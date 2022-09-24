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Teknoloji-Bilişim
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Yaşam bile olmadan kirlendi!

2022-09-24 22:08:05
Yaşam bile olmadan kirlendi!

Mars’a fırlatılan uzay araçları nedeniyle gezende daha yaşam bile olmadan 10 ton çöp birikti.

#1
Foto - Yaşam bile olmadan kirlendi!

Günümüzde insanoğlunun girmediği alanlar bir elin beş parmağını geçmiyor.

#2
Foto - Yaşam bile olmadan kirlendi!

Beraberinde ise çevre kirliliğini de götürüyor. Bu alanlardan bir tanesi de Mars oldu.

#3
Foto - Yaşam bile olmadan kirlendi!

İnsanlar 50 yılı aşkın süredir Mars’ın yüzeyini araştırıyor. Bu araştırmanın sonuçları ise oldukça pahalıya patlıyor. Araştırmalara göre Mars’ta, insan kaynaklı çöplerin onlarcası var.

#4
Foto - Yaşam bile olmadan kirlendi!

İnsanlar, yıllar boyunca Mars’la ilgili çeşitli araştırmalar yaptı. Birleşmiş Milletler Dış Uzay İşleri Ofisi’ne göre, ülkeler 14 ayrı görev üzerinden Mars’a 18 insan yapımı nesne gönderdi.

#5
Foto - Yaşam bile olmadan kirlendi!

Bu görevlerin çoğu hala devam ediyor. Ancak onlarca yıllık Mars keşfi boyunca insanlar, gezegenin yüzeyinde pek çok enkaz parçası bıraktı.

#6
Foto - Yaşam bile olmadan kirlendi!

2022’nin ağustos ayının ortalarında uzay ajansı NASA, Mars gezgini Perseverance’ın inişinde atılan bir çöp parçasının yerini tespit ettiklerini doğruladı.

#7
Foto - Yaşam bile olmadan kirlendi!

Bunun yanı sıra Spirit ve Opportunity gibi cihazlar da bunlar arasında yer alıyor.

#8
Foto - Yaşam bile olmadan kirlendi!

Bilim insanları ise gezegende daha fazlası olduğuna inanıyor.

#9
Foto - Yaşam bile olmadan kirlendi!

Tüm bunların yanı sıra Mars yüzeyin tek parça olan, ancak çalışmayan dokuz tane uzay aracı yer alıyor.

#10
Foto - Yaşam bile olmadan kirlendi!

Bunlar Mars 3 iniş aracı, Mars 6 iniş aracı, Viking 2 iniş aracı, Viking 1 iniş aracı, Beagle 2 iniş aracı, Sojourner yüzey araştırma aracı, Spirit yüzey araştırma aracı, Phonix iniş aracı ve Opportunity yüzey araştırma aracı oluyor.

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