2022-09-24 22:08:05 Yaşam bile olmadan kirlendi!
Mars’a fırlatılan uzay araçları nedeniyle gezende daha yaşam bile olmadan 10 ton çöp birikti.
Mars’a fırlatılan uzay araçları nedeniyle gezende daha yaşam bile olmadan 10 ton çöp birikti.
Günümüzde insanoğlunun girmediği alanlar bir elin beş parmağını geçmiyor.
Beraberinde ise çevre kirliliğini de götürüyor. Bu alanlardan bir tanesi de Mars oldu.
İnsanlar 50 yılı aşkın süredir Mars’ın yüzeyini araştırıyor. Bu araştırmanın sonuçları ise oldukça pahalıya patlıyor. Araştırmalara göre Mars’ta, insan kaynaklı çöplerin onlarcası var.
İnsanlar, yıllar boyunca Mars’la ilgili çeşitli araştırmalar yaptı. Birleşmiş Milletler Dış Uzay İşleri Ofisi’ne göre, ülkeler 14 ayrı görev üzerinden Mars’a 18 insan yapımı nesne gönderdi.
Bu görevlerin çoğu hala devam ediyor. Ancak onlarca yıllık Mars keşfi boyunca insanlar, gezegenin yüzeyinde pek çok enkaz parçası bıraktı.
2022’nin ağustos ayının ortalarında uzay ajansı NASA, Mars gezgini Perseverance’ın inişinde atılan bir çöp parçasının yerini tespit ettiklerini doğruladı.
Bunun yanı sıra Spirit ve Opportunity gibi cihazlar da bunlar arasında yer alıyor.
Bilim insanları ise gezegende daha fazlası olduğuna inanıyor.
Tüm bunların yanı sıra Mars yüzeyin tek parça olan, ancak çalışmayan dokuz tane uzay aracı yer alıyor.
Bunlar Mars 3 iniş aracı, Mars 6 iniş aracı, Viking 2 iniş aracı, Viking 1 iniş aracı, Beagle 2 iniş aracı, Sojourner yüzey araştırma aracı, Spirit yüzey araştırma aracı, Phonix iniş aracı ve Opportunity yüzey araştırma aracı oluyor.
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