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Ekonomi
10
Yaşlı bakım aylığına Temmuz'da ne kadar zam yapılacak?

2020-06-23 18:52:31
Yaşlı bakım aylığına Temmuz'da ne kadar zam yapılacak?

Evde bakım aylığı olarak ödenen maaşlara zam haberi yakından takip ediliyor. Temmuz evde bakım maaşlarına ne kadar zam olacak? Bin 460 lira olarak verilen evde bakım desteği Temmuz'da ne kadar olacak?

#1
Foto - Ülkemizde yaşlılara pek çok destek var. 65 yaş aylığı olarak 672,81 lira, evde bakım desteği kapsamında da bin 460 lira 61 kuruş ödeniyor. Şartları sağlayanlar iki destekten birden yararlanabilirken, ödenen tutarlar Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek.

Ülkemizde yaşlılara pek çok destek var. 65 yaş aylığı olarak 672,81 lira, evde bakım desteği kapsamında da bin 460 lira 61 kuruş ödeniyor. Şartları sağlayanlar iki destekten birden yararlanabilirken, ödenen tutarlar Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek.

#2
Foto - Enflasyon tahminleri, zammın yüzde 4.4'e çıkabileceğini gösteriyor. Buna göre yaşlıların aylığı 702,41 lirayı, evde bakım desteği de bin 524 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Şartları sağlayanların hanesine 2 bin 227 lira 29 kuruş girebilecek.

Enflasyon tahminleri, zammın yüzde 4.4'e çıkabileceğini gösteriyor. Buna göre yaşlıların aylığı 702,41 lirayı, evde bakım desteği de bin 524 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Şartları sağlayanların hanesine 2 bin 227 lira 29 kuruş girebilecek.

#3
Foto - 5 yaş aylığında kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. İkisinin toplam gelirleri bin 402 liranın altındaysa maaş bağlanıyor. Evde bakım desteği için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Hane içinde kişi başı gelirin bin 402 liranın altında olması gerekiyor. (Takvim)

5 yaş aylığında kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. İkisinin toplam gelirleri bin 402 liranın altındaysa maaş bağlanıyor. Evde bakım desteği için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Hane içinde kişi başı gelirin bin 402 liranın altında olması gerekiyor. (Takvim)

#4
Foto - Evde bakım maaşı kimlere verilir?

Evde bakım maaşı kimlere verilir?

#5
Foto - Evde bakım maaşlarıyla ilgili hala çok soru sorulduğunu ve bazı ayrıntıların da yanlış bilindiğini görüyorum. Bu sorulardan ve yanlış bilinenlerden yola çıkarak konu hakkında yazmak istedim, umarım faydalı olur. Özellikle sosyal medyada okuduğum yanlış söylemlerden biri bu paranın her engelinin hakkı olduğuna dairdir. Maalesef bu paralar sadece bakıma muhtaç ve geliri düşük olan engellilerin bakımlarının yapılması için ödenen bir ücrettir. Nerden nasıl yayıldığını bilmediğim diğer yanlış söylemler ise bakım ücretlerinin UNİCEF, BM ya da zengin iş adamları tarafından karşılandığıdır. Böyle bir şey yok, bu ücretler devlet tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca her ne kadar bakım “maaşı/aylığı” dense de bu engellinin yaşadığı hanedeki gelirin düşük olduğu için engellinin bakımının yapılabilmesi için verilen yardımdır. Hatta bu sebepten dolayı bankalar bile bakım parasını gelir olarak hesaplamaz. Evde bakım aylığına hak kazanmak için başlıca şu 3 şart aranmaktadır: Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu Bakıma muhtaçlık kriterinin olması Gelir kriterlerinin uygun olması

