belirgin faydalara sahip. Elmalar ayrıca, bazı elma kabuklarına kırmızı rengini veren ve kalp sağlığı ile ilişkilendirilen antosiyaninler dahil olmak üzere çeşitli polifenoller içeriyor. Elmalarda bulunan başka bir polifenol olan floridzin de kan şekeri seviyesini kontrol etmeye yardımcı olduğu tespit edilen bir bileşik.