Evde bakım maaşlarıyla ilgili hala çok soru sorulduğunu ve bazı ayrıntıların da yanlış bilindiğini görüyorum. Bu sorulardan ve yanlış bilinenlerden yola çıkarak konu hakkında yazmak istedim, umarım faydalı olur. Özellikle sosyal medyada okuduğum yanlış söylemlerden biri bu paranın her engelinin hakkı olduğuna dairdir. Maalesef bu paralar sadece bakıma muhtaç ve geliri düşük olan engellilerin bakımlarının yapılması için ödenen bir ücrettir. Nerden nasıl yayıldığını bilmediğim diğer yanlış söylemler ise bakım ücretlerinin UNİCEF, BM ya da zengin iş adamları tarafından karşılandığıdır. Böyle bir şey yok, bu ücretler devlet tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca her ne kadar bakım “maaşı/aylığı” dense de bu engellinin yaşadığı hanedeki gelirin düşük olduğu için engellinin bakımının yapılabilmesi için verilen yardımdır. Hatta bu sebepten dolayı bankalar bile bakım parasını gelir olarak hesaplamaz. Evde bakım aylığına hak kazanmak için başlıca şu 3 şart aranmaktadır: Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu Bakıma muhtaçlık kriterinin olması Gelir kriterlerinin uygun olması

#6
Foto - Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesidir. Bununla birlikte, engellinin sağlık kurulu raporunda “ağır engelli” ibaresinin yer alması şarttır. Yüzde 50’den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası alınamaz. Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin sağlık kurulu raporunda bakıma muhtaç olduğunun da belirtilmesi gerekmektedir.

Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesidir. Bununla birlikte, engellinin sağlık kurulu raporunda “ağır engelli” ibaresinin yer alması şarttır. Yüzde 50’den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası alınamaz. Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin sağlık kurulu raporunda bakıma muhtaç olduğunun da belirtilmesi gerekmektedir.

#7
Foto - Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması şart. Engelliye bakan herkes evde bakım parası alamıyor. İlgili yönetmelik çerçevesinde üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor.

Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması şart. Engelliye bakan herkes evde bakım parası alamıyor. İlgili yönetmelik çerçevesinde üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor.

#8
Foto - Engelliye bakan kişinin engelliyle aynı adreste ikamet etmesi de şart. Aksi takdirde, bakım hizmetinin tam anlamıyla yerine getirilmeyeceği düşünülerek evde bakım parası ödenmiyor. Diğer yandan, engelliye bakacak başka kişinin bulunamaması ve engellinin veya yasal temsilcisinin özel veya resmi merkezlerde bakım hizmeti almayı istememesi halinde, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin de görüşüyle bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından da verilebilir.

Engelliye bakan kişinin engelliyle aynı adreste ikamet etmesi de şart. Aksi takdirde, bakım hizmetinin tam anlamıyla yerine getirilmeyeceği düşünülerek evde bakım parası ödenmiyor. Diğer yandan, engelliye bakacak başka kişinin bulunamaması ve engellinin veya yasal temsilcisinin özel veya resmi merkezlerde bakım hizmeti almayı istememesi halinde, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin de görüşüyle bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından da verilebilir.

#9
Foto - Evde bakım parası ve engelli aylığı alınabilmesi için başvuruların ikamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine yapılması gerekiyor. Evde bakım parası alınması için başvuru esnasında engellinin bulunması gerekmiyor. Gerekli belgelerle yapılan başvurular değerlendirilerek evde bakım parası bağlanması işlemleri gerçekleştiriliyor. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler SYDV’lerden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Alınan bu sevkle gidilen hastanede verilecek sağlık kurulu raporu için ücret alınmıyor. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen engelli aylığı bağlanıyor.

Evde bakım parası ve engelli aylığı alınabilmesi için başvuruların ikamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine yapılması gerekiyor. Evde bakım parası alınması için başvuru esnasında engellinin bulunması gerekmiyor. Gerekli belgelerle yapılan başvurular değerlendirilerek evde bakım parası bağlanması işlemleri gerçekleştiriliyor. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler SYDV’lerden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Alınan bu sevkle gidilen hastanede verilecek sağlık kurulu raporu için ücret alınmıyor. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen engelli aylığı bağlanıyor.

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